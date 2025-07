Prosegue Lugano LongLake Festival con la 35ª Blues to Bop e tanto altro Gli eventi in programma dal 14 al 20 luglio longlake.ch Crediti fotografici: © Divisione Eventi e congressi – Città di Lugano Dopo il week end con gli incredibili artisti di Estival Jazz, Lugano LongLake Festival proseguirà all’insegna della grande musica dalle sonorità blues e non solo. Tre serate imperdibili al Parco Ciani dal 15 al 17 luglio: reggae con Morgan Heritage e Anthony B, soul e R&B con Thee Sacred Souls e Ledisi, e infine la scena indie italiana con Venerus, centomilacarie e Ginevra. Il 18 e 19 luglio si terrà la 35ª edizione di Blues to Bop, omaggio alla storia del blues in tutte le sue declinazioni, in cui fra gli ospiti principali sono attesi Edoardo Bennato, Philipp Fankhauser, Joachim Cooder, Gennaro Porcelli e Billy Branch. Non mancheranno, nel folto calendario di eventi, tanti nuovi appuntamenti tra spettacoli, incontri, attività per bambine e bambini, urban art, mercatini, street food e molto altro. Oltre 300 appuntamenti, in gran parte gratuiti, consultabili su longlake.ch Lugano LongLake Festival, il Summer City Festival che dal 10 al 27 luglio si svolge in alcune delle più belle location di Lugano, prosegue con i concerti al Parco Ciani di Morgan Heritage e Anthony B (15 luglio) di Ledisi e Thee Sacred Souls (16 luglio), e di Ginevra, centomilacarie e Venerus (17 luglio). Seguirà il 18 e 19 luglio, la 35ª edizione di Blues to Bop con una strepitosa line-up di artisti, come Edoardo Bennato, Philipp Fankhauser, Joachim Cooder, Gennaro Porcelli e Billy Branch. Numerosi altri eventi arricchiscono il calendario del festival fra cui segnaliamo Elements (14 luglio), uno spettacolo immersivo tra danza, musica e arti visive di UnKnown Company. Il 20 luglio sono in programma due appuntamenti: Storie di lago, talk-spettacolo con Francesco Pellicini – attore, cantautore e direttore artistico del Festival dei Laghi Lombardi – e Un bès – Antonio Ligabue, intenso monologo di Mario Perrotta, pluripremiato autore e regista, tra le voci più autorevoli del teatro italiano contemporaneo. Fra le proposte per i più piccoli in evidenza gli spettacoli Pizz’n’zip (16 luglio) con musica e clownerie, Woow! (18 luglio), spettacolo itinerante clownesco, e Sphera (20 luglio), che unisce teatro d’ombre e laboratorio. Philipp Fankhauser © Ueli Frey Edoardo Bennato Di seguito gli eventi in programma dal 14 al 20 luglio: Le proposte musicali La programmazione musicale si apre lunedì 14 luglio alle 21:30 in Piazza Manzoni, con i The Two Romans che porteranno il loro pop coinvolgente, già apprezzato su palco del Montreux Jazz Festival. Martedì 15 luglio ampio spazio è dedicato al reggae: alle 18 presso Punta Foce, si esibiranno gli ZonaSun, con un reggae moderno e consapevole, arricchito da influenze dub, hip hop ed elettroniche. Al Boschetto del Parco Ciani, dalle 20 appuntamento con la formazione statunitense roots raggae Morgan Heritage. A seguire Anthony B, artista dalla lunga carriera che unisce spiritualità, impegno sociale e potenza lirica. Per gli amanti del jazz invece, alle 21:30 in Piazza Manzoni, The Groovy Chapters propongono un jazz energico che fonde il groove dei Blue Note anni ’60 con influenze anni ’90. Serata soul e R&B, mercoledì 16 luglio a partire dalle 19:45 al Boschetto del Parco Ciani, dove si esibirà Ledisi, artista vincitrice di un Grammy Award e considerata una delle cantanti più accattivanti della sua generazione. Seguirà alle 21:45, Thee Sacred Souls, band proveniente da San Diego, con milioni di ascoltatori mensili. La serata è organizzata in collaborazione con il LAC. Giovedì 17 luglio alle 18 presso Punta Foce, la cantautrice ticinese MATILDE porta sul palco la