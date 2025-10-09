Il “Roma International Fashion film festival” sbarca in Calabria

A partire da domani per tre giorni fino al 12 ottobre a Botricello (Catanzaro) sarà presente un ricco parterre di ospiti d'eccezione con anteprime e la madrina Milena Miconi

Il Roma International Fashion Film Festival (RiFff) – Mostra del Cinema Pubblicitario – accende eccezionalmente i riflettori sulla Calabria e annuncia la sua Special Edition che si terrà nel comune di Botricello, in provincia di Catanzaro, dal 10 al 12 ottobre. L’evento, che mette in luce audiovisivo, arte e moda, si preannuncia come un appuntamento di grande richiamo culturale e mediatico. Il programma: passato, presente e futuro del cinema.

Venerdì 10 ottobre: gran galà e red carpet. L’apertura del festival sarà un vero e proprio gran galà. La serata prenderà il via con il tradizionale red carpet e photocall, accogliendo i primi ospiti e le personalità del mondo del cinema. La conduzione della serata inaugurale sarà affidata all’attore Luca Capuano. Il pubblico potrà assistere alle esibizioni artistiche della Compagnia di Danza “Le Krotoniadi” e della talentuosa cantante lirica Danula Garigliano. Tra i nomi attesi per il primo appuntamento, dedicati al capitolo del grande passato del cinema, spiccano l’attore Luc Merenda, l’attrice e regista Daniela Poggi, Nicola Longo e Luca Pallanch. A chiusura della prima serata l’esibizione del giovane e talentuoso Chrystal.

Sabato 11 ottobre: incontri, masterclass, anteprime e DJ Set. La seconda giornata si aprirà in mattinata con una serie di incontri tematici in Sala Consiliare, dedicati all’industria audiovisiva e al suo legame con il territorio. Nel pomeriggio, oltre alle proiezioni delle opere in concorso, si terrà una masterclass di recitazione condotta dall’attore Luca Capuano. A seguire, l’attesissima proiezione in anteprima del lungometraggio “Cutro, Calabria, Italia”, diretto da Mimmo Calopresti; film vincitore di un Nastro d’Argento sul naufragio che ha colpito proprio la spiaggia che ospita il Festival. La seconda serata del RiFff sarà condotta dai “The Coniugi”, ovvero Alina Person e Simone Gallo, sempre alla presenza della madrina del Festival, l’attrice Milena Miconi, e la collega Sara Ricci. Fra i protagonisti della serata anche il produttore cinematografico Luca Marino, vincitore di due David di Donatello. A chiudere la giornata, un evento imperdibile: il dj set ufficiale del Festival a cura di Maurizio Rocca e Roberta Fiore di RDS, pronti a far ballare il pubblico.

Domenica 12 ottobre: il futuro del cinema e la cerimonia di premiazione. L’ultima giornata partirà nel pomeriggio con una sessione di casting curata da “I The Coniugi”. Gli eventi serali prenderanno il via con una vera e propria esplosione di arte e tradizione: una suggestiva sfilata con i costumi popolari di Mirella Leoni, oltre che la presenza del maestro orafo Gerardo Sacco con l’esposizione dei suoi gioielli. A seguire, l’anteprima della proiezione del lungometraggio “Global Harmony” del regista Fabio Massa, alla presenza di ospiti di spicco fra i quali l’esperto e pluripremiato attore internazionale Vincent Riotta, l’attrice, modella ed ex Miss Italia Denny Mendez, il direttore artistico Antonio Flamini e il regista e docente Giovanni Carpanzano (presidente della Scuola di regia dell’Accademia delle Belle Arti di Catanzaro). La serata finale, presentata da Simone Gallo e Alina Person, vedrà i saluti della madrina Milena Miconi e ad altre importanti personalità, tra cui Anton Giulio Grande, presidente della Calabria Film Commission che sostiene il Festival, l’attrice Angelica Cacciapaglia, la rinnovata presenza dell’attrice Sara Ricci, lo scrittore e sceneggiatore Federico Moccia. Il gran finale, con l’attesa Cerimonia di premiazione delle opere vincitrici del Premio Dea Fama (realizzato dall’artista Immacolata Manno). A chiudere l’intera manifestazione, la musica dei Senduki, un gruppo internazionale di artisti calabresi che proporrà il suo avvincente electro folk dub del Mediterraneo.

Info

www.rifff.it