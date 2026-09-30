Filarmonica della Scala, Riccardo Chailly e Augustin Hadelich aprono la stagione

Il 18 ottobre al via la nuova stagione

La Stagione 2026 della Filarmonica della Scala riprende domenica 18 ottobre con il concerto diretto da Riccardo Chailly e il debutto al Teatro alla Scala del violinista Augustin Hadelich, interprete del Concerto in re minore per violino e orchestra op. 47 di Jean Sibelius. Completa il programma la Sinfonia n. 5 in si bemolle maggiore op. 100 di Sergej Prokof’ev. Augustin Hadelich, virtuoso tra i più contesi al mondo, è nato in Italia da genitori tedeschi ed è cresciuto nella campagna toscana. A 41 anni ha ricevuto riconoscimenti che vanno dal Grammy Award del 2016 al Dottorato Onorario dell’Università di Exeter nel Regno Unito. «Il violino è uno degli strumenti più spietati perché rivela lo stato in cui si trova il tuo corpo», racconta. A proposito della Quinta di Prokof’ev, il compositore scriveva: «ho voluto cantare l’uomo libero e felice, la sua forza, la sua generosità e la purezza della sua anima».

Domenica 25 ottobre Gustavo Gimeno, Direttore Musicale del Teatro Real di Madrid e della Toronto Symphony Orchestra, sale per la prima volta sul podio della Filarmonica della Scala, affiancato da Jörgen van Rijen al trombone. In programma il Concerto per trombone e orchestra Yericho di Samy Moussa, in prima esecuzione italiana, e la Sinfonia n. 4 in mi bemolle maggiore Romantica di Anton Bruckner. Il concerto rappresenta l’occasione per ascoltare il trombone da solista nelle mani di uno dei suoi più appassionati ambasciatori: l’olandese van Rijen, cui è dedicato il concerto di Moussa, è entrato nella Royal Concertgebouw Orchestra nel 1997 e da subito si è impegnato nella creazione di nuovo repertorio.

Il concerto per trombone Yericho di Samy Moussa in prima esecuzione italiana

Samy Moussa è un compositore e direttore d’orchestra canadese, tra le voci più interessanti della scena musicale contemporanea. La sua produzione spazia dalla musica sinfonica e concertistica all’opera e le sue composizioni sono state eseguite da orchestre quali Wiener Philharmoniker, New York Philharmonic e Royal Concertgebouw. Yericho è un concerto di intensa forza espressiva: il riferimento alla città biblica di Gerico evoca il tema delle mura e del loro abbattimento, trasformandolo in una metafora sonora di apertura e trasformazione.