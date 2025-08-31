CucuFestival 2025: gran finale tra boschi e acrobazie

Gran finale del CucuFestival 2025 a Roana: spettacoli internazionali tra boschi, laghetti e arte circense.

La XV Edizione del CucuFestival si prepara a vivere il fine settimana con due giornate dense di appuntamenti che condurranno il pubblico dall’incanto sospeso del bosco di Treschè Conca alla magia di SelvArt a Mezzaselva, fino al Laghetto di Roana. Tra improvvisazione e pantomima, clown eccentrici, atmosfere rétro e virtuosismi aerei, il festival si avvia al gran finale, confermandosi un punto di incontro tra culture, linguaggi e generazioni.

Sabato 30 agosto, il CucuFestival attende il suo pubblico nel suggestivo Bosco di Caredè a Treschè Conca (Via Zonta) – con spostamento al Palaciclamino di Cesuna in caso di maltempo – e si aprirà con il viaggio poetico del Silence Teatro. Alle 17.00 le figure bianche e silenziose di Segni Bianchi emergeranno dal paesaggio come statue viventi: attori ricoperti d’argilla che, con lentezza e gesti minimi, trasformano il quotidiano in poesia e stupore condiviso.

Il CucuFestival 2025 verso il gran finale

Poco dopo, alle 17.20, il palco naturale del bosco accoglierà Davide Fontana con Talché: ridere è una questione seria. Il suo clown eccentrico e muto, tra gag visive, marionette e invenzioni oniriche, coinvolgerà gli spettatori in un gioco surreale che culmina in una battaglia di cuscini, ricordando a tutti che la risata è un bene prezioso da coltivare.

Sabato 30 agosto a Treschè Conca

A chiudere il pomeriggio, dalle 18.10, sarà l’attesissimo Super Acrobat Show di Cho Kairin (Cina/Giappone). Ultimo erede di una dinastia di acrobati lunga dieci generazioni, l’artista porterà in scena numeri di equilibrio su torri di sedie, giocoleria con oggetti insoliti e il celebre “volto magico” della tradizione teatrale cinese, mescolando virtuosismo, rischio e meraviglia.

Domenica 31 agosto a Mezzaselva e Roana

La giornata di domenica 31 agosto si aprirà a Mezzaselva, nell’incantevole SelvArt, un parco di arte e natura dove installazioni in legno dialogano con i boschi di abeti e faggi. Alle 11.00 il collettivo Vertical Waves Project presenterà La signoria degli alberi, una danza acrobatica sospesa tra corde e fronde, ispirata al Barone Rampante di Italo Calvino. Un percorso poetico che trasformerà il bosco in palcoscenico, per non scendere mai giù.

Ad accompagnare le atmosfere della giornata tornano i Segni Bianchi del Silence Teatro: figure ricoperte d’argilla che, muovendosi lentamente tra il pubblico, trasformano ogni spazio in poesia silenziosa. Una performance d’improvvisazione e pantomima che utilizza l’universalità del gesto per generare emozioni condivise e immediate.

Gli artisti e gli spettacoli internazionali del CucuFestival

Il pomeriggio prosegue al Laghetto di Roana – con spostamento al Palarobaan di Roana in caso di maltempo – con un trittico di spettacoli internazionali.

Alle 17.00 la Compagnia Due (Svizzera) presenterà Avanti!, un varieté clownesco che mescola comicità, giocoleria e illusioni: tra fanfare, magie e numeri acrobatici, il tempo sembra dilatarsi in un mondo di sorprese e meraviglia.

Seguirà alle 17.50 Vintash! del Duo Lollypop, due personaggi irresistibili – Lolly & Pop – che invitano a celebrare i piccoli momenti della quotidianità con dischi in vinile, bicchieri, bottiglie e tappi di sughero. Tra comicità fisica, magia, musica anni ’50 e trovate surreali, il pubblico verrà condotto in un viaggio divertente e nonsense, fino a un sorprendente finale “ad alto rischio” che diventa un ironico omaggio all’idiozia umana.

Il finale del festival è affidato, alle 19.00 al Laghetto di Roana (con eventuale spostamento al Palarobaan di Roana in caso di maltempo), a Fragments della francese Cie Bêtes de Rue. Un assolo aereo che intreccia la morbidezza dei tessuti con la brutalità delle catene, creando un linguaggio circense inedito. In un’atmosfera che richiama vecchie fabbriche dismesse, il corpo danza sospeso tra peso e leggerezza, forza e fragilità, trasformando la dualità dei materiali in una potente metafora visiva.

Con questo spettacolo si chiude la XV edizione del CucuFestival, lasciando al pubblico l’eco di quattro giornate intense, dove il teatro di strada ha saputo sorprendere, emozionare e creare momenti di incontro tra culture.

Informazioni pratiche e contatti

Gli spettacoli sono garantiti anche in caso di pioggia

: eventuali variazioni di sede saranno comunicate in tempo utile sul sito ufficiale www.cucufestival.it e sulla pagina Facebook facebook.com/roanaturismo.

La XV Edizione del CucuFestival, è promossa e coordinata dal Comune di Roana ed organizzata da Carichi Sospesi Aps con la Direzione Artistica di Marco Caldiron e la collaborazione delle Proloco delle sei frazioni del territorio cimbro.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero e gratuito

Per informazioni

Ufficio IAT Roana

tel.0424-694361

chalet@comune.roana.vi.it

www.comune.roana.vi.it