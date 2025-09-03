Firenze, 2 settembre 2025 Abbonarsi alla nuova stagione del Teatro della Toscana, “Altri Sguardi”, significa garantirsi la possibilità di essere al centro della vita del Teatro della Pergola, del Nuovo Rifredi Scena Aperta, del Teatro Era, ritagliandosi “su misura” l’esperienza di un’intera stagione, nel modo quindi più libero e personale possibile. Una stagione, la 2025/2026, che sottolinea la vocazione pubblica e civile della Fondazione, riaffermandone il ruolo fondamentale come fulcro di partecipazione, ispirazione, riflessione e altri sguardi: diversi, nuovi e consapevoli. Ampia la proposta culturale, forte di un progetto unitario che investe tutte e tre le sale della Fondazione, progetto che rispecchia l’idea di un teatro aperto e accessibile, parte integrante del tessuto sociale, che crea un ponte ideale tra una delle arti più antiche del mondo e la vita civile contemporanea. Teatro della Pergola

È riaperta la biglietteria del Teatro della Pergola, con orario ridotto 10-13, fino al 5 settembre.

È in vendita l’abbonamento completo e i biglietti singoli per Ma a che serve la luce di Virgilio Sieni, Pinocchio di Compagnia Marionettistica Carlo Colla & Figli, L’altro sguardo di Antonio Neiwiller di Toni Servillo e Il paradigma amletico nelle ultime lezioni di Orazio Costa di Fabrizio Gifuni (anche online).

Dal 4 settembre è possibile prenotare un appuntamento per acquistare gli abbonamenti ScegliPergola per 10, ScegliPergola per 5, ScegliPergola per 5 – under 35.

Dall’8 settembre la biglietteria torna all’orario consueto, 10-19 dal lunedì al sabato, ed è possibile acquistare, su appuntamento, gli abbonamenti ScegliPergola per 10, gli abbonamenti tematici trasversali tra le tre sale e il Carnet Produzioni.

Dal 15 settembre è possibile acquistare, in biglietteria su appuntamento, gli abbonamenti ScegliPergola per 5 e ScegliPergola per 5 – under35.

Dal 26 settembre in vendita anche online ScegliPergola per 5, abbonamenti tematici trasversali e il Carnet produzioni.

Acquistabile in biglietteria la TT Young Card per gli under30.

Si possono acquistare in biglietteria, online e nei punti vendita, i biglietti per tutti gli spettacoli in scena al Teatro della Pergola.

La stagione del Teatro della Pergola inaugura il 13 ottobre, ore 21, con Toni Servillo in L’altro sguardo di Antonio Neiwiller.

Nuovo Rifredi Scena Aperta

Dal 4 settembre riapre la biglietteria del Nuovo Rifredi Scena Aperta, nel consueto orario 16-19 dal lunedì al sabato.

In vendita una delle novità di questa stagione, ovvero l’abbonamento ScegliNuovoRifredi per 10.

Dall’8 settembre saranno inoltre disponibili gli abbonamenti tematici trasversali tra i tre teatri della Fondazione e il Carnet Produzioni.

Dal 15 settembre si aggiungeranno gli abbonamenti ScegliNuovoRifredi per 5, ScegliNuovoRifredi per 5 – under35 e i biglietti per tutti gli spettacoli in scena al Nuovo Rifredi Scena Aperta.

Dal 26 settembre torna in vendita, inoltre, la TT Young Card per gli under30.

La stagione del Nuovo Rifredi Scena Aperta inaugura il 24 e 25 ottobre, ore 21, con Francesco Montanari in Storia di un cinghiale – Qualcosa su Riccardo III.

Teatro Era

Dal 4 settembre riapre la biglietteria del Teatro Era, nel consueto orario 15-19, dal lunedì al sabato.

Fino al 14 settembre è possibile acquistare l’abbonamento Completo: 14 spettacoli a posto fisso il primo giorno di recita (turno A) o il secondo (turno B).

Dall’8 settembre saranno disponibili gli abbonamenti tematici trasversali tra i tre teatri della Fondazione e il Carnet Produzioni.

Dal 15 settembre, sempre in biglietteria, in vendita gli abbonamenti ScegliEra per 5 e ScegliEra per 5 – under35.

Dal 26 settembre in vendita ScegliEra per 5 e abbonamenti trasversali anche online. In vendita in biglietteria la TT Young Card per gli under30. Dalla stessa data saranno inoltre in vendita, anche online e nei punti vendita, i biglietti per tutti gli spettacoli in scena al Teatro Era.

La stagione del Teatro Era inaugura il 25, alle 21, e il 26 ottobre, alle 17, con Vinicio Marchioni in Riccardo III diretto da Antonio Latella.

