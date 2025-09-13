Jazz&Image, Rodolfo Laganà in concerto

Sanato 13 settembre al Parco del Celio al Colosseo

Jazz& Image, nello splendido scenario del Parco del Celio, a due passi dal Colosseo, con la direzione artistica dell’Alexanderplatz di Eugenio Rubei, presenta, sabato 13 settembre, Rodolfo Laganà in uno spettacolo tra racconti e musica. Uno spettacolo con battute, canzoni, monologhi attuali che prendono spunto dalla realtà e dalla società che cambia, un vero e proprio ‘one man show’. Ma l’intelaiatura che lo sorregge è rimasta la stessa, con alcune inevitabili modifiche e passaggi studiati per l’occasione».” Recitare avendo come cornice il Colosseo è un privilegio che solo due persone al mondo possono permettersi io e Russell Crowe. Solo che io sono più bello. Lo spettacolo che vedrete sabato 13 settembre sarà’ un One Man Show. Un tempo unico tra musica riflessioni racconti e canzoni originali” dichiara Rodolfo Laganà.

A seguire il concerto di Brandon Allen Quartet. Brandon Allen è noto al pubblico italiano per la sua militanza nella band capitanata da Kyle Eastwood. Originario di Perth, Australia, Brandon si è trasferito a Londra nel 2000. Da allora ha collaborato con molti artisti e gruppi/ensemble affermati. Brandon è impegnato anche come turnista in svariati contesti musicali, sia in studio sia online. È un affermato compositore e arrangiatore jazz, scrive per altri artisti e per i suoi vari gruppi e compone anche musiche per film e TV. Il suo caratteristico suono è stato incluso in colonne sonore di film, tra cui Alfie (2004) e The Look of Love (2013). Tra i suoi innumerevoli live spiccano quelli con Eric Clapton, Paloma Faith, Kyle Eastwood, Mica Paris, Adam Nussbaum, Charlie Wood, Jason Rebello, Hamish Stuart, Darius Brubeck e Jim Mullen e tra le sue ‘aperture’ quelle per Pat Metheny, Joe Lovano, Steve Gadd, BB King, George Benson, The Yellow Jackets, Mark Guiliana, Dave Douglas, Georgie Fame e Kurt Elling

“L’iniziativa è promossa e sostenuta dall’Assessorato alla Cultura di Roma in collaborazione con l’Associazione Culturale Sound Image e con il supporto di Zètema Progetto Cultura.”

www.jazzimage.it

Ingresso gratuito

JAZZ & IMAGE

Parco del Celio (Colosseo)

(tratto Viale Parco del Celio e Via Celio Vibenna)

sabato 13 settembre

