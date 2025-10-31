Accademia di Santa Cecilia, Batiashvili/ Capuçon/Thibaudet aprono la stagione da camera

Il 1° novembre alle ore 18 in Sala Santa Cecilia

Si inaugura la nuova Stagione da Camera di Santa Cecilia con un trio di star del concertismo internazionale, che si presenteranno al pubblico ceciliano il 1° novembre alle ore 18: Lisa Batiashvili al violino, Gautier Capuçon al violoncello e Jean-Yves Thibaudet al pianoforte. Dopo essersi esibiti in prestigiose sale internazionali, i tre artisti approdano a Roma per un concerto che li vede riuniti per la prima volta nella capitale in formazione cameristica, con appuntamento in Sala Sinopoli (Auditorium Parco della Musica). È proprio di questi giorni, inoltre, la notizia dell’ingresso di Lisa Batiashvili nella rosa degli insegnanti del prestigioso Mozarteum di Salisburgo, in qualità di nuova professoressa di violino. Batiashvili inizierà ad insegnare a partire da ottobre 2026, condividendo la cattedra con figure del calibro di Benjamin Schmid, German Tcakulov, e Veronica Kröner.

Il concerto traccia un itinerario stilistico nella musica per trio con pianoforte, che va dal tardo Romanticismo al pre-impressionismo francese, evidenziando le peculiarità espressive di ciascun compositore. La coesione del trio, unita alla sensibilità individuale dei musicisti, permette di evidenziare con precisione i linguaggi di Šostakovič, Debussy e Dvořák. Il concerto si presenta così come un’immersione nell’evoluzione della musica da camera tra Ottocento e primo Novecento.

Il critico musicale Harold Schonberg scrisse che sarebbe curioso fare ascoltare il Trio per pianoforte in sol maggiore a esperti e cultori della materia chiedendo di indovinare chi sia il compositore; in quanti direbbero Debussy? Il Trio è infatti caratterizzato da una grande energia, in grado di ricordare un timbro tipicamente schumanniano, e una timbrica densa riconducibile a un’influenza brahmsiana. Composto nel 1880 durante un soggiorno in Toscana, questo Trio anticipa le future esplorazioni timbriche del compositore, con una scrittura luminosa, elegante e dal respiro cameristico già pienamente consapevole.

In programma anche il Trio n. 1 op. 8 di Šostakovič, scritto nel 1923 e strutturato in un unico movimento, in cui il materiale musicale si ripete, quasi in una sorta di struttura ciclica.

A concludere il programma sarà il Trio per pianoforte n. 3 op. 65 di Dvořák, composto nel 1883. Considerato uno dei capolavori assoluti del repertorio cameristico, il brano unisce la solidità della forma classico-romantica a un ricco intreccio melodico e ritmico ispirato al folklore boemo. Una partitura intensa, dalla scrittura densa e drammatica, che richiede ai tre strumenti una costante interazione e grande intensità interpretativa.

Lisa Batiashvili

Lisa Batiashvili, violinista tedesca di origine georgiana, ha suonato con le principali orchestre e direttori internazionali. Nel 2021 ha fondato la Lisa Batiashvili Foundation che, sotto la sua guida, sostiene musicisti georgiani, aiutandoli nella carriera musicale. La stagione concertistica 2025/26 la vedrà in tournée con la Filarmonica di Monaco e Lahav Shani, e con l’Orchestra Filarmonica di Oslo, diretta da Klaus Mäkelä. Si esibirà, oltre, con la Filarmonica della Scala, la Kammerakademie Potsdam, la City of Birmingham Symphony Orchestra, BBC Symphony Orchestra, Swedish Radio Symphony, Philharmonia Orchestra, Los Angeles Philharmonic Orchestra e il progetto ‘City Lights’ con la Lucerne Symphony Orchestra. Come musicista da camera, sarà tournée in trio con Jean-Yves Thibaudet e Gautier Capuçon. Sono inoltre previsti concerti con il compositore e pianista georgiano Giorgi Gigashvili. Registrando in esclusiva per Deutsche Grammophon, il suo ultimo album Secret Love Letters è uscito nell’agosto 2022, con Yannick Nézet-Séguin e la Philadelphia Orchestra. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, fra cui il MIDEM Classical Award, il Choc de l’année, il Premio Internazionale dell’Accademia Musicale Chigiana, il Leonard Bernstein Award del Schleswig-Holstein Music Festival e il Beethoven-Ring. Tra il 2019 e il 2022 è stata Direttrice Artistica degli Audi Sommerkonzerte di Ingolstadt. Nel 2025 ha ricevuto il Kaiser Otto Prize della città di Magdeburgo per il suo impegno contro la guerra e l’antisemitismo, oltre al premio ‘Pro Meritis Scientiae et Litterarum’ dal Ministero della Baviera. Batiashvili suona un violino Joseph Guarneri del Gesù del 1739, concesso in prestito da un collezionista privato.

Gautier Capuçon

È uno dei più importanti ambasciatori del violoncello del XXI secolo, esibendosi in tutto il mondo con i più grandi direttori d’orchestra e strumentisti. Nel 2022 ha creato la Fondation Gautier Capuçon, dedicata a sostenere giovani musicisti di talento. Vincitore di numerosi premi, è celebre per la profondità e l’intensità delle sue interpretazioni, il suo virtuosismo abbagliante e il suono ricco e risonante.

