Il Teatro Lumière inaugura la stagione con una prima assoluta firmata I Pinguini Theater

I Pinguini Theater inaugurano la stagione del Teatro Lumière di Firenze con una commedia pungente in Prima nazionale, scritta a quattro mani da Raffaella Afeltra e Marco Bartolini.

Ispirato ad una storia vera, Scandalo per posta mette in scena l’esigenza di emancipazione femminile nei primi anni del Novecento.

Inghilterra, 1922. In una cittadina apparentemente tranquilla, basta una lettera anonima per accendere uno scandalo capace di travolgere tutti. Rose Gooding, irlandese dal temperamento incontenibile, fuma, beve, canta canzoni popolari e non si cura affatto delle buone maniere. Dall’altra parte del muro di casa sua vive la vicina Edith Swan, ligia figlia di un padre padrone e devotissima religiosa. Due mondi opposti che un tempo riuscivano persino a convivere… Fino a quando non accade l’imprevedibile: Edith inizia a ricevere lettere piene di oscenità.

L’indiziata è subito Rose: troppo libera, troppo rumorosa, troppo diversa per non essere colpevole. Ma se la comunità l’ha già condannata, c’è qualcuno che non è convinto e decide di indagare.

La giovane agente di polizia Moss va oltre i pregiudizi per scoprire chi sia il vero artefice delle scandalose lettere, che piano piano arrivano a coinvolgere tutta la cittadina di Little Hampton.

Tra indagini proibite, donne che si fanno coraggio a vicenda e un paese intero che si ritrova invischiato nello scandalo, lo spettacolo conduce il pubblico dentro un giallo da risolvere.

Un gioco teatrale in cui si ride, si sospetta e si indaga rivelando a poco a poco le fragilità e le incoerenze di una società governata da bigottismo e potere maschile.

Scandalo per posta è una storia vera che sembra inventata, dove ogni risata nasconde un dubbio e ogni lettera un segreto.

Scandalo per posta

17, 18 ottobre ore 20:45 e 19 ottobre ore 16:45

Teatro Lumière

Testo di Raffaella Afeltra e Marco Bartolini

Produzione de I Pinguini Theater insieme a La maschera di Dioniso

Regia di Pietro Venè e di Raffaella Afeltra

Con Cristina Bacci, Raffaella Afeltra, Bettina Bracciali, Pietro Venè, Brenda Potenza, Chiara Foianesi, Margherita Chieffallo,

Olivia Magnini, Andrea Vangelisti, Vanessa Iacopini, Marco Bartolini, Paolo Gualtierotti e Ilaria Morandi

Progetto luci Carolina Agostini

Luci Maurizio Del Buffa

Costumi Maria Pia Spinelli, Maria Alessandra Mecacci e Cristina Bacci

Musiche Marco Morandi

Consulenza scenografica Jacopo Poli

Elaborazioni video Brando Visibelli