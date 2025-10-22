Autobiografia e disco di inediti con ospiti prestigiosi: Gianni Morandi, Carmen Consoli, Francesco De Gregori e Nada

Il cantautore senese Mauro Lusini torna con un doppio lavoro

‘C’era un ragazzo… (che come me amava i Beatles e i Rolling Stones)

Il primo estratto del nuovo album è ‘Sulla ruota del tempo’ singolo e videoclip in cui Mauro Lusini duetta con Gianni Morandi

Mauro Lusini, l’autore di C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, una delle canzoni contro la guerra ancora oggi più cantate nel mondo, torna a far parlare di sé con un doppio lavoro, ‘C’era un ragazzo…’ (che come me amava i Beatles e i Rolling Stones): autobiografia (Bertoni Editore) e disco di inediti (OTRLive). Nell’album, intenso, emozionante, ma anche, nello stile di Lusini, parecchio ‘arrabbiato’, ‘il Bob Dylan italiano’ duetta con ospiti prestigiosi: Gianni Morandi, Carmen Consoli, Francesco De Gregori, Nada. Grandi nomi che hanno partecipato con entusiasmo al disco, tra vintage e futuro, di un collega che stimano molto.

Il primo estratto dell’album è ‘Sulla ruota del tempo’, singolo (e videoclip) dalle atmosfere rarefatte in cui Lusini canta con Gianni Morandi, riannodando un filo che in realtà non si è mai spezzato con l’artista che portò al successo la sua ‘C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones’.

«In tutti questi anni non ho mai smesso di scrivere canzoni – racconta il cantautore – Ma sono sempre rimaste lì, nella memoria del mio telefonino. Stavolta il discorso è diverso. Queste canzoni avevano l’urgenza di farsi sentire, di essere apprezzate. Sono contentissimo per il coinvolgimento nel progetto di questi grandi artisti, che non finirò mai di ringraziare».

Nel libro, scritto in collaborazione con Marco Brogi (con cui Lusini ha scritto anche i testi dell’album), il cantautore racconta la sua vita piena di colpi di scena, tracciando anche un affresco dei leggendari anni ’60. Le canzoni di protesta e Bob Dylan, la Beat Generation e i reading di poesia, i Beatles e il mitico Piper con Patty Pravo e le altre dive in pista, Il Cantagiro e i suoi grandi protagonisti: Celentano, lo stesso Gianni Morandi, Massimo Ranieri ecc. Un viaggio sorprendente arricchito da tante foto d’epoca, tra aneddoti e incontri incredibili. Come quello con la musa di Bob Dylan, la straordinaria Joan Baez, che fece conoscere al mondo la canzone di Lusini, l’eterno ragazzo partito da Siena a 18 anni per cambiare il mondo con le canzoni. Il disco è arrangiato da Gregorio Puccio e Muzio Marcellini. Si troverà sulle piattaforme digitali, in cd e vinile.

Il link al video del singolo ‘Sulla Ruota del Tempo’ : https://youtu.be/Fu6d6c0jaaY

Una canzone intensa e profonda che unisce due grandi voci della musica italiana: Mauro Lusini e Gianni Morandi. Un brano che parla del ciclo della vita, del tempo che scorre e dei ricordi che restano. In questo video, le immagini si intrecciano con la musica per celebrare l’amicizia, la storia e l’arte di due artisti che hanno segnato un’epoca.

Biografia Mauro Lusini – Con C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones (1966) Mauro Lusini ha aperto la strada alla canzone d’autore italiana degli anni ‘70 dei vari De Gregori, Venditti, Rino Gaetano ecc. C’era un ragazzo… (portata al successo da Gianni Morandi e cantata da tanti altri artisti, tra cui Joan Baez) e ancora oggi una delle canzoni pacifiste più note. Produttore, autore di jingle e sigle di noti programmi Rai, il cantautore di origine senese ha collaborato con Carmen Consoli, Nada e altri importanti artisti. Figura poliedrica, pittore di quadri materici astratti, con lo pseudonimo di Dylan Rock ha pubblicato tre fortunati romanzi. L’ultimo, Il Ladro di storie, uscito lo scorso anno, ha vinto il premio della critica al Premio letterario Milano International.

Informazioni e news sul profilo Facebook di Mauro Lusini: https://www.facebook.com/maurolusiniofficial1/about_contact_and_basic_info

Tra le tracce del disco, ‘Apocalisse In Diretta’, brano shock accompagnato da un videoclip di Allegra Lusini. Un brano di denuncia dei tempi drammatici che stiamo vivendo. Il link Youtube dove poter ascoltare il brano e vedere il videoclip: https://youtu.be/H27jN6zUoGQ?si=tgpL633apiYaW7v0.

Crediti: video production Argella Production, created by Allegra Lusini, music by Mauro Lusini e Gregorio Puccio, lyrics by Mauro Lusini e Marco Brogi, music production Gregorio Puccio, music co – produced Mauro Lusini e Muzio Marcellini, music produced at Greg Studio & Bowostation, special thanks to Francesco Barbaro.