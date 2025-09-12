Gli appuntamenti dell’ORT a ottobre 2025

Nel mese di ottobre l’Orchestra della Toscana sarà protagonista di un’intensa attività concertistica che unisce la vocazione sociale alla qualità artistica.

Due saranno infatti i principali impegni che caratterizzeranno il calendario di questo inizio stagione: da un lato la quarta edizione del progetto “Musica diffusa”, dall’altro l’avvio della 45ª Stagione Concertistica 2025-2026.

Dal 1° ottobre al 29 novembre torna “Musica diffusa” nei quartieri di Firenze, con nove concerti gratuiti in luoghi non convenzionali.

Un’iniziativa che ha saputo negli anni farsi spazio nel panorama culturale cittadino, proponendo l’esperienza della musica al di fuori dei contesti abituali, con l’obiettivo di avvicinare nuovi pubblici e rendere la cultura accessibile e condivisa. Tra i luoghi coinvolti quest’anno figurano la Certosa, Palazzo Wanny, la Casa della Carità e l’Auditorium della Scuola Guicciardini.

Il progetto è parte del cartellone “Autunno Fiorentino”, promosso dal Comune di Firenze con il contributo del Ministero della Cultura, e si svolge in collaborazione con Caritas Firenze: anche quest’anno, sarà possibile sostenere le mense cittadine attraverso una donazione libera, online o direttamente nei punti concerto. Un gesto semplice, ma significativo, che unisce la bellezza della musica a un impegno concreto verso la comunità.

Il programma musicale prevede un’ampia varietà di proposte: dal repertorio classico con Michele Campanella e Monica Leone (Mozart) e con il direttore principale Diego Ceretta che eseguirà Brahms e Weber, fino a progetti speciali che coinvolgono gli ensemble dell’ORT in percorsi che spaziano da Vivaldi a Rondò Veneziano, da Boccherini a Berio, passando per omaggi a Pino Daniele e Giacomo Puccini. Quasi tutti questi concerti hanno già registrato il tutto esaurito . Restano disponibilità di biglietti per il concerto al Mandela Forum (14 ottobre) e a Palazzo Wanny (17 ottobre).

Il mese di ottobre segna inoltre l’apertura ufficiale della 45ª Stagione Concertistica dell’ORT.

Il concerto di inaugurazione è in programma per il 22 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, con il direttore principale Diego Ceretta sul podio.

La serata si apre con il Concerto ouverture in sol di Luigi Cherubini, seguito da Rendering di Franz Schubert nella versione rielaborata da Luciano Berio, e si conclude con la Sinfonia n. 3 op. 97 “Renana” di Robert Schumann, una delle opere più ricche e vitali del romanticismo tedesco.

Un avvio di stagione che ben rappresenta l’identità dell’Orchestra della Toscana: radicata nel territorio, aperta alla sperimentazione, attenta al sociale e profondamente votata alla qualità artistica.

CALENDARIO IN ORDINE CRONOLOGICO

mercoledì 1° ottobre 2025 ore 21:00 – Firenze, Certosa di Firenze / Q3 – TUTTO ESAURITO

Campanella&Leone

Michele Campanella concertatore e pianoforte

Monica Leone pianoforte

Orchestra della Toscana

Wolfgang Amadeus Mozart / Concerto n. 19 per pianoforte e orchestra K 459

Wolfgang Amadeus Mozart / Concerto n. 27 per pianoforte e orchestra K 595

sabato 4 ottobre 2025 ore 16:00 e ore 19:00 – Firenze, Istituto di Scienze Militari Aeronautiche / Q1 – TUTTO ESAURITO

Matteo Parmeggiani

Orchestra della Toscana

Wolfgang Amadeus Mozart / Don Giovanni Ouverture K 527

Wolfgang Amadeus Mozart / Sinfonia n. 41 K 551 ‘Jupiter’

domenica 5 ottobre 2025 ore 16:00 – Firenze, Casa della Carità / Q5 – TUTTO ESAURITO

I Misteri di Casanova

Gli Ottoni e Percussioni dell’ORT

Eleonora Cappelletti voce recitante

Luci e ombre di un genio irrequieto

musiche di Gian Piero Reverberi da “Rondò Veneziano”

arrangiamenti di Demetrio Bonvecchio

martedì 14 ottobre 2025 ore 21:00 – Firenze, Nelson Mandela Forum / Q2

Le Stagioni di Vivaldi

Giacomo Bianchi concertatore e violino

Orchestra della Toscana

Gioachino Rossini / Il signor Bruschino, ouverture

Antonio Vivaldi / Le quattro stagioni

venerdì 17 ottobre 2025 ore 21:00 – Firenze, Palazzo Wanny / Q4

Ceretta

Diego Ceretta direttore

Orchestra della Toscana

Karl Maria von Weber / Der Freischütz op. 77, Ouverture

Johannes Brahms / Sinfonia n. 4 op. 98

mercoledì 22 ottobre 2025 ore 21:00 – Firenze, Teatro Verdi

Concerto di Inaugurazione

Diego Ceretta direttore

Orchestra della Toscana

Luigi Cherubini / Concerto ouverture in sol

Franz Schubert / Luciano Berio / Rendering

Robert Schumann / Sinfonia n. 3 op. 97 ‘Renana’

sabato 25 ottobre 2025 ore 16:00 – Firenze, Istituto Principe Abamelek/ Q4 – TUTTO ESAURITO

Fiati in Opera

Quintetto a fiati

Luciano Berio / Opus number zoo

Nino Rota / Piccola offerta musicale

Giacomo Puccini / Fantasia da ‘La Bohème, Tosca, Madama Butterfly, Turandot’

Giuseppe Verdi / Ouverture da ‘Nabucco’

domenica 16 novembre 2025 ore 16:00 – Firenze, Auditorium Scuola Guicciardini/ Q5 – TUTTO ESAURITO

Incanto di Madrid

Quintetto d’archi

Luigi Boccherini / Quintetto n. 5 per archi op. 11, G 275

Luigi Boccherini / Quintetto n. 6 per archi op. 30, G 324 ‘La musica notturna delle strade di Madrid’

sabato 29 novembre 2025 ore 16:00 – Firenze, Teatro dell’Affratellamento/ Q3 – TUTTO ESAURITO

Pino Daniele

Gli Ottoni dell’ORT & Trio Jazz

Nadyne Rush voce

PINO DANIELE …

Storia e poesia di un mascalzone latino

musiche di Pino Daniele

arrangiamenti di Demetrio Bonvecchio

Prezzi:

Musica Diffusa 2025 – Firenze

Ingresso gratuito con prenotazione Ci si prenota online su www.eventbrite.it oppure per mail a teatro@orchestradellatoscana.it | Info tel. 055 0681704 – 055 0681726

Teatro Verdi –Firenze Biglietti da €5,00 a €24,00 (inclusa prevendita) acquistabili alla Biglietteria del Teatro Verdi (tel.05521232 aperta martedì ore 10:00-13:00, mercoledì ore 16:00-19:00, giovedì ore 16:00-19:00, venerdì ore 10:00-13:00 e 16:00-19:00, sabato ore 16:00-19:00, festivi chiuso) nei punti vendita del Circuito Ticketone e online su www.ticketone.it