Nel pomeriggio di lunedì 7 luglio, il Ministro della Cultura Alessandro Giuli ha fatto visita alla città di Massa, segnando un momento di grande rilievo istituzionale e culturale. Accompagnato – tra gli altri – dall’onorevole Alessandro Amorese, dal curatore Mirco Taddeucci, dal Sindaco di Massa Francesco Persiani e dall’Assessore alla Cultura Monica Bertoneri, il ministro ha fatto tappa anche a Villa Rinchiostra, sede del Museo Gigi Guadagnucci, dove fino al 21 agosto è allestita la grande mostra “Gigi Guadagnucci Gio’ Pomodoro | Conversazione sulla natura”, un’iniziativa di grande prestigio che ha l’obiettivo di mettere in dialogo i due scultori, approfondendo il loro rapporto con la natura ed in particolare con il Sole. Il Ministro della Cultura Alessandro Giuli in visita a Villa Rinchiostra © Paola Nizza Durante la visita, il Ministro Giuli si è trattenuto a lungo nelle sale del museo, ammirando le opere e riflettendo su valore culturale e simbolico che questa mostra riveste per la città. A tal proposito ha commentato: “Si tratta di una mostra di caratura internazionale, molto significativa nell’allestimento e nell’audacia capace di esprimere l’anima del luogo. Guadagnucci e Pomodoro qui dialogano in uno spazio di bellezza autentica, dentro una Villa e un giardino che sono fondamentali per raccontare un’identità”. Il progetto espositivo è, infatti, fondamentale per la città. L’Assessore alla Cultura Monica Bertoneri ha dichiarato: “La mostra “Gigi Guadagnucci Gio’ Pomodoro | Conversazione sulla natura” è un’iniziativa importante per la città di Massa. Segna l’inizio di un percorso culturale a lungo termine volto non solo a valorizzare Villa Rinchiostra ed il relativo parco ma anche a far riscoprire il nostro concittadino Gigi Guadagnucci. L’artista, attraverso la sua arte ha portato la sua maestria fuori dai confini cittadini. Nel suo percorso artistico ha stretto collaborazioni ed amicizie con artisti di fama internazionale. Questo ci stimola nel proseguire il percorso intrapreso ed organizzare altre mostre di pari livello portando la città di Massa al centro dell’arte contemporanea.” Parlando dell’incontro con il Ministro ha poi aggiunto: “La visita del Ministro Alessandro Giuli è un riconoscimento importante per la mostra di valore internazionale – così come l’ha definita egli stesso – e per il lavoro svolto sino ad oggi.” Il curatore Mirco Taddeucci ha accompagnato il Ministro nel percorso espositivo, che comprende ben 18 capolavori tra sculture e disegni, occupando sia l’interno della sede sia il maestoso giardino con geometria settecentesca all’esterno della Villa. Al termine della visita ha dichiarato: “È stato un piacere accompagnare il ministro Alessandro Giuli all’interno del percorso espositivo, lungo il quale ha apprezzato con vivo interesse il dialogo inedito tra le pietre, le opere pittoriche ed i bronzi dei due grandi maestri della scultura del Novecento.” Il Ministro della Cultura Alessandro Giuli con il curatore della mostra Mirco Taddeucci © Paola Nizza Il Sindaco di Massa Francesco Persiani ha infine concluso: “Abbiamo molto apprezzato la visita del Ministro Giuli a Massa, che ci ha dato l’opportunità di dimostrare quanto questa amministrazione tenga alla cultura. Il Ministro ha particolarmente apprezzato la mostra dedicata a Gio’ Pomodoro, in dialogo con le opere di Gigi Guadagnucci, nonché la valorizzazione della Villa Rinchiostra e dell’intero complesso espositivo. Questa visita conferma la bontà del nostro operato nella gestione e promozione dei beni culturali, e ci incoraggia a chiedere ulteriori fondi per rendere ancora più belli e accessibili i luoghi della cultura nella nostra città.” La mostra, ideata dall’Amministrazione Comunale di Massa ed in particolare dall’Assessorato alla Cultura è curata da Mirco Taddeucci, in collaborazione con Bruto Pomodoro, figlio dell’artista e vicepresidente dell’Archivio Gio’ Pomodoro – diretto da Rossella Farinotti – e presenta i testi critici di Paolo Bolpagni, storico dell’arte e direttore della Fondazione Ragghianti.