sua scrittura intima e originale. Al Boschetto del Parco Ciani, dalle 20:45, un momento dedicato alla scena indie alternativa italiana con tre ospiti che raccontano l’attualità con suoni nuovi e visioni personali: Ginevra, centomilacarie e Venerus. Venerdì 18 e sabato 19 luglio sarà invece il momento di Blues to Bop, giunto alla sua 35ª edizione. Saranno ospiti sul palco principale nella serata del 18 luglio, alle 21, il cantautore Edoardo Bennato, che ha segnato la musica italiana con il suo stile unico dall’energia travolgente; seguirà, alle 23:15, il celebre bluesman svizzero Philipp Fankhauser. Il programma musicale della serata prevede inoltre i concerti presso Punta Foce: alle 18 sul palco l’Østrik Quintet, giovane formazione jazz dal sound originale, con omaggi a J.J. Johnson e Curtis Fuller. Il concerto è in collaborazione con LAC en plein air. Seguiranno alle 19:30, i DimeBlend e il loro rock-blues energico e raffinato, selezionati nel 2024 tra i finalisti dell’importante Swiss Blues Challenge presso il Blues Festival di Sierre e al contest Road to Seravezza della kermesse italiana Seravezza Blues Festival (Lucca), classificandosi al terzo posto. A Rivetta Tell, alle 20:30, si esibiranno Little Chevy e la sua band in un’esplosiva miscela di di rhythm’n’blues, country, rock, folk, tango e pop. Alle 22 seguirà il bluesman ticinese Max Dega con gli Shurablues, proponendo un repertorio che spazia dal rock/blues al delta blues. Sabato 19 luglio saliranno sul palco principale al Parco Ciani, alle 20, Joachim Cooder, polistrumentista e compositore statunitense, affiancato dal cantautore italiano Adriano Viterbini. Alle 21:45 seguirà, Gennaro Porcelli, uno dei principali talenti del blues italiano, insieme alla sua band. Dalle 23:45 sul palco Billy Branch & The Sons of Blues: Branch, leggenda dell’armonica, vanta tre nomination e una vittoria ai Grammy Awards. Presso Punta Foce alle 18, Egidio Juke Ingala and the Jacknives, tra le band europee più rappresentative del blues, uniscono Chicago Blues, Rhythm & Blues, Soul, Jazz e Rock in un sound personale e coinvolgente. Due i concerti che si terranno a Rivetta Tell: alle 20:30 insieme ai Wet Rugs, band svizzera di roots che si ispira all’Hill Country Blues. Alle 22 ritornano i Little Chevy. I concerti dei palchi di Piazza Manzoni, Punta Foce e Rivetta Tell, sono ad ingresso gratuito. Tutti i concerti presso il Boschetto del Parco Ciani sono a pagamento con biglietti acquistabili in prevendita su biglietteria.ch. Sabato, inoltre, per gli appassionati e gli interessati alla storia del blues, Philipp Fankhauser (10:30) e Billy Branch (11:30) – saranno i protagonisti di incontri della durata di un’ora presso Punta Foce (con traduzione simultanea in Italiano). Domenica 20 luglio alle 11, in collaborazione con LAC en plein air, si terrà, presso la Hall del LAC, il concerto di Gospel Voices Family, gruppo che fonde gospel tradizionale e contemporaneo per promuovere il dialogo interculturale attraverso la musica. Oltre alle proposte di Blues to Bop, nel fine settimana sono previsti due after party, il 18 e 19 luglio, dalle 00:00 alle 05:00 allo Studio FOCE, con lineup di artisti d’eccezione. La prima notte tra UK Breaks, elettronica sperimentale e jungle con Elsa Wurzel Ova, Manuel Fischer e paul trona; la seconda con ritmi afro di Dynamic African Boy, le vibrazioni R&B ed elettroniche di MÂNAA e il potente sound system di Esti. (prevendite: biglietteria.ch). Billy Branch & the Sons of Blues Joachim Cooder Gennaro Porcelli Wet Rugs Spettacoli e incontri In scena lunedì 14 luglio alle 19:30 al Teatro FOCE, un’esperienza sensoriale ed estetica curata da UnKnown Company: Elements è uno spettacolo performativo immersivo che unisce danza, musica elettronica dal vivo, poesia, luce, video e arti visive per evocare i