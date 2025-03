Cantastorie, incantesimi e redenzione: il viaggio di “O Cunt chiù Bell”

All’interno della rassegna teatrale “Condivisioni – il teatro cerca famiglia”, è andato in scena “O Cunt chiù Bell“, un racconto che si intreccia tra fiaba e tragedia, bellezza e brutalità, linguaggi spezzati e tentativi disperati di comunicazione. Al centro della storia ci sono due cantastorie laidi e corrotti, sopravvissuti a stento in un mondo che non offre stabilità né sostegno economico. Un giorno, il destino li porta davanti a un pozzo magico, capace di esaudire un solo desiderio. Accecati dalla loro miseria, i due esprimono un pensiero tanto estremo quanto radicale: che nessun bambino nasca mai più, affinché le risorse possano finalmente bastare per tutti.

Il pozzo accoglie il loro desiderio, ma lascia loro anche una possibilità di redenzione: raccontare la storia più bella che abbiano mai narrato. Nel frattempo, la maledizione si abbatte su tutte le donne incinte, che giunte al nono mese non riescono più a partorire. Persino la moglie del Signore di Panoli ne è vittima, spingendo il sovrano a promettere una ricompensa a chiunque trovi una cura.

I due guitti, attratti dal denaro, si spacciano per scienziati e si presentano a palazzo con la convinzione che il potere della narrazione – attraverso le fiabe del Cunto de li Cunti di Basile – possa spezzare l’incantesimo. Ma il loro interesse egoistico li rende ciechi alla vera soluzione e, incapaci di compiere il miracolo, vengono gettati in prigione. È in quel luogo di privazione che il viaggio narrativo assume una nuova profondità: raccontando e raccontandosi, i due si confrontano con le loro scelte, i loro fallimenti, fino a comprendere – in punto di morte – che l’unica storia che avrebbe davvero potuto cambiare le cose era la loro.

Scritto, sviluppato e interpretato da Carmine Bianco e Luca Lombardi, lo spettacolo è il frutto di un processo creativo in continua evoluzione, che affonda le sue radici nel lavoro in sala, alla ricerca di un linguaggio scenico e drammaturgico autentico e vivo.

Un’ora di teatro essenziale e potente.

In scena, soltanto due attori, che sono anche i registi dello spettacolo, capaci di reggere l’intero impianto narrativo con straordinaria padronanza tecnica. La loro fisicità è impressionante: ogni gesto, ogni movimento è calibrato con precisione, contribuendo a una messinscena dinamica e coinvolgente.

L’uso della scenografia è essenziale, quasi simbolico, ma di grande impatto. Un unico elemento scenografico, apparentemente semplice, si trasforma continuamente assumendo molteplici funzioni: pozzo magico, carcere, capanna, patibolo. Questa scelta rafforza il senso di un teatro povero ma evocativo, capace di rendere ogni spazio vivo attraverso la sola trasformazione scenica e attoriale. Anche le luci sono utilizzate con grande cura e ricercatezza, sottolineando con precisione i cambi di atmosfera e intensificando la narrazione.

Un dettaglio interessante è l’assenza di musiche registrate: il suono nasce direttamente dal corpo degli attori, con ritmi e suggestioni sonore che arricchiscono il racconto in modo naturale e primitivo. A questo si aggiunge la presenza in scena di una fisarmonica e di un’armonica a bocca, strumenti suonati con maestria e integrati perfettamente nell’economia dello spettacolo. La voce, altro elemento chiave, è utilizzata con grande versatilità: timbri, volumi e inflessioni si adattano ai diversi momenti della narrazione, rendendo ogni passaggio vivido ed evocativo.

Lo spettacolo è arricchito da numerosi momenti di lazzi e giochi fisici, frutto di un accurato lavoro attoriale che attinge dalle esperienze maturate in laboratori e scuole teatrali. Questi elementi, tipici della commedia dell’arte e del teatro popolare, conferiscono alla messa in scena un ritmo vivace e coinvolgente, sottolineando l’abilità tecnica e il background formativo degli interpreti.

I costumi, semplici ma perfettamente in linea con l’estetica dello spettacolo, completano un impianto scenico che punta all’essenza, senza orpelli superflui. In un’ora di spettacolo, si assiste a un lavoro teatrale che dimostra rigore, ricerca e una notevole capacità espressiva, confermando il valore di una drammaturgia che trova forza nella sintesi e nell’impatto visivo e sonoro.

Conclusioni.

“O Cunt chiù Bell” è uno spettacolo che riesce a coniugare una forte componente simbolica con un’altrettanto potente fisicità scenica. La qualità della recitazione, l’uso intelligente degli spazi e delle luci, la costruzione sonora affidata esclusivamente alla voce e al corpo lo rendono un’esperienza teatrale intensa e autentica.

Bianco e Lombardi dimostrano una grande padronanza del mestiere, facendo emergere una narrazione che oscilla sapientemente tra ironia e dramma, tra gioco e riflessione profonda. Uno spettacolo che lascia il segno, confermando quanto il teatro, anche nella sua forma più essenziale, possa essere straordinariamente potente.