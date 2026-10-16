Santa Cecilia, I segreti di Wagner: introduzione a Siegfried

Per la prima volta si incontrano due figure di riferimento nel panorama culturale italiano, Quirino Principe e Corrado Augias, in dialogo con Sandro Cappelletto, Domenica 18 ottobre alle ore 11, la Sala Santa Cecilia

Domenica 18 ottobre alle ore 11, la Sala Santa Cecilia (Auditorium Parco della Musica) ospiterà un incontro di straordinario rilievo culturale

. L’appuntamento segna un’occasione senza precedenti: due figure di assoluto riferimento nel panorama intellettuale italiano dialogheranno per la prima volta insieme nella sala ceciliana. Il giornalista e scrittore Corrado Augias esplorerà i segreti di Siegfried a tu per tu con Quirino Principe, musicologo di indiscussa autorità in campo wagneriano, con la partecipazione e il dialogo dello storico della musica Sandro Cappelletto.

Attraverso questo inedito confronto a tre voci, l’incontro esplorerà la genesi, le tematiche e i segreti musicali della “seconda giornata” della celebre Tetralogia wagneriana (L’anello del Nibelungo). L’appuntamento rappresenta una preziosa guida all’ascolto per preparare il pubblico al concerto che inaugurerà la Stagione Sinfonica dell’Accademia, decifrando la densa rete di Leitmotive e i complessi intrecci narrativi che scandiscono il percorso di formazione del giovane eroe Sigfrido.

I tre relatori offriranno prospettive complementari di altissimo profilo. Quirino Principe, critico musicale, saggista e Accademico effettivo di Santa Cecilia (definito dal critico Paolo Isotta «il più grande mahleriano vivente»), porterà la sua profonda esperienza di conoscitore del mondo germanico. È sua, infatti, la nuova traduzione del libretto di Siegfried realizzata appositamente per questa inaugurazione di stagione, che segue quella de La Valchiria curata per l’apertura dello scorso anno. Un attento lavoro sul testo che si ricollega anche alla sua storica curatela dell’edizione italiana del 1970 de Il Signore degli Anelli di J. R. R. Tolkien, universo letterario che con il Ring wagneriano condivide profonde radici mitologiche.

Accanto a lui siederà Corrado Augias, giornalista, scrittore e autore televisivo, figura ormai nota nelle sale di Santa Cecilia grazie alle sue lezioni di musica. A tessere le fila di questo eccezionale dialogo sarà Sandro Cappelletto, scrittore, autorevole firma della critica musicale e a sua volta Accademico ceciliano, capace di restituire con vividezza la dimensione teatrale e drammaturgica del capolavoro.

DOMENICA 18 OTTOBRE ORE 11

Sala Santa Cecilia (Auditorium Parco della Musica)

I segreti di Wagner

Introduzione a Siegfried

Con Corrado Augias, Sandro Cappelletto e Quirino Principe

Biglietti a € 10

Riduzione giovani, under 26 e abbonati € 8