cicli vitali attraverso i quattro elementi — Terra, Acqua, Aria e Fuoco. Domenica 20 luglio, due gli appuntamenti in programma: alle 18 presso la Darsena al Parco Ciani, in collaborazione con il Festival dei Laghi Lombardi, verrà presentato Storie di lago, talk-spettacolo con Francesco Pellicini, già attore della compagnia teatrale dei Legnanesi, scrittore, cantautore e direttore artistico. Seguirà alle 19:30 presso il Teatro FOCE, in collaborazione con il Festival Terra e Laghi, lo spettacolo Un bès – Antonio Ligabue. Mario Perrotta, figura tra le più rilevanti del panorama teatrale italiano contemporaneo, porta in scena la solitudine del celebre pittore Antonio Ligabue. Per gli incontri, il festival propone, martedì 15 luglio alle 14 presso la Darsena, La mia estate nelle isole (di calore urbano): un’esplorazione partecipativa delle differenze di temperatura in città per comprendere e mitigare il fenomeno delle isole di calore urbano durante l’estate, con i relatori Dr. sc. Felix Günther e PhD. Annalisa Rollandi. Dal 16 al 17 luglio (alle 11 alle 20) allo Studio FOCE, si svolge il laboratorio collaborativo Pixel urbani, per esplorare abitudini, tecnologia e nuove soluzioni nella raccolta rifiuti. ll 17 luglio alle 19 si terrà un aperitivo conviviale con condivisione dei risultati, seguito il 18 luglio (alle 9 alle 12) dall’apertura pubblica dell’esposizione dei dati raccolti nel laboratorio. Questi incontri sono promossi da SUPSI nell’ambito dell’iniziativa “La ricerca che ci riguarda”. Elements © Alina Smit Sphera WOOW! Proposte per bambini e famiglie Il foyer del Palazzo dei Congressi e il giardino adiacente situato all’interno del Parco Ciani, ospitano il vivace e accogliente Villaggio Family, uno spazio dove immergersi in un’atmosfera serena, stimolante e ricca di proposte, tra giochi selezionati con cura e libri per tutte le età. Aperto tutti i giorni dalle 16 alle 21:30. Nelle vicinanze è disponibile un’area con diverse proposte di street food e tavoli per gustare un piacevole picnic nel parco. Giornalmente alle ore 18 saranno proposti spettacoli con artisti locali e internazionali di diverse tipologie: dal teatro fisico e poetico al clownesco, passando per il teatro d’ombre fino alla danza e alla musica. Si aggiungono alla programmazione diversi laboratori tra arte, musica, fotografia, cinema e tanto altro. Crediti fotografici: © Divisione Eventi e congressi – Città di Lugano Crediti fotografici: © Divisione Eventi e congressi – Città di Lugano Appuntamenti in programma: 14.07 18:00, Palco Fleur – Parco Ciani Cantami e raccontami – con Sugo d’Inchiostro Narrazione musicale – Da 4 anni 15.07 16:15, Atelier MASI Ferdinand Hodler – Luigi Franzoni – con Benedetta Slucca Visita alla mostra e atelier – Da 3 a 6 anni 18:00 e 20:00, Teatro FOCE C’est sérieux – con Cie Nicole Seiler Spettacolo coreografico 16.07 16:30 – 17:10, Palazzo dei Congressi Le avventure musicali di Tobi – con Yamaha Music School Lugano Workshop musicale – Da 18 a 36 mesi, accompagnati da un adulto 17:15 – 17:55, Palazzo dei Congressi Let’s go to the zoo – con Yamaha Music School Lugano Workshop musicale – Da 6 a 8 anni, accompagnati da un adulto 18:00 – 18:40, Palazzo dei Congressi The music wonderland – con Yamaha Music School Lugano Workshop musicale – Da 3 a 5 anni, accompagnati da un adulto 18:00, Palco Fleur – Parco Ciani Pizz’n’Zip – con Eleonora Savini e Federica Vecchio Musica e clownerie – Da 5 anni 17.07 16:30 – 19:00, Palazzo dei Congressi Impronte di fantasia – con Alice Piaggio* Workshop creativo – Da 5 anni 18:00, Palazzo dei Congressi Un cerchio dopo l’altro – da un’idea di Riccardo Trovato Teatro fisico e clownerie – Da 4 anni 18.07 16:15, Atelier MASI Ferdinand Hodler – Luigi Franzoni – con Benedetta Slucca Visita alla mostra e atelier – Da 3 a 6 anni 16:30 – 