Vicenza

CucuFestival 2025: gran finale tra boschi e acrobazie

Giuseppe Bettiol
Giuseppe Bettiol
78
CucuFestival

Gran finale del CucuFestival 2025 a Roana: spettacoli internazionali tra boschi, laghetti e arte circense.

Contents
Gran finale del CucuFestival 2025 a Roana: spettacoli internazionali tra boschi, laghetti e arte circense.Il CucuFestival 2025 verso il gran finaleSabato 30 agosto a Treschè ConcaDomenica 31 agosto a Mezzaselva e RoanaGli artisti e gli spettacoli internazionali del CucuFestivalInformazioni pratiche e contatti

La XV Edizione del CucuFestival si prepara a vivere il fine settimana con due giornate dense di appuntamenti che condurranno il pubblico dall’incanto sospeso del bosco di Treschè Conca alla magia di SelvArt a Mezzaselva, fino al Laghetto di Roana. Tra improvvisazione e pantomima, clown eccentrici, atmosfere rétro e virtuosismi aerei, il festival si avvia al gran finale, confermandosi un punto di incontro tra culture, linguaggi e generazioni.

Sabato 30 agosto,  il CucuFestival attende il suo pubblico nel suggestivo Bosco di Caredè a Treschè Conca (Via Zonta) – con spostamento al Palaciclamino di Cesuna in caso di maltempo – e si aprirà con il viaggio poetico del Silence Teatro. Alle 17.00 le figure bianche e silenziose di Segni Bianchi emergeranno dal paesaggio come statue viventi: attori ricoperti d’argilla che, con lentezza e gesti minimi, trasformano il quotidiano in poesia e stupore condiviso.

Il CucuFestival 2025 verso il gran finale

Poco dopo, alle 17.20, il palco naturale del bosco accoglierà Davide Fontana con Talché: ridere è una questione seria. Il suo clown eccentrico e muto, tra gag visive, marionette e invenzioni oniriche, coinvolgerà gli spettatori in un gioco surreale che culmina in una battaglia di cuscini, ricordando a tutti che la risata è un bene prezioso da coltivare.

Sabato 30 agosto a Treschè Conca

A chiudere il pomeriggio, dalle 18.10, sarà l’attesissimo Super Acrobat Show di Cho Kairin (Cina/Giappone). Ultimo erede di una dinastia di acrobati lunga dieci generazioni, l’artista porterà in scena numeri di equilibrio su torri di sedie, giocoleria con oggetti insoliti e il celebre “volto magico” della tradizione teatrale cinese, mescolando virtuosismo, rischio e meraviglia.

Cucufestival Silence Teatro

Domenica 31 agosto a Mezzaselva e Roana

La giornata di domenica 31 agosto si aprirà a Mezzaselva, nell’incantevole SelvArt, un parco di arte e natura dove installazioni in legno dialogano con i boschi di abeti e faggi. Alle 11.00 il collettivo Vertical Waves Project presenterà La signoria degli alberi, una danza acrobatica sospesa tra corde e fronde, ispirata al Barone Rampante di Italo Calvino. Un percorso poetico che trasformerà il bosco in palcoscenico, per non scendere mai giù.

Ad accompagnare le atmosfere della giornata tornano i Segni Bianchi del Silence Teatro: figure ricoperte d’argilla che, muovendosi lentamente tra il pubblico, trasformano ogni spazio in poesia silenziosa. Una performance d’improvvisazione e pantomima che utilizza l’universalità del gesto per generare emozioni condivise e immediate.

CucuFestival Compagnia Due

Gli artisti e gli spettacoli internazionali del CucuFestival

Il pomeriggio prosegue al Laghetto di Roana – con spostamento al Palarobaan di Roana in caso di maltempo – con un trittico di spettacoli internazionali.

Alle 17.00 la Compagnia Due (Svizzera) presenterà Avanti!, un varieté clownesco che mescola comicità, giocoleria e illusioni: tra fanfare, magie e numeri acrobatici, il tempo sembra dilatarsi in un mondo di sorprese e meraviglia.

Seguirà alle 17.50 Vintash! del Duo Lollypop, due personaggi irresistibili – Lolly & Pop – che invitano a celebrare i piccoli momenti della quotidianità con dischi in vinile, bicchieri, bottiglie e tappi di sughero. Tra comicità fisica, magia, musica anni ’50 e trovate surreali, il pubblico verrà condotto in un viaggio divertente e nonsense, fino a un sorprendente finale “ad alto rischio” che diventa un ironico omaggio all’idiozia umana.

Il finale del festival è affidato, alle 19.00 al Laghetto di Roana (con eventuale spostamento al Palarobaan di Roana in caso di maltempo), a Fragments della francese Cie Bêtes de Rue. Un assolo aereo che intreccia la morbidezza dei tessuti con la brutalità delle catene, creando un linguaggio circense inedito. In un’atmosfera che richiama vecchie fabbriche dismesse, il corpo danza sospeso tra peso e leggerezza, forza e fragilità, trasformando la dualità dei materiali in una potente metafora visiva.

Con questo spettacolo si chiude la XV edizione del CucuFestival, lasciando al pubblico l’eco di quattro giornate intense, dove il teatro di strada ha saputo sorprendere, emozionare e creare momenti di incontro tra culture.

CucuFestival Duo Lollipop

Informazioni pratiche e contatti

Gli spettacoli sono garantiti anche in caso di pioggia

: eventuali variazioni di sede  saranno comunicate in tempo utile sul sito ufficiale www.cucufestival.it e sulla pagina Facebook facebook.com/roanaturismo.

La XV Edizione del CucuFestival, è promossa e coordinata dal Comune di Roana ed organizzata da Carichi Sospesi Aps con la Direzione Artistica di Marco Caldiron e la collaborazione delle Proloco delle sei frazioni del territorio cimbro.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero e gratuito

Per informazioni
Ufficio IAT Roana
tel.0424-694361
chalet@comune.roana.vi.it
www.comune.roana.vi.it

You Might Also Like

Concerto per arpa al Castello di Thiene il 15 giugno 2025
Un capolavoro di Shakespeare tra le sale del Castello di Thiene
Al CUCUFestival si parla di amore, tra musica, vino e libertà
AUTORITRATTO di Davide Enia
Se il tempo fosse un gambero
Condividi questo articolo
ByGiuseppe Bettiol
Follow:
Laureato in filosofia all’Università degli Studi di Padova, collaboro con lo Studio Pierrepi dal 2009. Appassionato comunicazione digitale, ho concentrato la mia attività nelle Digital PR, nei rapporti con le testate e gli influencer digitali, seguendo corsi ad hoc. Dal 2010 sono consulente di media & public relation per la Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari di Padova, per il Circolo Tralaltro Arcigay Padova e la Società Dante Alighieri sezione di Padova. Dal 2011 sono responsabile dell’ufficio stampa della manifestazione “Padova Pride Village” alla Fiera di Padova. Attualmente sto inoltre collaborando con il Teatro de LiNUTILE di Padova e il Padova Pride.
Articolo precedente La mia Célestine al Sibari Art Festival
Articolo successivo L’italiana in Algeri in veste LGBT

Social

Sostieni Teatrionline

spot_img

News

Francesco Giannini e Alfa in un “ideale ponte” tra Nord e Sud
Evento Reggio Calabria
L’italiana in Algeri in veste LGBT
Recensioni/Articoli
CucuFestival
CucuFestival 2025: gran finale tra boschi e acrobazie
Vicenza
La mia Célestine al Sibari Art Festival
Cosenza Festival/Rassegna