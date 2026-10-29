Teatro Argentina, Otello di William Shakespeare secondo Luca De Fusco

4 novembre – 29 novembre 2026

​La nuova Stagione del Teatro Argentina si apre nel segno della grande drammaturgia inglese con un “dittico elisabettiano” in prima nazionale firmato dal regista e direttore artistico del Teatro di Roma, Luca De Fusco. Il progetto prende il via con Otello di William Shakespeare, dal 4 al 29 novembre, per proseguire con Peccato che fosse una sgualdrina di John Ford, dal 2 al 13 dicembre.

Due tragedie emblematiche del Seicento che si ricompongono in un unico percorso d’indagine nelle zone più oscure dell’animo umano. Scegliendo la via dell’ambiguità e la cifra stilistica del “nero”, Luca De Fusco accosta i due testi di Shakespeare e Ford attorno a tre nodi universali – il desiderio, la colpa e la violenza morale – ponendo al centro del dittico una domanda: «che cosa accade all’amore quando il desiderio si trasforma nell’ossessione di possedere l’altro?».

Il primo movimento del dittico, Otello — in scena dal 4 al 29 novembre —, nasce da una coproduzione in cui il Teatro di Roma fa sistema con lo Stabile di Torino e il Biondo di Palermo. Avvalendosi della traduzione di Gianni Garrera, la regia ambienta il dramma shakespeariano negli anni Quaranta, immergendolo appieno nelle atmosfere e nella tensione morale del cinema noir. Nell’ambiguità che percorre la tragedia, alla responsabilità di Otello fa da contrappunto la forza manipolatoria di Jago, mentre Desdemona resta vittima innocente di un meccanismo dominato dal sospetto. L’azione è affidata a un nutrito cast d’esperienza: Federico Vanni presta la sua maturità al ruolo di Otello, affiancato da un profondo conoscitore del teatro shakespeariano come Luca Lazzareschi nei panni di Jago e dalla giovane Mersila Sokoli nel ruolo di Desdemona. Completano la compagnia Alessandro Balletta, Francesco Biscione, Paolo Cresta, Gianluca Merolli, Pierluigi Misasi, Francesca Piccolo e Sara Putignano.

Se Otello, composto intorno al 1603, appartiene al cuore della stagione elisabettiana, Peccato che fosse una sgualdrina, pubblicato nel 1633, ne raccoglie l’eredità spingendo il conflitto tra sentimento e norma morale fino al tabù dell’incesto. Infatti, al centro del secondo capitolo del dittico, in scena dal 2 al 13 dicembre, ritroviamo Giovanni e Annabella, fratello e sorella travolti da un amore proibito che, interpretati da Gianluca Merolli e Mersila Sokoli, sfidano un mondo ipocrita fino all’autodistruzione.

È proprio nell’accostamento fra queste due passioni estreme che emerge la dirompente modernità delle opere. La lettura di Luca De Fusco mostra come i due capolavori abbiano anticipato l’indagine psicoanalitica: dalla gelosia di Otello — intesa come bisogno di possesso che annulla l’altro, in dialogo con le intuizioni di Freud, Klein e Winnicott — all’incesto in Ford, dove il sentimento tra Giovanni e Annabella incarna le dinamiche del “complesso fraterno” teorizzato da Otto Rank. In entrambi i testi la parabola è identica: l’ostacolo al possesso sfocia nella distruzione; a cambiare è l’esito tragico, dove al pentimento di Otello si contrappone la rivendicazione spietata di Ford.

A unire i due spettacoli non è soltanto il tema, ma anche un impianto scenico condiviso, che conserva la medesima architettura visiva modulandosi sulle due opere. Marta Crisolini Malatesta firma scene e costumi di un universo nutrito dall’immaginario del cinema noir e del thriller americano degli anni Trenta e Quaranta, con richiami alle atmosfere di Fritz Lang e del primo Alfred Hitchcock. Trasparenze e superfici riflesse dialogano con le luci di Gigi Saccomandi e le musiche originali di Ran Bagno, mentre le videoproiezioni di Alessandro Papa in Otello, creando quel “nero” visivo in cui ragione e pulsione entrano in collisione.

Insieme alla struttura scenica, a saldare ulteriormente le due produzioni è la continuità del cast. Gli interpreti attraverseranno Shakespeare e Ford assumendo identità diverse in un raffinato gioco di rispecchiamenti – come Mersila Sokoli che passa da Desdemona ad Annabella, mentre Gianluca Merolli lascia il Cassio di Otello per diventare Giovanni in Peccato che fosse una sgualdrina – per comporre un grande affresco sulla fragile natura delle passioni umane.

Teatro Argentina, 4 – 29 novembre 2026

Otello

di William Shakespeare

traduzione Gianni Garrera

adattamento e regia di Luca De Fusco

aiuto regia Lucia Rocco

scene e costumi Marta Crisolini Malatesta

luci Gigi Saccomandi

musiche Ran Bagno

creazioni video Alessandro Papa

movimenti coreografici Lea Giamattei

assistente scene e costumi Laura Giannisi

assistente scene Asja Lanzetti

suggeritore Andrea Codognato

con Alessandro Balletta, Francesco Biscione, Paolo Cresta, Luca Lazzareschi, Gianluca Merolli, Pierluigi Misasi, Francesca Piccolo, Sara Putignano, Mersila Sokoli, Federico Vanni

produzione Teatro di Roma – Teatro Nazionale, Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale, Teatro Biondo di Palermo

Personaggi e interpreti

Pier Luigi Misasi Il Doge di Venezia

Francesco Biscione Brabanzio, padre di Desdemona, Montano, predecessore di Otello

Alessandro Balletta Lodovico, parente di Brabanzio, nobile veneziano

Federico Vanni Otello, detto “Il Moro”

Gianluca Merolli Cassio, suo luogotenente

Luca Lazzareschi Iago, suo alfiere

Paolo Cresta Roderigo, giovane gentiluomo veneziano

Mersila Sokoli Desdemona, figlia di Brabanzio

Sara Putignano Emilia, moglie di Iago

Francesca Piccolo Bianca, prostituta, amante di Cassio

FONDAZIONE TEATRO DI ROMA _

TEATRO ARGENTINA_ Largo di Torre Argentina, 52 – 00186 Roma _ www.teatrodiroma.net

Biglietteria: tel. 06.684.000.311 _ email biglietteria@teatrodiroma.net Biglietti: intero a 44€, ridotto 22€

Orari spettacolo: mercoledì 4 novembre ore 20 I martedì, venerdì e giovedì 12 e 26 novembre ore 20

mercoledì e sabato ore 19 I domenica e giovedì 5 e 19 novembre ore 17 I lunedì riposo _Durata spettacolo : 1 ora e 45 minuti