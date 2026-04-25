Musei Nazionali Toscana

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Le prossime iniziative in programma

 

 

Le prossime iniziative in programma
Firenze – Cenacolo del Fuligno. Due nuove tavole acquistate dal Ministero della Cultura completano il Polittico Mormile di Antonio Rimpatta
Venerdì 24 aprile 2026, ore 11.30, inaugurazione nuovo allestimento. Sabato 25 aprile 2025 ingresso gratuito
Arezzo – Museo nazionale d’arte medievale e moderna. Quattro concerti dell’Orchestra da Camera Fiorentina
Mercoledì 29 Aprile 2026, ore 21. Dirige Vanessa Benelli Mosell con la straordinaria partecipazione del violinista Wolfgang Redik
Fino al 5 settembre 2026. Giovedì 23 aprile, ore 15-18. Visite guidate per tutti
Attività comprese nel biglietto d’ingresso.
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Progetto “Semi di comunità – Piano Olivetti per la cultura”. Scadenze invii domande partecipazione: 12 giugno e 31 luglio 2026
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Fino al 21 giugno. Concerti inclusi nel biglietto d’ingresso
Fino al 27 giugno 2026.
La campagna di prevenzione e contrasto della violenza maschile nei confronti delle donne e della violenza domestica.
LE MOSTRE E I NUOVI ALLESTIMENTI
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11 aprile – 31 ottobre 2026
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Da sabato 14 marzo 2026.
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Dal 14 marzo al 23 agosto 2026
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Dal 15 febbraio al 6 settembre 2026.
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Musei Reali di Torino. 6 febbraio – 3 maggio 2026
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Fino al 29 marzo 2026
Dal 20 marzo al 4 luglio 2026
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