19:00, Palazzo dei Congressi DD, dig deeper…Di chi è questa impronta? – con Popcorn English* Workshop in inglese – Da 4 a 10 anni 18:00 e 20:00, Palco Fleur – Parco Ciani Woow! – con Cie Bruboc Spettacolo itinerante clownesco – Per tutti 19:00 – 22:00, Piazza Manzoni Colors de Monstre – con Tombs Creatius Company Installazione partecipativa – Da 4 anni 19.07 10:00, 10:40 e 11:20, Palco Fleur – Parco Ciani Un’esplosione di germogli! – a cura di SUPSI nell’ambito della rassegna “La ricerca che ci riguarda” Workshop – Da 3 anni 16:30 e 18:00, Palazzo dei Congressi Ciak si gira: realizziamo dei cortometraggi d’animazione – con In-un-clip di Alessia Tamagni Workshop – Da 8 anni 18:00, Palco Fleur – Parco Ciani La mosca parapiglia – con Il teatrino di Puck Teatro di figura – Da 4 anni 19:00 – 22:00, Piazza Manzoni Colors de Monstre – con Tombs Creatius Company Installazione partecipativa – Da 4 anni 20.07 16:30 – 19:00, Palazzo dei Congressi Creazioni con elementi naturali e luce solare – con Stefano Bernardoni e Veronica Siano / Bottega Immagine – Centro Fotografia Lugano* Workshop di cianotipia – Da 5 anni 16:30, 17:45 e 19:00, Palazzo dei Congressi Sphera – con Teatro di Carta / Ombre Bianche Teatro Teatro d’ombre – Da 1 a 7 anni * Questi eventi si svolgeranno nella fascia oraria 16:30-19:00 con un massimo di partecipanti definiti per ogni attività, ma non appena si libera un posto un altro bambino ha la possibilità di inserirsi. Non sono previste prenotazioni, i bambini posso annunciarsi sul posto. Urban Art Fino al 22 luglio, prosegue l’intervento site-specific sulla parete di Via Foce 5, del duo di artisti Nevercrew, che si potranno mmirare all’opera. Dall’America alla Francia, dalla Nuova Zelanda all’India, passando per la Russia, Christian Rebecchi e Pablo Togni hanno operato negli spazi urbani di tutto il mondo oltre ad aver esposto in molti musei e gallerie d’arte locali e internazionali. Nel corso della loro carriera hanno realizzato oltre cento interventi artistici nello spazio pubblico. Il loro lavoro ruota attorno al concetto di confronto legato al rapporto tra uomo e natura e tra uomo e “sistemi”, con un’attenzione particolare alle tematiche ambientali e sociali. Il 13 e 14 luglio, così come il 20 luglio e 21 luglio, tra le 18:30 e le 19:30, verrà proposto uno Street Art Tour. Un’ora a spasso tra colori e storie, per scoprire cosa si cela dietro ogni opera: aneddoti da ascoltare, dettagli da osservare, angoli urbani da guardare con occhi nuovi. Il tour si concentrerà sugli interventi realizzati negli ultimi 15 anni con finalità esclusivamente artistiche, firmati da grandi nomi della scena internazionale della street art; artisti attivi ben prima che la street art diventasse tendenza, come Lucamaleonte, Sam3, Nevercrew, Agostino Iacurci, MP5, Dem, 108, C.T., Seacreative, Orticanoodles, Sten & Lex – e molti altri ancora. L’evento è gratuito, con prenotazione obbligatoria tramite l’app MyLugano o scrivendo a aul@lugano.ch. Crediti fotografici: © Divisione Eventi e congressi – Città di Lugano Crediti fotografici: © Divisione Eventi e congressi – Città di Lugano Mercatini e chiusure del lungolago al traffico Durante il periodo del Festival saranno proposti diversi mercatini sul lungolago. Venerdì 18 luglio (20:00-01:00) e sabato 19 luglio (18:00-01:00) si terrà Ticino Tour Market con il meglio dell’artigianato locale, del second hand creativo e dei prodotti tipici. Segnaliamo che il lungolago resterà chiuso al traffico negli orari di apertura del mercatino. Esperienze e altre proposte Fra le varie esperienze proposte durante il LongLake Festival e che si possono scoprire nel sito del festival, segnaliamo: Sato Code : l’escape room all’aperto, arriva al LongLake Festival con un’esclusiva esperienza pop-up! (sempre accessibile e senza prenotazione).

