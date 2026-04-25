Musei Nazionali Toscana

Le prossime iniziative in programma
Le prossime iniziative in programma
Musei gratis il 25 aprile e il 3 maggio e aperture straordinarie a pagamento il 1° maggio
25 aprile, 1 e 3 maggio 2026
25 aprile, 1 e 3 maggio 2026
Nuovi percorsi di visita accessibili con pannelli e segnaletica inclusiva realizzati dalla Direzione regionale con fondi PNRR
Da giovedì 23 aprile 2026, ore 15.00.
Da giovedì 23 aprile 2026, ore 15.00.
Firenze – Cenacolo del Fuligno. Due nuove tavole acquistate dal Ministero della Cultura completano il Polittico Mormile di Antonio Rimpatta
Venerdì 24 aprile 2026, ore 11.30, inaugurazione nuovo allestimento. Sabato 25 aprile 2025 ingresso gratuito
Venerdì 24 aprile 2026, ore 11.30, inaugurazione nuovo allestimento. Sabato 25 aprile 2025 ingresso gratuito
Arezzo – Museo nazionale d’arte medievale e moderna. Quattro concerti dell’Orchestra da Camera Fiorentina
Mercoledì 29 Aprile 2026, ore 21. Dirige Vanessa Benelli Mosell con la straordinaria partecipazione del violinista Wolfgang Redik
Mercoledì 29 Aprile 2026, ore 21. Dirige Vanessa Benelli Mosell con la straordinaria partecipazione del violinista Wolfgang Redik
Arezzo – Museo archeologico nazionale “Gaio Cilnio Mecenate”. Visite guidate gratuite, laboratori per le scuole e attività per tutti alla mostra “La Minerva di Arezzo. Una storia di comunità ritrovata”
Fino al 5 settembre 2026. Giovedì 23 aprile, ore 15-18. Visite guidate per tutti
Attività comprese nel biglietto d’ingresso.
Tre call partecipative rivolte ad artisti, designer, orafi e creativi; agli Enti del Terzo settore e a tutti i cittadini di Arezzo e provincia. In occasione della mostra “La Minerva di Arezzo. Una storia di comunità ritrovata”.
Progetto “Semi di comunità – Piano Olivetti per la cultura”. Scadenze invii domande partecipazione: 12 giugno e 31 luglio 2026
“I luoghi dell’ascolto”. Arriva la nuova rassegna con la musica da camera dell’ORT nei Cenacoli fiorentini. Sei concerti nei luoghi storici di Firenze, tra arte, suono e patrimonio culturale.
Fino al 21 giugno. Concerti inclusi nel biglietto d’ingresso
Firenze – Museo di San Marco. Visite guidate, percorsi tematici per le scuole e laboratori per famiglie
Fino al 27 giugno 2026.
La campagna di prevenzione e contrasto della violenza maschile nei confronti delle donne e della violenza domestica.
LE MOSTRE E I NUOVI ALLESTIMENTI
11 aprile – 31 ottobre 2026
Il Museo di San Marco dalla riapertura della Sala dell’Angelico a Mark Rothko, tutte le novità per il pubblico
Da sabato 14 marzo 2026.
Firenze – Palazzo Strozzi. Mostra “Rothko a Firenze”. Sezioni speciali al Museo di San Marco e alla Biblioteca medicea Laurenziana
Dal 14 marzo al 23 agosto 2026
Arezzo – Museo archeologico nazionale “Gaio Cilnio Mecenate”. Mostra “La Minerva di Arezzo. Una storia di comunità ritrovata”. Primo appuntamento del progetto nazionale “Semi di comunità – Piano Olivetti per la cultura”
Dal 15 febbraio al 6 settembre 2026.
Torino – Musei Reali. Mostra dossier “Beato Angelico negli occhi di Bartholomeus Spranger. Giudizi Universali a confronto”.
Musei Reali di Torino. 6 febbraio – 3 maggio 2026
Chiusi (SI) – Museo nazionale etrusco. Mostra: «Un giovane di belle speranze…». Ranuccio Bianchi Bandinelli 1922-1929: i primi passi di un archeologo
Fino al 29 marzo 2026
Museo Archeologico di Osijek in Croazia– Oltre centotrenta opere provenienti dal Museo nazionale etrusco di Chiusi nella mostra “Gli Etruschi del fiume scomparso – Volti e Miti dai Musei di Chiusi e di Chianciano”
Dal 20 marzo al 4 luglio 2026
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