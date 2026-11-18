sabato 8 novembre

A cent’anni dalla morte di Rilke, la Prima Elegia diventa danza e musica elettronica: sabato 2IVONA porta ANGELS’ ORDERS alla Fonderia di Reggio Emilia sabato 8 novembreIl duetto di Pablo Girolami, con Matilde Di Ciolo e Matteo Capetola e il DJ set dal vivo di Vermouth Gassosa, arriva nella casa del Centro Coreografico Nazionale / Aterballetto per la stagione Dance Playground, prima della tournée europea del 2027

«Chi, se io gridassi, mi udrebbe dagli ordini degli angeli?»: dalla domanda con cui si aprono le Elegie duinesi di Rainer Maria Rilke nasce, a cent’anni dalla morte del poeta, una danza fatta di vento, respiro e battiti elettronici. Sabato 28 novembre 2026 , alle ore 18.00 , la Fonderia di Reggio Emilia , sede del Centro Coreografico Nazionale / Aterballetto, ospita Angels’ Orders – The Rilke Project, il duetto che il coreografo Pablo Girolami ha creato per la sua compagnia IVONA a partire dalla Prima Elegia, con Matilde Di Ciolo e Matteo Capetola e la musica suonata dal vivo da Vermouth Gassosa, nell’ambito della stagione Dance Playground. Alle 19.00 , al termine dello spettacolo, la serata prosegue con un DJ set di Vermouth Gassosa e un aperitivo offerto.

Dal verso di Rilke deriva anche il titolo della creazione, in cui Girolami sceglie non di illustrare o raccontare la poesia, ma di trasformarla in impulso fisico, vibrazione, ritmo. I battiti del DJ set attraversano i corpi dei due interpreti e la performance prende forma come una composizione che nasce dall’ascolto reciproco, fatta di ripetizione e di magnetismo. Al pubblico non si chiede di leggere Rilke, ma di sentirlo: un accesso alla poesia che passa per i sensi e si condivide nella stessa sala, a metà strada tra memoria letteraria e cultura del club.

Rilke morì il 29 dicembre 1926 : la data reggiana anticipa di un mese il centenario e porta in Fonderia un lavoro nato per il site-specific e pensato per adattarsi a luoghi molto diversi tra loro. Coprodotto da Pan-Adria Network, rete di sette partner tra Italia, Slovenia e Croazia, lo spettacolo è stato presentato a ottobre al festival Fabbrica Europa di Firenze e nel 2027 sarà in tournée in Slovenia, Portogallo, Croazia, Germania, Svizzera e Italia .

Pablo Girolami, coreografo italo-spagnolo formato alla Tanz Akademie Zürich, ha danzato da solista con l’Hessisches Staatsballett e con Spellbound Contemporary Ballet, lavorando con Hofesh Shechter, Wayne McGregor e Marcos Morau. Ha firmato coreografie per il Balletto dell’Opera di Graz, il Jerusalem Dance Theatre, Club Guy & Roni e il Nuovo Balletto di Toscana, ha vinto tra gli altri il primo premio al Jerusalem International Choreography Competition e nel 2025 si è aggiudicato con Philippe Kratz il bando della Biennale di Venezia con Sisifo felice. Dal 2024 dirige il Fagagna Dance Festival in Friuli, dove ha sede House of IVONA, riconosciuta dalla Regione Friuli Venezia Giulia come teatro di produzione per la danza per il triennio 2026–2028.

In collaborazione con Scenario Pubblico Centro di Rilevante Interesse per la Danza.

INFO E PRENOTAZIONI

Fonderia – Centro Coreografico Nazionale / Aterballetto , via della Costituzione 39, Reggio Emilia

Biglietti: posto unico 6 €

Acquisto online su www.biglietteriafonderia39.it . Il servizio di biglietteria in Fonderia è attivo un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. I biglietti non sono numerati.

Contatti biglietteria: cellulare e WhatsApp 334 102 3554

Durata: 30 minuti

CALENDARIO

Sabato 28 novembre 2026 · ore 18.00 · Fonderia, Reggio Emilia

IVONA / Pablo Girolami, Angels’ Orders – The Rilke Project con DJ set dal vivo di Vermouth Gassosa

Sabato 28 novembre 2026 · ore 19.00 · Fonderia, Reggio Emilia

DJ set di Vermouth Gassosa e aperitivo offerto al termine dello spettacolo