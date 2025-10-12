Il Teatro Lumière inaugura la stagione con una prima assoluta firmata I Pinguini Theater
I Pinguini Theater inaugurano la stagione del Teatro Lumière di Firenze con una commedia pungente in Prima nazionale, scritta a quattro mani da Raffaella Afeltra e Marco Bartolini.
Ispirato ad una storia vera, Scandalo per posta mette in scena l’esigenza di emancipazione femminile nei primi anni del Novecento.
Inghilterra, 1922. In una cittadina apparentemente tranquilla, basta una lettera anonima per accendere uno scandalo capace di travolgere tutti. Rose Gooding, irlandese dal temperamento incontenibile, fuma, beve, canta canzoni popolari e non si cura affatto delle buone maniere. Dall’altra parte del muro di casa sua vive la vicina Edith Swan, ligia figlia di un padre padrone e devotissima religiosa. Due mondi opposti che un tempo riuscivano persino a convivere… Fino a quando non accade l’imprevedibile: Edith inizia a ricevere lettere piene di oscenità.
L’indiziata è subito Rose: troppo libera, troppo rumorosa, troppo diversa per non essere colpevole. Ma se la comunità l’ha già condannata, c’è qualcuno che non è convinto e decide di indagare.
La giovane agente di polizia Moss va oltre i pregiudizi per scoprire chi sia il vero artefice delle scandalose lettere, che piano piano arrivano a coinvolgere tutta la cittadina di Little Hampton.
Tra indagini proibite, donne che si fanno coraggio a vicenda e un paese intero che si ritrova invischiato nello scandalo, lo spettacolo conduce il pubblico dentro un giallo da risolvere.
Un gioco teatrale in cui si ride, si sospetta e si indaga rivelando a poco a poco le fragilità e le incoerenze di una società governata da bigottismo e potere maschile.
Scandalo per posta è una storia vera che sembra inventata, dove ogni risata nasconde un dubbio e ogni lettera un segreto.
Scandalo per posta
17, 18 ottobre ore 20:45 e 19 ottobre ore 16:45
Teatro Lumière
via di Ripoli 231, Firenze, info@teatrolumiere.it
PRENOTAZIONE BIGLIETTI
prenotazioni@teatrolumiere.it
055.389.0214
WhatsApp 3534622650
Testo di Raffaella Afeltra e Marco Bartolini
Produzione de I Pinguini Theater insieme a La maschera di Dioniso
Regia di Pietro Venè e di Raffaella Afeltra
Con Cristina Bacci, Raffaella Afeltra, Bettina Bracciali, Pietro Venè, Brenda Potenza, Chiara Foianesi, Margherita Chieffallo,
Olivia Magnini, Andrea Vangelisti, Vanessa Iacopini, Marco Bartolini, Paolo Gualtierotti e Ilaria Morandi
Progetto luci Carolina Agostini
Luci Maurizio Del Buffa
Costumi Maria Pia Spinelli, Maria Alessandra Mecacci e Cristina Bacci
Musiche Marco Morandi
Consulenza scenografica Jacopo Poli
Elaborazioni video Brando Visibelli