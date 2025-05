Si conclude la prima edizione della rassegna teatrale promossa dal Comune

di Torri di Quartesolo e organizzata dall’associazione Theama Teatro, con il

patrocinio della Regione del Veneto

Torri di Teatro 2025:

sabato 10 maggio 2025 “Pedala Alfonsina-Una ribelle al

Giro d’Italia”: storia vera di una donna paladina della parità

di genere nello sport

Il teatro come strumento di comunità e catalizzatore del cambiamento: questa l’ambiziosa intenzione per la prima edizione di Torri di Teatro, rassegna teatrale promossa dal Comune di Torri di Quartesolo in collaborazione con l’Unità Pastorale Lerino-Marola-Torri e organizzata dall’associazione Theama Teatro, con il patrocinio della Regione del Veneto. Il quarto e ultimo appuntamento della rassegna – previsto per sabato 10 maggio ore 20:45 presso il Palatenda in via Roma – è con la commedia “Pedala Alfonsina-Una ribelle al Giro d’Italia”, di Roberta Chinellato e Carlo Toniato, per la regia di Franco Zobia e con Roberta Chinellato, Alessandra Bianchi e Matteo Longo. “Non correre!”, “Copriti, non sudare!”, “Non sta bene!”: ad Alfonsina lo dicevano continuamente. Ma niente, con la sua testa dura lei non ascoltava e faceva quello che voleva. E lo faceva pur essendo nata nella bassa emiliana, alla fine dell’Ottocento, in una famiglia ricca solo di figli. Ancora bambina, all’improvviso, si innamorò, anzi restò folgorata da una parola che nella sua testa significava sogni e avventure: quella parola era

“bicicletta”. Ma non si accontentava di farci qualche giretto… no! In un periodo storico in cui la donna era vista prevalentemente come “l’angelo del focolare”, lei con la bici voleva andare veloce, andare lontano, voleva gareggiare, diventare una corridora. Il desiderio più

grande di Alfonsina Strada Morini era misurarsi con gli uomini: e ci riuscì, nel Giro d’Italia di 100 anni fa. Per scoprire cos’è accaduto non dobbiamo mancare a questa appassionante produzione di Enne Enne Teatro che racconta una storia vera, la preziosa testimonianza di

una donna che fu tra le prime paladine nella parità di genere per lo sport in Italia. “Il teatro fa vivere le emozioni che la vita ci dà – evidenzia Luisa Morreale, in qualità di assessore alla cultura, politiche dei giovani, biblioteca del Comune di Torri di Quartesolo – Il palcoscenico è la grande piazza dove gli animi si incontrano, si raccontano e si liberano. Questa rassegna teatrale del Comune di Torri di Quartesolo, in collaborazione con l’Unità Pastorale Lerino-Marola-Torri, non è solo un evento culturale, ma vuole essere un’opportunità per rafforzare il tessuto sociale della nostra comunità. Unendo simbolicamente la piazza comunale e quella parrocchiale, vogliamo ribadire che l’arte non

è solo una forma di intrattenimento, ma un potente strumento di incontro, crescita e trasformazione collettiva. Le quattro compagnie teatrali scelte portano con se storie, idee e visioni che, tra un sorriso e una risata, stimolano la riflessione e l’impegno civile. Attraverso la rassegna ‘Torri di Teatro’’ si vuole così dare una nuova chiave di lettura al teatro: presentandolo non solo come uno svago, ma come occasione di confronto e un vero catalizzatore del cambiamento. Un ringraziamento speciale va all’associazione Theama Teatro, principale responsabile dell’organizzazione di questo evento, per aver dato voce a un progetto che mette al centro l’arte come strumento di crescita civile e sociale”.

Biglietti a euro 5; ingresso gratuito per under 26. Prenotazione consigliata.-

Info e prenotazioni: Biblioteca di Torri di Quartesolo 0444 250239

email: biblioteca@comune.torridiquartesolo.vi.it