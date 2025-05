NEAL MORSE & THE RESONANCE + THE FLOWER KINGS: 15 GIUGNO UNICA DATA ITALIANA Per i tanti amanti del sound progressive di Neal Morse ecco la ghiotta occasione per poterlo vedere nell’unica data italiana – domenica 15 giugno al Phenomenon di Fontaneto d’Agogna (NO) – assieme ai The Resonance e alla band svedese The Flower Kings per un concerto che lascerà il segno. Acquista il tuo biglietto su Dice. ­ NEAL MORSE & THE RESONANCE Torna in Italia Neal Morse accompagnato dalla sua nuova band The Resonance nel tour di promozione del nuovo album ‘No Hill For A Climber’ (Inside Out) sul mercato dallo scorso mese di Novembre ed anticipato dal geniale singolo ‘Thief’. È la ghiotta occasione per vedere all’opera – domenica 15 giugno al Phenomenon di Fontaneto d’Agogna – il cantante, polistrumentista statunitense cofondatore degli Spock’s Beard nonché dei Transatlantic e Flying Colors, celebri ad amatissime formazioni di Progressive Rock, dove ha militato assieme al fratello Alan e all’inseparabile amico Mike Portnoy, storico batterista dei Dream Theater. Nel 2002 la svolta creativa per Morse dovuta principalmente alla sua conversione al cristianesimo che influenzerà parecchio la sua scrittura ampliando le sue collaborazioni con grandi artisti, tra cui Steve Hackett, storico chitarrista dei Genesis ed incidendo album di grande caratura artistica. ­ THE FLOWER KINGS La band svedese di Flower Kings, guidati dal lead singer e chitarrista Roine Stolte, tornano in Italia assieme all’amico Neal Morse per l’ultima data del loro tour europeo. La formazione presenterà il nuovo album ‘Love’ uscito il 2 Maggio, sempre per Inside Out/Sony che ci riporta alle atmosfere del Prog degli anni ’60 e ’70 – Genesis, Yes e King Crimson su tutti – con influenze sperimentali e da jam band caratterizzate dai suoni retrò di Mellotron, Moog e vari effetti, dove chitarre e tastiere sono grandi protagoniste dello spettacolo di questo quintetto. ­ Il concerto del 15 giugno al Phenomenon è una magnifica occasione per assistere – tra l’altro – all’esecuzione di alcuni tra i più noti brani dei Transatlantic, in una serata di Progressive Rock davvero da non perdere. ­ COME ARRIVARE THE FLOWER KINGS + NEAL MORSE & THE RESONANCE DOMENICA 15 GIUGNO 2025 – Unica Data Italiana PHENOMENON, s.s.223, Fontaneto d’Agogna (NO) Acquista il tuo biglietto su Dice ­ Per informazioni: info@bam-booking.com