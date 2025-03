Sabato 15 marzo, alle ore 21

Sabato 15 marzo, alle ore 21, terzo appuntamento della stagione al teatro Cinico Angelini, a cura della compagnia TeatroLieve, in

collaborazione con il comune di Crescentino e la Fondazione Piemonte dal Vivo. Protagonista Max Paiella con Solo per voi, uno spettacolo ideato e scritto con Francesco Brandi, musiche originali Max Paiella e Attilio di Giovanni, regia Francesco Brandi, Corvino

Produzioni. Uno show, con il quale il cantante, attore, autore, beniamino del pubblico che segue “Il ruggito del coniglio”, trasmissione Cult di Radio Due, si ispira da una parte all’attualità, con parodie in musica di personaggi della cultura, della politica, della musica, mentre dall’altra si muove tra il serio e il faceto nel territorio spinoso delle emozioni che ci avvolgono, ci sovrastano, in ogni momento della giornata. Cerchiamo disperatamente di venire a capo del nostro groviglio emotivo senza lasciarci travolgere, sapendo già che, alla fine, le emozioni avranno sempre vinta loro. E allora? Come imparare a gestirle, a contenerle? A superare il nostro stato primordiale e meritare un posto nella piramide evolutiva? A evitare di essere emarginati socialmente, licenziati da ogni posto di lavoro, rifiutati dagli amici, evitati dai parenti? Meglio di un weekend in un monastero tibetano, o di una dieta rigorosa a base di allucinogeni sudamericani, ci pensa Max Paiella a “costruire” il manuale di sopravvivenza emozionale più divertente che possiate immaginare. Fantasista e cantastorie, Paiella si muove tra il serio e il faceto su un territorio spinoso. Imbracciando la chitarra ci guida attraverso le nostre zone più oscure e più radiose, tra rabbia e felicità, malinconia e paura, segnando un percorso spensierato in compagnia dei suoi personaggi più strepitosi, delle sue imitazioni più esilaranti e soprattutto delle sue canzoni più emozionanti. Max Paiella, musicista eclettico e attore in numerosi film, vanta prestigiose collaborazioni con Renzo Arbore, Nino Manfredi, Serena Dandini, Lillo e Greg, Gino Castaldo. Per la radio, oltre alla ventennale collaborazione con Marco Presta e Antonello Dose ne Il ruggito del coniglio, ha inventato numerosi esilaranti personaggi anche per Sei uno zero di Lillo e Greg. Presente anche in TV nella trasmissione di Diego Bianchi Gazebo nel 2013 su Rai tre. Come i precedenti spettacoli, anche questo è già sold out, ma è attiva una lista d’attesa attraverso i canali di Teatro Lieve: info@teatrolieve.it, oppure tel. 3381378957 – 3385025373. Ancora qualche biglietto disponibile per gli spettacoli successivi presso Cartoleria Cipolla, via San Giuseppe 23, Crescentino, tel.

0161.84.31.94 Prossimo appuntamento Sabato 26 aprile 2025 IL DIO BAMBINO, testo e musiche di Giorgio Gaber e Sandro Luporini, con Fabio Troiano, regia Giorgio Gallione, scene e costumi Lorenza Gioberti, produzione Nidodiragno/CMC, premio UBU 2022.

Teatro Civico Angelini

Via Manzoni, 14, 13044 Crescentino

Vercelli

https://www.associazioneculturalearte.com/it/teatro_angelini.php

TeatroLieve

Corso Massimo Montano 29 c/o Teatro Viotti