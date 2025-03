REF 2025, Disappunti coreografici, al via il bando

Il bando a sostegno della giovane coreografia italiana Under 35

DNAPPUNTI COREOGRAFICI 2025, bando a sostegno della giovane coreografia italiana Under 35

DNAppunti coreografici è un progetto di sostegno della giovane coreografia italiana Under 35, promosso e sostenuto in collaborazione tra Centro Nazionale di produzione della danza Virgilio Sieni, Operaestate Festival/CSC Centro per la scena contemporanea del Comune di Bassano del Grappa, L’arboreto – Teatro Dimora di Mondaino, Fondazione Romaeuropa, Gender Bender Festival, Triennale Milano Teatro.

OBIETTIVO

Obiettivo del progetto è individuare una coreografa, un coreografo o un collettivo italiani con un’idea da sviluppare, a cui offrire un percorso di ricerca con sostegni eterogenei: residenze creative, attività di accompagnamento critico e di tutoraggio, risorse economiche e repliche dell’esito con un pubblico.

COSA OFFRE IL BANDO

Il progetto vincitore dell’edizione 2025 di DNAppunti coreografici otterrà, attraverso i contributi dei partner, un sostegno complessivo alla produzione così definito:

– 39 giorni di residenza artistica nell’anno 2025,

– contributo economico complessivo di 18.500,00 euro,

– 5 repliche del progetto realizzato all’interno delle programmazioni dei partner.

Tutti i contributi economici indicati verranno corrisposti a fronte di regolare fattura con obbligo di presentazione di certificato di agibilità, sia per le giornate di residenza sia di spettacolo.

Il soggetto vincitore concorderà con i singoli partner le modalità di erogazione dei contributi riconosciuti.

La coreografa, il coreografo o il collettivo selezionato per l’edizione 2025 verrà contattato da un referente di ciascuna struttura per concordare i periodi di residenza e di presentazione del lavoro.

I partner di progetto si rendono inoltre disponibili a un dialogo con le artiste e gli artisti vincitori per facilitare e sviluppare relazioni internazionali con operatori e strutture, tenendo conto delle specifiche progettualità dell’idea coreografica.

Si specifica nel dettaglio l’impegno dei singoli partner.

Fondazione Romaeuropa

Contributo economico: somma omnicomprensiva per ogni coreografo, coreografa o collettivo di 350,00 euro + IVA di Legge per la serata di premiazione di DNAppunti coreografici + scheda tecnica base fornita dal Festival.

Restituzioni: presentazione a Roma dei progetti finalisti in occasione della premiazione del vincitore di DNAppunti coreografici il 19 ottobre 2025 presso il Teatro T3 de “La Pelanda – Mattatoio Testaccio”.

Si impegna a offrire al progetto vincitore:

Contributo economico: contributo alla ricerca di 2.500,00 euro +IVA di legge da contrattualizzare nel 2025+ cachet per una replica a 1.500,00 +IVA di Legge.

Repliche: 1 replica del progetto vincitore all’interno del Festival Romaeuropa 2026.

Operaestate Festival / CSC Centro per la Scena Contemporanea del Comune di Bassano del Grappa

Contributo economico: 1.000,00 euro lordi;

Residenza artistica: 10 giorni, con copertura di relative spese di spazi prove e alloggio;

Restituzioni: durante la residenza verranno organizzati incontri con il pubblico locale e la presentazione dello studio del progetto ospitato alla fine del periodo di ricerca coreografica.

L’arboreto – Teatro Dimora di Mondaino

Contributo economico: per la residenza e la prova aperta 3.000,00 euro lordi.

Residenza artistica: 15 giorni presso il Teatro Dimora di Mondaino nel 2026 con alloggio gratuito presso la Casa Foresteria Arboreto + uso della dotazione tecnica del Teatro Dimora + collaborazione del tecnico per allestimento, prova aperta e smontaggio + confronto artistico con il gruppo di lavoro de L’arboreto.