Recentemente, si è esibito con Filarmonica di Vienna (Christian Thielemann), Gewandhausorchester di Lipsia (Andris Nelsons), Philadelphia Orchestra (Stéphane Denève) e Hong Kong Philharmonic Orchestra (Christoph Koncz), nonché in tour con Filarmonica della Scala di Milano (Chailly), hr-Sinfonieorchester Frankfurt (Altinoglu) e Rotterdam Philharmonic con Lahav Shani. Ha inoltre effettuato una tournée in Europa con Evgeny Kissin, che si è conclusa con un’esibizione alla Carnegie Hall, e ne ha intrapreso un’altra separata con Rudolf Buchbinder, Renaud Capuçon e Nikolaj Szeps-Znaider, oltre che ad esibirsi in concerti con Alexandre Kantorow e l’Hagen Quartett. Tra i suoi partner di musica da camera figurano Nicholas Angelich, Martha Argerich, Daniel Barenboim, Frank Braley, Jérôme Ducros, Daniil Trifonov, Yuja Wang, Renaud Capuçon, Augustin Hadelich, Leonidas Kavakos, Nikolaj Szeps-Znaider, Katia e Marielle Labèque, Menahem Pressler e i quartetti Artemis, Ébène, Hagen e Modigliani.

Nella stagione 2025/26 sarà in tournée con la Berliner Philharmoniker e Kirill Petrenko, a partire dall’Europakonzert dal Palazzo Esterházy di Eisenstadt. In qualità di artista residente della Sächsische Staatskapelle Dresden per questa stagione, si esibirà sotto la direzione di Finnegan Downie Dear, Andrés Orozco-Estrada e Daniele Gatti, incluso il concerto di Capodanno e una tournée europea.

Sempre desideroso di esplorare e ampliare il repertorio per violoncello, esegue ogni stagione sia grandi classici che nuove opere. I progetti attuali includono musiche di Lera Auerbach, Karol Beffa, Esteban Benzecry, Nicola Campogrande, Qigang Chen, Bryce Dessner, Richard Dubugnon, Henri Dutilleux, Jérôme Ducros, Danny Elfman, Thierry Escaich, Joe Hisaishi, Philippe Manoury, Bruno Mantovani, Andrew Norman, Krzysztof Penderecki, Max Richter, Wolfgang Rihm e Jörg Widmann.

Jean-Yves Thibaudet

Grazie ad un’eleganza musicale raffinata e ad un approccio profondo tanto al repertorio contemporaneo quanto a quello classico, si è affermato come uno dei pianisti più apprezzati al mondo. È noto anche per le sue collaborazioni con il cinema, la moda e le arti visive. È il primo Artist-in-Residence della Colburn School di Los Angeles, che assegna diverse borse di studio a suo nome.

Nel corso di questa stagione, si esibisce in concerti e recital in tutto il mondo con programmi che spaziano dal Concerto in Fa di Gershwin al Concerto per pianoforte n. 5 di Saint-Saëns, dalla Sinfonia n. 2 Age of Anxiety di Bernstein a Prométhée di Skrjabin e alla Turangalîla-Symphonie di Messiaen. Grande interprete e promotore del Concerto per pianoforte di Khachaturian, lo presenta con la St. Louis Symphony Orchestra e la New York Philharmonic. Oltre agli impegni orchestrali, si unisce alla violinista Lisa Batiashvili e al violoncellista Gautier Capuçon per una tournée autunnale in trio, con tappe in diverse città dell’Europa occidentale. Continua inoltre il suo progetto pluriennale dedicato ai Préludes di Debussy, eseguendo entrambe le raccolte integralmente in recital nei principali teatri del mondo.

Artista discografico prolifico, ha inciso più di 70 album e partecipato a sei colonne sonore cinematografiche. La sua vasta discografia gli è valsa due nomination ai Grammy, due ECHO Awards, il Preis der deutschen Schallplattenkritik, il Diapason d’Or, il CHOC du Monde de la Musique, l’Edison Prize e diversi riconoscimenti di Gramophone. Tra le incisioni più recenti figurano Khachaturian, un omaggio al compositore armeno che comprende il suo Concerto per pianoforte e vari brani per piano solo, e Gershwin Rhapsody, raccolta di musiche di Gershwin registrate con Michael Feinstein, comprendente quattro brani recentemente riscoperti.

È solista nella colonna sonora di Pride & Prejudice di Dario Marianelli, recentemente rieditata e certificata Disco d’Oro dalla RIAA nel 2025; il suo pianoforte si può ascoltare anche nelle musiche di Marianelli per Atonement, di Alexandre Desplat per The French Dispatch ed Extremely Loud & Incredibly Close, e di Aaron Zigman per Wakefield. I suoi abiti da concerto sono firmati da Dame Vivienne Westwood.

Rappresentante mondiale del sig. Thibaudet: HarrisonParrott.

Il sig. Thibaudet incide in esclusiva per Decca Classics.

1° NOVEMBRE 2025 ORE 18

Sala Sinopoli (Auditorium Parco della Musica)

violino Lisa Batiashvili

violoncello Gautier Capuçon

pianoforte Jean-Yves Thibaudet

Šostakovič Trio n.1, op.8

Debussy Trio per pianoforte in sol maggiore

Dvořák Trio per pianoforte n. 3, op. 65

Biglietti da 18 a 28 euro