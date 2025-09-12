Gli appuntamenti dell’ORT a ottobre 2025
Nel mese di ottobre l’Orchestra della Toscana sarà protagonista di un’intensa attività concertistica che unisce la vocazione sociale alla qualità artistica.
Due saranno infatti i principali impegni che caratterizzeranno il calendario di questo inizio stagione: da un lato la quarta edizione del progetto “Musica diffusa”, dall’altro l’avvio della 45ª Stagione Concertistica 2025-2026.
Dal 1° ottobre al 29 novembre torna “Musica diffusa” nei quartieri di Firenze, con nove concerti gratuiti in luoghi non convenzionali.
Un’iniziativa che ha saputo negli anni farsi spazio nel panorama culturale cittadino, proponendo l’esperienza della musica al di fuori dei contesti abituali, con l’obiettivo di avvicinare nuovi pubblici e rendere la cultura accessibile e condivisa. Tra i luoghi coinvolti quest’anno figurano la Certosa, Palazzo Wanny, la Casa della Carità e l’Auditorium della Scuola Guicciardini.
Il progetto è parte del cartellone “Autunno Fiorentino”, promosso dal Comune di Firenze con il contributo del Ministero della Cultura, e si svolge in collaborazione con Caritas Firenze: anche quest’anno, sarà possibile sostenere le mense cittadine attraverso una donazione libera, online o direttamente nei punti concerto. Un gesto semplice, ma significativo, che unisce la bellezza della musica a un impegno concreto verso la comunità.
Il programma musicale prevede un’ampia varietà di proposte: dal repertorio classico con Michele Campanella e Monica Leone (Mozart) e con il direttore principale Diego Ceretta che eseguirà Brahms e Weber, fino a progetti speciali che coinvolgono gli ensemble dell’ORT in percorsi che spaziano da Vivaldi a Rondò Veneziano, da Boccherini a Berio, passando per omaggi a Pino Daniele e Giacomo Puccini. Quasi tutti questi concerti hanno già registrato il tutto esaurito. Restano disponibilità di biglietti per il concerto al Mandela Forum (14 ottobre) e a Palazzo Wanny (17 ottobre).
Il mese di ottobre segna inoltre l’apertura ufficiale della 45ª Stagione Concertistica dell’ORT.
Il concerto di inaugurazione è in programma per il 22 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, con il direttore principale Diego Ceretta sul podio.
La serata si apre con il Concerto ouverture in sol di Luigi Cherubini, seguito da Rendering di Franz Schubert nella versione rielaborata da Luciano Berio, e si conclude con la Sinfonia n. 3 op. 97 “Renana” di Robert Schumann, una delle opere più ricche e vitali del romanticismo tedesco.
Un avvio di stagione che ben rappresenta l’identità dell’Orchestra della Toscana: radicata nel territorio, aperta alla sperimentazione, attenta al sociale e profondamente votata alla qualità artistica.
CALENDARIO IN ORDINE CRONOLOGICO
mercoledì 1° ottobre 2025 ore 21:00 – Firenze, Certosa di Firenze / Q3 – TUTTO ESAURITO
Campanella&Leone
Michele Campanella concertatore e pianoforte
Monica Leone pianoforte
Orchestra della Toscana
Wolfgang Amadeus Mozart / Concerto n. 19 per pianoforte e orchestra K 459
Wolfgang Amadeus Mozart / Concerto n. 27 per pianoforte e orchestra K 595
sabato 4 ottobre 2025 ore 16:00 e ore 19:00 – Firenze, Istituto di Scienze Militari Aeronautiche / Q1 – TUTTO ESAURITO
Matteo Parmeggiani
Orchestra della Toscana
Wolfgang Amadeus Mozart / Don Giovanni Ouverture K 527
Wolfgang Amadeus Mozart / Sinfonia n. 41 K 551 ‘Jupiter’
domenica 5 ottobre 2025 ore 16:00 – Firenze, Casa della Carità / Q5 – TUTTO ESAURITO
I Misteri di Casanova
Gli Ottoni e Percussioni dell’ORT
Eleonora Cappelletti voce recitante
Luci e ombre di un genio irrequieto
musiche di Gian Piero Reverberi da “Rondò Veneziano”
arrangiamenti di Demetrio Bonvecchio
martedì 14 ottobre 2025 ore 21:00 – Firenze, Nelson Mandela Forum / Q2
Le Stagioni di Vivaldi
Giacomo Bianchi concertatore e violino
Orchestra della Toscana
Gioachino Rossini / Il signor Bruschino, ouverture
Antonio Vivaldi / Le quattro stagioni
venerdì 17 ottobre 2025 ore 21:00 – Firenze, Palazzo Wanny / Q4
Ceretta
Diego Ceretta direttore
Orchestra della Toscana
Karl Maria von Weber / Der Freischütz op. 77, Ouverture
Johannes Brahms / Sinfonia n. 4 op. 98
mercoledì 22 ottobre 2025 ore 21:00 – Firenze, Teatro Verdi
Concerto di Inaugurazione
Diego Ceretta direttore
Orchestra della Toscana
Luigi Cherubini / Concerto ouverture in sol
Franz Schubert / Luciano Berio / Rendering
Robert Schumann / Sinfonia n. 3 op. 97 ‘Renana’
sabato 25 ottobre 2025 ore 16:00 – Firenze, Istituto Principe Abamelek/ Q4 – TUTTO ESAURITO
Fiati in Opera
Quintetto a fiati
Luciano Berio / Opus number zoo
Nino Rota / Piccola offerta musicale
Giacomo Puccini / Fantasia da ‘La Bohème, Tosca, Madama Butterfly, Turandot’
Giuseppe Verdi / Ouverture da ‘Nabucco’
domenica 16 novembre 2025 ore 16:00 – Firenze, Auditorium Scuola Guicciardini/ Q5 – TUTTO ESAURITO
Incanto di Madrid
Quintetto d’archi
Luigi Boccherini / Quintetto n. 5 per archi op. 11, G 275
Luigi Boccherini / Quintetto n. 6 per archi op. 30, G 324 ‘La musica notturna delle strade di Madrid’
sabato 29 novembre 2025 ore 16:00 – Firenze, Teatro dell’Affratellamento/ Q3 – TUTTO ESAURITO
Pino Daniele
Gli Ottoni dell’ORT & Trio Jazz
Nadyne Rush voce
PINO DANIELE …
Storia e poesia di un mascalzone latino
musiche di Pino Daniele
arrangiamenti di Demetrio Bonvecchio
Prezzi:
Musica Diffusa 2025 – Firenze
Ingresso gratuito con prenotazione Ci si prenota online su www.eventbrite.it oppure per mail a teatro@orchestradellatoscana.it | Info tel. 055 0681704 – 055 0681726
Teatro Verdi –Firenze Biglietti da €5,00 a €24,00 (inclusa prevendita) acquistabili alla Biglietteria del Teatro Verdi (tel.05521232 aperta martedì ore 10:00-13:00, mercoledì ore 16:00-19:00, giovedì ore 16:00-19:00, venerdì ore 10:00-13:00 e 16:00-19:00, sabato ore 16:00-19:00, festivi chiuso) nei punti vendita del Circuito Ticketone e online su www.ticketone.it