Restituzioni: prova aperta al termine della residenza, un incontro con gli studenti e gli insegnanti di Mondaino per il progetto La scuola elementare del teatro e della danza, un incontro con un gruppo di osservatori composto da cittadini di Mondaino e studenti della Università di Urbino per il progetto Il pane quotidiano. Moltiplicazione degli sguardi.

Gender Bender Festival

Contributo economico: cachet di 3.000,00 euro + iva di legge per 2 repliche + scheda tecnica + spese di viaggio e alloggio + promozione e visibilità del progetto presso il pubblico e gli operatori e operatrici presenti.

Restituzioni: possibili attività utili per un’ulteriore messa a punto del lavoro: consulenze e feedback da parte degli operatori, operatrici e pubblico del festival.

Repliche: 2 repliche del progetto all’interno del programma del festival.

Il Centro nazionale di produzione della danza Virgilio Sieni

Contributo economico: contributo complessivo di 4.000,00 euro + iva di legge +

scheda tecnica + copertura delle spese di viaggio e alloggio per tutti i componenti

della compagnia per il periodo di residenza e della replica a Cango Cantieri

Goldonetta nell’ambito della rassegna La democrazia del Corpo 2026.

Residenza artistica: 7 giorni di residenza artistica presso Cango Cantieri Goldonetta

a Firenze + uso della dotazione tecnica dello spazio + supporto tecnico.

Restituzioni: prova aperta e feedback del pubblico e degli operatori del territorio.

Repliche: 1 replica nell’ambito della Rassegna La Democrazia del corpo 2026 a Cango Firenze.

Triennale Milano Teatro

Contributo economico: contributo complessivo per la residenza artistica e la replica del progetto di 3.500,00 euro + IVA di legge

Residenza artistica: 7 giorni di residenza artistica presso Triennale Milano Teatro o presso altra sede a Milano con opportunità di confronto artistico e supporto tecnico per lo sviluppo del lavoro;

Repliche: 1 replica del progetto a Milano nel 2027 + scheda tecnica.

IL PROCESSO DI SELEZIONE

Attraverso un meccanismo condiviso e paritario, i partner selezioneranno dai progetti arrivati un massimo di 5 finalisti, che saranno presentati dal vivo a Roma il 19 ottobre 2025, della durata massima per ognuno di 15 minuti.

I progetti selezionati alla fase finale verranno comunicati entro il 13 giugno 2025 direttamente agli autori e tramite i canali social, i siti web dei partner e il sito di DNAppunti coreografici. Con i coreografi e le coreografe selezionate verrà poi organizzata una call online di presentazione dei progetti alla giuria dei partner, prima della finale del 19 ottobre a Roma.

La giuria, composta dai partner e da una figura esperta nominata dagli stessi, assegnerà al progetto valutato con un maggiore potenziale il percorso di sostegno alla ricerca per il 2026.

Il giudizio della commissione di selezione e della giuria è insindacabile e inappellabile.

Il progetto vincitore non potrà essere presentato in forma finita ed in forma di studio prima del debutto a Romaeuropa nel 2026.

I REQUISITI RICHIESTI

DNAppunti coreografici è rivolto a singoli coreografi, coreografe o collettivi italiani Under 35: gli artisti e le artiste non devono essere nati prima del 1990.

Possono candidarsi cittadine e cittadini italiani residenti in Italia o all’estero e stranieri domiciliati in Italia.

Ogni partecipante può presentare un singolo progetto. È possibile presentare un progetto realizzato in collaborazione tra due artiste, solo se entrambe risultano essere Under 35; nel caso dei progetti firmati da collettivi con più di due artiste, i requisiti anagrafici devono essere validi per il 50% +1 dei componenti.

Il progetto presentato deve essere inedito o ancora in via di sviluppo. Non saranno ammessi progetti già presentati al pubblico a eccezione della forma in studio o di residenza aperta.

Nel modulo da compilare sarà richiesto di indicare eventuali presentazioni pubbliche passate e in programma.