: l’escape room all’aperto, arriva al LongLake Festival con un’esclusiva esperienza pop-up! (sempre accessibile e senza prenotazione). Queen Unseen. Mostra di Peter Hince : l’esposizione (03.07-24.08, Asilo Ciani) offre ai visitatori uno sguardo privilegiato sui Queen attraverso gli occhi di Peter Hince, storico road manager e fotografo della band. Presentandosi all’ingresso con il biglietto o il braccialetto integro al braccio di un concerto a pagamento di Longlake Festival, verrà offerta una riduzione.

: l’esposizione (03.07-24.08, Asilo Ciani) offre ai visitatori uno sguardo privilegiato sui Queen attraverso gli occhi di Peter Hince, storico road manager e fotografo della band. Presentandosi all’ingresso con il biglietto o il braccialetto integro al braccio di un concerto a pagamento di Longlake Festival, verrà offerta una riduzione. RSI Rete Tre a Lugano Marittima : tutti i giorni in diretta da LuMa il Chiringuito di Rete Tre con I Cialtroni dalle ore 17, per due ore di pura follia, risate e divertimento.

: tutti i giorni in diretta da LuMa il Chiringuito di Rete Tre con I Cialtroni dalle ore 17, per due ore di pura follia, risate e divertimento. Lugano Riviera: una nuova proposta pensata per offrire un’esperienza estiva esclusiva, affacciata sul lungolago di Lugano, che unisce design sofisticato, atmosfera raffinata e una selezione gastronomica di stagione. Un angolo di Riviera dove vivere momenti unici immersi nella bellezza del paesaggio lacustre. Altre proposte: 17.07 9:00, Palco Fleur – Parco Ciani Pilates e Yoga 17-18.07 18:00, Darsena – Parco Ciani Pic-Nic al Ciani by Sambì Food & Drinks Durante tutto il periodo del Festival il Parco Ciani ospiterà un’area food. Una sosta piacevole con diversi food truck e le loro proposte culinarie per rifocillarsi prima, durante e dopo gli eventi del Festival. Oltre a questi si potrà trovare la Tavolata, un lungo tavolo pensato per rendere ogni pausa un’esperienza conviviale. In Punta Foce sarà presente un bar, mentre in Piazza della Riforma e Piazza Manzoni saranno disponibili delle buvette. Presso la Darsena è attivo anche un chiosco con bibite, snack e gelati. Infopoint e accessibilità L’Infopoint del festival si trova al Parco Ciani. L’area del LongLake Festival è interamente accessibile alle persone in sedia a rotelle. Per gli eventi a pagamento, le persone con disabilità con accompagnatore possono acquistare un unico biglietto intero sulla piattaforma di prevendita biglietteria.ch o in cassa serale, annunciandosi per email all’indirizzo: eventi@lugano.ch. Sponsor e partner Lugano LongLake Festival è una manifestazione organizzata dalla Divisione eventi e congressi della Città di Lugano, in collaborazione con Lugano Region e AIL. Si ringraziano per l’importante sostegno alla manifestazione Repubblica e Cantone Ticino – DECS / Fondo Swisslos, il media partner RSI Radiotelevisione svizzera di lingua italiana, il digital media partner Tio e il partner tecnico EMME. Per il programma dettagliato, le ulteriori novità e gli aggiornamenti: longlake.ch facebook.com/longlakelugano instagram.com/longlakelugano youtube.com/@longlakelugano Per ulteriori informazioni Città di Lugano Eventi e congressi Comunicazione e marketing +41 58 866 74 46 pr.eventi@lugano.ch longlake.ch