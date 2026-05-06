Padova

Drum Brothers a Padova: Les Frères Colle per Musikè

Giuseppe Bettiol
Giuseppe Bettiol
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Unica data italiana per Musikè tra ritmo, giocoleria e teatro.

Venerdì 8 maggio 2026 alle 21.00, al Teatro ai Colli di Padova, il trio Les Frères Colle presenta a Musikè  “Drum Brothers”, unica data italiana dello spettacolo di percussioni e giocoleria dei tre fratelli francesi.

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Drum Brothers: ritmo e giocoleria al Teatro ai Colli di Padova

Percussioni, oggetti in volo e tempi comici: Drum Brothers è lo spettacolo con cui il trio francese Les Frères Colle trasforma il ritmo in azione scenica. L’unica data italiana è in programma venerdì 8 maggio 2026 alle 21.00, al Teatro ai Colli di Padova, nell’ambito di Musikè, la rassegna di musica, teatro, danza della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

Lo spettacolo dei Fratelli Colle è una creazione musicale, multimediale e coreografica che difficilmente si può ricondurre a un unico genere. Una performance di giocoleria musicale in cui batteria, cornamuse, flauto, chitarra, clave e ombrelli si intrecciano in una partitura insieme sonora e visiva, per la regia di Eric Bouvron, che la critica ha definito «di precisione millimetrica, perfettamente orchestrata» (Télérama).

Les Frères Colle, unica data italiana a Padova per Musikè

Il linguaggio scenico dei Les Frères Colle

Clément dà il tempo, Cyril lo attraversa con puntualità, Stéphane lo sposta e lo reinventa: è in questo scarto continuo che prende forma la dinamica in scena. Tutto diventa percussione, mentre gli oggetti prendono quota e lo spazio si trasforma in un meccanismo in costante movimento.

Alla base del progetto c’è un percorso costruito tra musica e arti circensi. Clément Colle, batterista vincitore del campionato francese nel 2009, definisce l’impianto ritmico del trio; Stéphane sviluppa il lavoro sulla giocoleria, perfezionato tra Bordeaux e Parigi; Cyril introduce una dimensione musicale legata al flauto e alla cornamusa, ampliando il paesaggio sonoro.

Musikè ospita l’unica data italiana dei Les Frères Colle

Il trio nasce dal progetto MUSI’COLLE e si afferma nei festival internazionali, da Aurillac a Fest’arts de Libourne, dove ottiene il premio principale della categoria Off. Dopo esperienze in Svizzera, Germania e Spagna e apparizioni televisive in Francia, nel 2012 l’incontro con il regista Eric Bouvron segna una svolta, rafforzando la struttura scenica e accompagnando lo sviluppo del lavoro nei circuiti europei.

Drum Brothers è una creazione pensata per tutte le età, che attraversa musica, circo e teatro e che trova proprio in questo equilibrio instabile la sua forza e la sua originalità, mettendo al centro il gesto virtuosistico e acrobatico dei musicisti per il divertimento degli spettatori.

Biglietto unico 10 euro (più prevendita e commissioni)
in vendita su ticketone.it
e al botteghino un’ora prima dell’inizio dello spettacolo

Per informazioni
info@rassegnamusike.it
www.rassegnamusike.it

Les Frères Colle, unica data italiana a Padova per Musikè

La rassegna Musikè

Musikè è un progetto della
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Direzione artistica
Alessandro Zattarin

Organizzazione
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo
IMARTS – International Music and Arts

Comunicazione
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

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ByGiuseppe Bettiol
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Laureato in filosofia all’Università degli Studi di Padova, collaboro con lo Studio Pierrepi dal 2009. Appassionato comunicazione digitale, ho concentrato la mia attività nelle Digital PR, nei rapporti con le testate e gli influencer digitali, seguendo corsi ad hoc. Dal 2010 sono consulente di media & public relation per la Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari di Padova, per il Circolo Tralaltro Arcigay Padova e la Società Dante Alighieri sezione di Padova. Dal 2011 sono responsabile dell’ufficio stampa della manifestazione “Padova Pride Village” alla Fiera di Padova. Attualmente sto inoltre collaborando con il Teatro de LiNUTILE di Padova e il Padova Pride.
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