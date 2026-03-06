Roma Film Music Festival 2026, al via la quinta edizione

Dal 16 al 22 marzo, in prima assoluta italiana un nuovo capitolo di Star Wars, “Il ritorno dello Jedi”, l’omaggio a Piero Umiliani

La prima assoluta italiana de Il ritorno dello Jedi, nuovo capitolo di Star Wars sonorizzato dal vivo, l’omaggio al grande Piero Umiliani con una mostra immersiva, i live dei Calibro 35, Gegè Munari Quintet, il concerto immersivo “The Piano in Hollywood – A Night with Randy Kerber” sono gli eventi più attesi della quinta edizione del Roma Film Music Festival 2026, che si terrà dal 16 al 22 marzo nella Capitale.

La più grande manifestazione internazionale dedicata al mondo delle colonne sonore guidata dalla direzione artistica di Marco Patrignani propone una settimana ricca di grandi eventi, concerti, incontri e dibattiti gratuiti, protagonisti del settore dislocati fra diversi spazi della citt, l’Auditorium della Conciliazione, il Forum Theatre e i Forum Studios, gli storici studi fondati da Ennio Morricone, Piero Piccioni, Armando Trovajoli e Luis Bacalov.

Il festival si apre (dal 16 al 18 marzo) al centenario del grande Piero Umiliani, pioniere del Jazz in Italia, figura centrale della musica per il cinema che ha composto oltre 150 colonne sonore, tra cui I soliti ignoti di Mario Monicelli. L’omaggio passa attraverso due concerti e una mostra immersiva tra immagini suggestive e archivi sonori.

Lunedì 16 marzo alle ore 20,30 al Forum Theatre, spazio al concerto “GEGÈ MUNARI & FRIENDS”, live guidato da Gegè Munari, 92 anni, storico batterista di Piero Umiliani ed Ennio Morricone per una serata ricca di guest e ospiti a sorpresa. Martedì 17 marzo dalle 10 alle 19 l’intera giornata è dedicata alla Mostra immersiva Piero Umiliani 100th anniversary con listening sessions in vinile e ospiti speciali.

Mercoledì 18 marzo alle ore 21 il Forum Theatre ospita il concerto speciale dei CALIBRO 35 dedicato a Piero Umiliani che si configura come un’esperienza sonora di grande impatto cui segue un doppio djset a cura di DJ Frankie45 e Jolly Mare.

Ancora musica, Giovedì 19 marzo alle ore 21, con il debutto italiano di Randy Kerber, il pianista che ha accompagnato le emozioni del cinema mondiale, già storico collaboratore di John Williams nonché interprete originale di mitiche colonne sonore iconiche tra cui Harry Potter, Titanic, La La Land e Forrest Gump che presenta in prima mondiale il concerto immersivo “The Piano in Hollywood – A Night with Randy Kerber”.

Cresce l’attesa per Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi – in concerto, l’evento di chiusura del festival che si terrà all’Auditorium Conciliazione di Roma sabato 21 marzo (ore 21) e domenica 22 marzo (ore 15 e 19,30): sul grande schermo verrà proiettato l’intero film in alta definizione, sul palco l’Orchestra Italiana del Cinema – nella sua formazione più ampia di 80 elementi che, diretta da Ernst Van Tiel, interpreta dal vivo, in perfetto sincrono con la pellicola, la colonna sonora di John Williams.

L’epica lotta tra l’Alleanza Ribelle e l’Impero Galattico di George Lucas si riaccende all’Auditorium Conciliazione di Roma sabato 21 marzo (ore 21) e domenica 22 marzo (ore 15 e 19,30) con il direttore d’orchestra Ernst Van Tiel.

L’imponente cine concerto verrà replicato anche al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano con il Maestro Benjiamin Pope alla guida dell’Orchestra, sabato 2 maggio (ore 21) e domenica 3 maggio (ore 15 e 19,30), in occasione dello Star Wars Day.

“Con questa edizione – commenta Marco Patrignani, ideatore e fondatore del Festival, presidente dell’Orchestra Italiana del Cinema e patron degli storici Forum Studios – vogliamo unire memoria e dimensione internazionale. Il centenario di Piero Umiliani rappresenta le nostre radici culturali, mentre Star Wars in Concerto sprigiona tutta la potenza della formula film con orchestra dal vivo, capace di incantare e travolgere gli spettatori di ogni età. Un festival che mette al centro la grande musica del cinema come patrimonio culturale condiviso, tra memoria, ricerca e spettacolo”.

Spazio poi a numerosi eventi collaterali intorno al festival, i Film Music Talks a cura di Massimo Privitera e Marco Patrignani, un ciclo di incontri gratuiti dedicati a grandi personaggi della musica per il cinema con prenotazione obbligatoria: fra i protagonisti, il compositore Paolo Vivaldi, il pianista Randy Kerber e il produttore Robert Townson, le sorelle Umiliani, Marco Morricone, figlio del grande compositore e l’attore Sergio Rubini. Info e dettagli su www.romafmf.com

Fabiana Raponi