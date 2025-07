Il regista italiano Alberto Oliva debutta a Broadway

Il regista italiano Alberto Oliva debutta a Broadway

con lo spettacolo “Lord Nil: 7 Deadly Sins”

Milanese, 40 anni, è stato chiamato dallo stesso Lord Nil, al secolo Simone Gatti – a dirigere lo spettacolo con cui il celeberrimo escapologo e illusionista salirà per la prima volta sul palcoscenico più ambito nel mondo dei musical.

Allo Stage 42, a pochi passi da Times Square,

Première il 27 luglio, in scena fino al 31 agosto

Produzione: Rainer Hackl – The Artist Management

Milano/New York, luglio 2025 – Il regista teatrale milanese Alberto Oliva firma la regia di Lord Nil: 7 Deadly Sins, progetto che segna non solo il debutto a Broadway del celebre escapologo Lord Nil, autore dell’opera, ma anche quello di Oliva sulla scena internazionale.

Dopo anni di successi in Italia, dove Oliva ha diretto classici e drammaturgia contemporanea con riconoscimenti prestigiosi, come il Premio Pirandello e il Franco Enriquez (nel 2024), il regista italiano approda ora per la prima volta negli Stati Uniti con una produzione italo-tedesca-americana dal forte impatto visivo e narrativo. “Molto thrilling ma anche divertente, perfetta per questo tipo di palcoscenici”.

Presentato sulle pubblicità che campeggiano nel cuore della Grande Mela come “lo spettacolo più pericoloso di New York” (“Don’t miss the most dangerous show in NYC”), Lord Nil: 7 Deadly Sins è infatti un viaggio estremo nei sette peccati capitali, che fonde escapologia, danza e musica in un’esperienza immersiva mozzafiato, dove il protagonista rischia realmente la vita ogni sera.

Attesissima dunque la Première il 27 luglio, allo Stage 42, a pochi passi da Times Square, preceduta da una settimana di anteprime, e poi in cartellone fino al 31 agosto. In seguito tappa a Las Vegas.

Alberto Oliva è stato chiamato a guidare la visione registica di questo evento straordinario dallo stesso Lord Nil – al secolo Simone Gatti – illusionista ed escapologo di fama mondiale, arrivato al successo grazie ad America’s Got Talent.

La sfida per Oliva è dare forma teatrale a un progetto che deve tenere col fiato sospeso, emozionare ma anche comunicare significati simbolici.



“Firmare la mia prima regia internazionale a Broadway è una responsabilità e un onore – commenta Oliva -. Questa rappresentazione è una sfida totale: al corpo, alla mente e al teatro. È un sogno che si avvera, con un team internazionale e un artista, Lord Nil, che mi ha voluto con sé per dare valore all’aspetto teatrale e alla drammaturgia visiva, che si propone come qualcosa di diverso e originale nell’incredibile scenario newyorkese. Non è un evento di magia, non è un musical e non è un dramma in prosa: è tutto questo insieme, amalgamato in qualcosa di mai visto, dal potenziale veramente esplosivo”.

Lo stile registico di Alberto Oliva si distingue per l’equilibrio tra poesia e precisione scenica, per la capacità di valorizzare i performer in relazione con lo spazio e con il pubblico e per una ricerca costante di senso anche nei progetti più fantasmagorici.

Con Lord Nil: 7 Deadly Sins, Oliva entra per la prima volta nella scena di Broadway portando con sé l’eleganza, la profondità e la sensibilità critica del teatro europeo, al servizio di una esperienza adrenalinica e dal respiro globale.

Questo il link per acquistare i biglietti: https://www.telecharge.com/ Lord-Nil-7-Deadly-Sins-tickets

Lo spettacolo: “Lord Nil: 7 Deadly Sins”

www.lordnil.com

Protagonista dell’opera è Lord Nil, artista noto a livello internazionale per le sue performance di escapologia estrema, reso celebre dal programma America’s Got Talent. In scena, affronta 7 prove mortali ispirate ai vizi capitali, in un crescendo di tensione fisica ed emotiva. Lo spettacolo, prodotto da un team europeo-americano, coinvolge 10 performer tra musicisti e danzatori, fra cui gli italiani Michele Castelli ed Erika Zilli, con una narrazione fortemente visiva e simbolica.

Tutte le musiche sono originali e composte dall’italiano Erik Ventrice, sul palco anche come chitarrista.

Le coreografie sono di un altro italiano, Stefano Alessandrino.



Credits

Regia: Alberto OlivaCoreografie: Stefano AlessandrinoMusiche originali di Erik Ventrice

Luogo: Stage 42, New York

Date: preview dal 21 al 26 luglioPremière ufficiale: 27 luglio 2025In cartellone fino al 31 agosto

Durata: 70 minuti senza intervallo

Produzione: Rainer Hackl – The Artist ManagementAlberto Olivawww.albertooliva.eu Instagram: albeolivaNato a Milano nel 1984, Alberto Oliva è regista teatrale, autore e docente a diversi livelli. Dopo la laurea in Lettere Moderne all’Università Statale della sua città, con una tesi in Storia del Teatro, e il diploma conseguito alla Civica Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi, ha avviato una carriera registica che lo ha portato a firmare oltre 50 spettacoli di prosa e opera lirica, spaziando dai classici (Pirandello, Goldoni, Shakespeare) alla nuova drammaturgia italiana e internazionale. Ha lavorato in contesti pubblici e privati, dal Teatro Franco Parenti di Milano alla Biennale di Venezia, a spazi indipendenti e festival internazionali. È direttore artistico di compagnie e rassegne, e promotore di progetti culturali diffusi, tra cui “Galleria & Friends”. Nel 2024 ha vinto il Premio Franco Enriquez e da anni è anche docente e formatore in accademie teatrali, licei e master.Ulteriori informazioni: https://playbill.com/article/ lord-nil-7-deadly-sins-sets- off-broadway-dates https://shubert.nyc/press/ international-escape-artist- lord-nil-makes-new-york-debut/ https://www.rainerhackl.de/ lord-nil

-- Lucilla Denti Gruppo Aretè