LE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione è gratuita e si completa con l’invio della propria candidatura tramite il modulo on-line. È possibile accedere al form on-line nella pagina dedicata a DNA sul sito web dnappunticoreografici.net.

È possibile inviare la propria candidatura entro le ore 00.00 del 27 aprile 2025 compilando il modulo di iscrizione on-line. Non saranno accettate candidature oltre la data indicata.

All’interno della presentazione dei propri appunti coreografici dovrà essere incluso un piano di produzione dell’idea proposta, un’idea di sviluppo del progetto durante le fasi di residenza e un’ipotesi di budget per la produzione del lavoro.

Il modulo di iscrizione dovrà essere compilato in ogni sua parte e corredato dai materiali integrativi richiesti. È possibile caricare i documenti direttamente nel modulo di iscrizione.

Per completare la propria candidatura sarà necessario allegare il seguente materiale:

? Modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte.

? Curriculum vitae di chi presenta il progetto. Il file o la cartella caricata non dovrà superare i 4MB di dimensione.

? Portfolio con progetti già realizzati in precedenza come coreografo o coreografa (se presenti, max. 1.000 battute compresi gli spazi). Il progetto dovrà essere allegato in formato .pdf. Il file o la cartella caricata non dovrà superare i 4MB di dimensione.

? Descrizione del progetto proposto (max. 3.000 battute compresi gli spazi). È possibile integrare documentazione fotografica. Il progetto dovrà essere allegato in formato .pdf. Il file e la cartella con le eventuali immagini non dovranno superare complessivamente i 10MB.

? Video della durata massima di 5 minuti della coreografia presentata nel progetto. Il video può essere realizzato con qualsiasi mezzo (smartphone, videocamera), senza montaggio e disponibile senza password di accesso. Il file non dovrà superare i 10MB di dimensione. La proposta video potrà contenere un estratto della coreografia da presentare, o anche spunti coreografici, concetti o suggestioni legate al progetto.

? Video di almeno un lavoro precedente. Possono essere inseriti video in cui si è presenti come performer per altri coreografi e coreografe. I video dovranno essere contenuti su server esterno (youtube, vimeo e altri canali) e dovranno essere indicate le credenziali di accesso se necessarie.

LINEE GUIDA

Il progetto della propria idea coreografica dovrà seguire le linee guida indicate:

Parte 1_ Idea di progetto (spunti concettuali e teorici dell’idea coreografica presentata e breve spiegazione della relativa dell’attuazione pratica).

Parte 2_ Sviluppo di un piano di produzione per le fasi di residenza. (Indicare un’ipotesi di piano di lavoro per ogni residenza, specificando il numero di persone che prenderanno parte alla residenza e su quale ambito del progetto si andrà principalmente a lavorare – tecnico, scenografico, coreografico).

Parte 3_ Presentazione di un primo piano economico per lo sviluppo e produzione dell’idea coreografica.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare il seguente indirizzo e-mail: dnappunticoreografici@gmail.com

CRITERI DI VALUTAZIONE

Saranno considerati fattori di merito ai fini della selezione dei progetti candidati alla serata di presentazione DNAppunti coreografici:

? presentare un percorso di lavoro sulla scrittura drammaturgica/coreutica che presenti elementi innovativi e originali;

? presentare progetti nei quali sia chiaramente esposto un piano con specifiche fasi di lavoro, in relazione ai diversi luoghi di residenza e di programmazione offerti da DNAppunti;

? presentare progetti che evidenziano una vocazione allo scambio, aperture e dialoghi con le comunità locali del pubblico e artistiche del territorio.

DATE UTILI

27 aprile 2025 – Deadline candidature DNAppunti coreografici 2025

13 giugno 2025 – Comunicazione dei progetti finalisti

19 ottobre 2025 – Presentazione dei progetti finalisti a Roma e selezione del vincitore

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

dnappunticoreografici@gmail.com

www.dnappunticoreografici.net