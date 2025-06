Teatro India, un trittico di danza contemporanea

DL 18 al 22 giugno a Roma

Il Teatro di Roma continua il suo impegno nel perlustrare il territorio coreografico e valorizzare le nuove espressioni artistiche, proponendo un focus sulla giovane danza contemporanea che apre un orizzonte sulla scena coreutica emergente attraverso lavori firmati da energie di grande potenza creativa.

A concretizzare questa visione, tre spettacoli in scena al Teatro India offrono al pubblico l’opportunità di scoprire gli universi performativi, audaci e innovativi, di danzatori e coreografi under 35, che stanno ridefinendo il linguaggio della danza e la sua capacità di interpretare il mondo. Questo trittico di performance intreccia e fa incontrare tre diverse visioni: Eat me di Giorgia Lolli, per una riflessione sul corpo in osservazione; il duo Noemi Dalla Vecchia e Matteo Vignali (VIDAVÈ) con Folklore Dynamics, per un inno all’identità della lingua parlata e al suo più intimo legame con il corpo; dalla scena europea approda il talento emergente internazionale Lukas Karvelis, coreografo lituano, con She Dreamt of Being Washed Away to the Coast, per una esplorazione dei limiti del corpo.

Il trittico si apre il 18 giugno (ore 20) e 19 giugno (ore 21) con Eat Me, concept e coreografia di Giorgia Lolli, anche in scena con Sophie Claire Annen, per un’indagine sul modo in cui il corpo viene osservato e consumato nelle arti visive e nei media tradizionali, partendo dalla suggestione dell’espressione “mangiare con gli occhi”. Eat Me è una profonda riflessione sulla rappresentazione del femminile e sulla sessualizzazione dei corpi delle donne. Attraverso una partitura coreografica che attraversa gesti quotidiani storicamente carichi ma sempre attuali – come tracciare una gamba o sistemarsi i capelli – lo spettacolo esplora le dinamiche e le politiche dello sguardo nel rapporto tra spettatore e performer. Le forme morbide e le curve delle due danzatrici si stagliano come dune in un fluire di posture astratte, disegnando immagini di emancipazione dal pavimento e invitando a riflettere sul peso del nostro guardare.

Nelle stesse date, 18 giugno (ore 21) e 19 giugno (ore 20), il palco dell’India ospita Folklore Dynamics, coreografia di Vidavè, duo formato da Noemi Dalla Vecchia e Matteo Vignali. Il duo, vincitore del bando nazionale per le nuove coreografie di Biennale Danza 2024 e già riconosciuto in numerosi festival, presenta uno spettacolo che, partendo dalla provocatoria affermazione “Una lingua è un dialetto con un esercito e una bandiera”, scava nel passato tra storie, proverbi, giochi, superstizioni e gesti delle diverse tradizioni popolari italiane. Attraverso il movimento, i coreografi innalzano una protesta contro l’omologazione e il consenso indiscusso, celebrando l’istinto, l’umiltà, la passione e il duro lavoro che convergono nel folklore di un Paese. Folklore Dynamics è un inno alla memoria, all’identità e a un sentire collettivo, esplorando la connessione intima tra il linguaggio parlato e il corpo.

Il trittico si conclude il 21 e 22 giugno (ore 20) guardando alla scena europea con la ricerca sul corpo del giovane danzatore e coreografo lituano Lukas Karvelis, le cui creazioni si caratterizzano per il forte impatto visivo e un’intensa ricerca sul movimento, affermandosi nei maggiori festival internazionali con numerosi riconoscimenti e consolidando come uno dei talenti più promettenti della sua generazione. Il giovane artista sta rivoluzionando la danza contemporanea con la sua personale indagine su limiti e potenzialità espressive del corpo attraverso coreografie, spesso caratterizzate da un uso innovativo dello spazio, che invitano a riflettere sulla nostra condizione di esseri umani in un mondo in continua evoluzione. Al Teatro India presenta She Dreamt of Being Washed Away to the Coast, con la danzatrice Dominyka Markevičiūtė, per una versione contemporanea di un mito della mitologia baltica, che si espande dal folklore lituano all’esperienza umana universale. Esplora la tensione tra il mondo materiale, basato sulla logica, e quello emozionale, fondato sull’immaginazione e sulla fede. Ispirandosi alla leggenda della dea del mare Jūratė e del pescatore Kąstytis, la coreografia affronta la trasformazione interiore dell’individuo. La danzatrice si muove con fluidità e complessità, sperimentando lo spazio tra il proprio corpo e l’ambiente circostante, alludendo a una divinità incatenata che cerca l’equilibrio tra il suo essere e il desiderio di liberazione.

Eat Me

18 – 19 giugno 2025

concept e coreografia Giorgia Lolli

con Sophie Claire Annen e Giorgia Lolli – sound design Sebastian Kurtén – costumi Suvi Kajas – disegno luci Elena Vastano

datore luci Victoria De Campora – foto di Hanna Kushnirenko – sviluppato nel contesto di Nuovo Forno del Pane Outdoor Edition, progetto di residenza curato dal MAMbo – Museo di Arte Moderna di Bologna progetto vincitore del bando DNAppunti Coreografici 2023, promosso da Romaeuropa Festival Triennale Milano Teatro, Gender Bender International Festival, Operaestate Festival Veneto, L’arboreto – Teatro Dimora di Mondaino, Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni – produzione Anghiari Dance Hub, Nexus Factory – con sostegno di Padova Festival Internazionale La Sfera Danza, Fondazione Svizzera degli Artisti Interpreti (SIS) – con contributo di MiC, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna

info e orari: mercoledì 18 giugno ore 20.00 _ giovedì 19 giugno ore 21.00 _durata 40’

Folklore Dynamics

18 – 19 giugno 2025

coreografia VIDAVÈ – Noemi Dalla Vecchia & Matteo Vignali – danzatori Emma Bogerd, Fabio Cavallo, Noemi Dalla Vecchia, Cristina Roggerini, Matteo Vignali – voce Gustavo Frigerio – testi Mariateresa Sartori – composizione sonora Sabrina Felli, Simone Andres Ollearo – disegno luci Alessandro Caso – costumi Francesco Iacovino – foto di Alice Colombo – produzione VIDAVÈ Company (2024) – co-produzione La Biennale di Venezia – con il supporto di DANCEHAUSpiù – Centro Nazionale di Produzione della Danza Movimento Danza – Ente di Promozione Nazionale della Danza PACTA Salone dei Teatri

info e orari: mercoledì 18 giugno ore 21.00 _ giovedì 19 giovedì 19 giugno ore 20.00 _ durata 50′

She Dreamt of Being Washed Away to the Coast

21 – 22 giugno 2025

ideazione e coreografia Lukas Karvelis – danzatrice Dominyka Markevičiūtė – costumi Morta Nakaitė – disegno luci Povilas Laurinaitis – musica Dominykas Digimas – mentore Bush Hartsorn – comunicazione Agnė Vidugirytė – prodotto da Be_Kompanijos – sostenuto da CDCN, Atelier de Paris, Consiglio lituano per la cultura, Istituto lituano di cultura – Grazie New Baltic Dance Festival, LT Contemporary Dance Association – foto Elena Krukonyte

info e orari: sabato 21 e domenica 22 giugno ore 20.00 _ durata 40

Fondazione Teatro di Roma _www.teatrodiroma.net

Teatro India Lungotevere Vittorio Gassman, 1 (già Lungotevere dei Papareschi) – Roma

Biglietteria: tel. +39 06 877 522 10 – biglietteriaindia@teatrodiroma.net _ Biglietti: €18, ridotto €12

