è lieta di presentare DUE CLIP di

THE DANGERS IN MY HEART THE MOVIE

Un film di

Hiroaki Akagi, Dali Chen

(Giappone, 2026 / Durata 102 min.)

IL FENOMENO ROMANCE CHE HA CONQUISTATO IL PUBBLICO ANIME DI TUTTO IL MONDO

EVENTO SPECIALE AL CINEMA

DAL 26 FEBBRAIO AL 4 MARZO

doppiato in italiano

abbiamo il piacere di inviarvi due clip di “The Dangers in My Heart – The Movie” di Hiroaki Akagi e Dali Chen, distribuito da Eagle Pictures in collaborazione con Yamato Video. Il film arriverà al cinema come evento speciale dal 26 febbraio al 4 marzo doppiato in italiano.

Attesissima versione cinematografica di uno dei romance più amati degli ultimi anni, “The Dangers in My Heart – The Movie” è tratto dal manga omonimo di Norio Sakurai, uno dei titoli più apprezzati grazie a una scrittura intima, ironica e sorprendentemente realistica. Pubblicato con grande successo in Giappone su Champion Cross da Akita Shoten e in Italia da J-POP Manga, l’opera ha ottenuto numerosi riconoscimenti internazionali.

La storia segue Kyotaro Ichikawa, uno studente introverso e profondamente insicuro, che fatica a comprendere le proprie emozioni e il mondo che lo circonda. Tutto cambia quando conosce Anna Yamada, compagna di classe allegra, imprevedibile ed estremamente popolare. Attraverso piccoli gesti quotidiani, silenzi, incomprensioni e momenti di imbarazzo, i due ragazzi iniziano a scoprire per la prima volta cosa significhi piacere a qualcuno e lasciarsi avvicinare da un sentimento autentico.

“The Dangers in My Heart – The Movie” porta al cinema una delle storie romantiche più avvincenti e coinvolgenti degli ultimi anni. In questo lungometraggio Kyotaro Ichikawa ripensa al suo rapporto con Anna Yamada, e riflette su come lei abbia cancellato man mano l’oscurità e le insicurezze che albergavano nel suo cuore, di come gli abbia dato una nuova ragione di vita, al punto da arrivare addirittura a scrivere il testo di una canzone a lei dedicato, che porteranno sul palcoscenico sua sorella Kana e il suo gruppo, le Primary Color. Lontano da ogni idealizzazione, il film restituisce l’adolescenza nella sua complessità emotiva: una fase fragile, spesso contraddittoria, in cui l’amore diventa occasione di scoperta di sé e dell’altro. Kyotaro e Anna crescono insieme, sostenendosi reciprocamente, imparando a trovare il coraggio di compiere gesti che fino a poco prima sembravano impossibili.

In un delicato equilibrio tra ironia e profondità emotiva, “The Dangers in My Heart – The Movie” si conferma come un racconto di formazione capace di rappresentare con rispetto e realismo l’animo adolescenziale. Un film che parla di primi amori, fragilità e desiderio di essere visti per ciò che si è davvero, e che porta sul grande schermo una storia luminosa, tenera e universale.

Vi presentiamo oggi due clip disponibili ai seguenti link:

CLIP “Non me ne importa più niente”

Link Youtube

Clicca qui per il download

CLIP “Mi sono innamorato di Yamada”

Link Youtube

Clicca qui per il download

TRAILER ITA DI “THE DANGERS IN MY HEART – THE MOVIE”

Link Youtube

Clicca qui per il download



SINOSSI

Kyotaro Ichikawa è uno studente introverso che fatica a comprendere le proprie emozioni, finché l’incontro con Anna Yamada, allegra e imprevedibile compagna di classe, non cambia il suo modo di vedere il mondo.

Tra piccoli gesti, incomprensioni e sentimenti che nascono lentamente, i due ragazzi scoprono per la prima volta cosa significhi piacere a qualcuno, avvicinandosi passo dopo passo in un delicato racconto di crescita e primo amore.