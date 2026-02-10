14 e 15 febbraio 2026

RINASCENZA

Al Teatro Kismet di Bari lo spettacolo LA PANNE di Friedrich Dürrenmatt

Nuova coproduzione Teatri di Bari diretta da Alessandro Maggi

Un testo che affronta un tema capitale, quello della verità

14 e 15 febbraio 2026 | Strada San Giorgio martire 22f, Bari

Un testo che affronta un tema capitale, quello della verità, nell’adattamento teatrale diretto da Alessandro Maggi, in scena al Teatro Kismet di Bari sabato 14 febbraio alle ore 21 e domenica 15 febbraio alle ore 18 per la stagione Rinascenza.

La panne di Friedrich Dürrenmatt, nuova coproduzione Teatri di Bari con Teatro civico della Spezia, Scarti centro di produzione teatrale d’innovazione e Stefano Francioni produzioni, debutta in Puglia dopo la prima nazionale a La Spezia. Composto da Dürrenmatt nel 1956 e adattato per un radiodramma nel 1961, lo spettacolo vede protagonista Alfredo Traps che, dopo aver avuto un problema con l’auto, trova rifugio per la notte nella villa di un ricco giudice in pensione. Ogni sera, il giudice ospita altri amici pensionati, con i quali, per passatempo, organizza processi fittizi a personaggi storici o a malcapitati di passaggio nella sua villa. Per finire in giudizio, non è necessario aver commesso un crimine – o perlomeno averne coscienza: nel gioco raffinatissimo dei vecchi pensionati, l’accertamento della colpevolezza può prescindere dall’accertamento dei fatti. È quello che accade al povero Traps, che nel corso di una cena luculliana si trova improvvisamente accusato di un omicidio che non sapeva di aver commesso, o meglio, che era certo di non avere commesso. L’abilità del pubblico ministero, però, si insinua nel racconto di Traps, lo deforma e lo forza quasi impercettibilmente, finché il povero agente di commercio si ritrova a confessare un delitto che non ha commesso. A interpretare lo spettacolo, dalla traduzione del testo di Eugenio Bernardi, sono Nando Paone, Giacinto Palmarini, Vittorio Ciorcalo, Piergiorgio Fasolo, Gemma Lapi e Augusto Masiello. Lo spettacolo al Kismet vede il patrocinio dell’Ambasciata di Svizzera in Italia.

Sabato 14 febbraio alle ore 18 nel foyer del Kismet è in programma la tavola rotonda Colpa, verità, delitto a partire da Friedrich Dürrenmatt, uno spazio di confronto tra istituzioni, giuristi ed esperti su legalità e giusto processo. L’evento vedrà ospiti il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, il procuratore capo della Repubblica di Taranto Eugenia Pontassuglia, il Console onorario di Svizzera Ugo Patroni Griffi, l’assessore alle Culture del Comune di Bari Paola Romano e la presidente di Teatri di Bari, Mariella Pappalepore. Modera l’incontro, a ingresso libero, Nicola Costantino, presidente dell’Associazione Amiki, Amici del Teatro Kismet. Nella serata nel foyer sarà presente il book corner dell’associazione culturale Un panda sulla luna. Alla replica di domenica 15 febbraio seguirà invece l’incontro con la Compagnia nel foyer con il regista Lello Tedeschi, la docente del Dams dell’Università degli studi ‘Aldo Moro’ di Bari Silvia Mei e il presidente di Puglia Culture Paolo Ponzio.

I biglietti della Stagione 2026 partono da un prezzo di 15 euro, disponibili al botteghino del teatro in strada San Giorgio martire 22f, online e nei punti vendita del circuito Vivaticket. Sono previsti oltre all’abbonamento BOT per tutti gli spettacoli anche mini abbonamenti per otto ingressi. Per informazioni: 335 805 22 11, botteghino@teatrokismet.it.

La Stagione teatrale Rinascenza al Kismet, con la direzione artistica di Teresa Ludovico e Gianni Forte, è organizzata da Teatri di Bari con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Bari.