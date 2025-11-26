Compagnia di danza FUSIONWORK presenta SEI TU

Nuovo appuntamento con la danza al Teatro di Villa Lazzaroni. Venerdì 5 e sabato 6 dicembre la Compagnia di danza FUSIONWORK porterà in scena lo spettacolo SEI TU, coreografie di Giorgia Angiolosanto, Serena Zanobi, Laura Sodano, regia di Alessia Tona, testi di Federica Bordin con Giorgia Angiolosanto, Serena Zanobi, Laura Sodano, Alessia Tona, Marco Masiello, Laura Rustichelli, Martina Luciano, Benedetta Carbone, Ilenia Berto, Elena Valentini.

Tre vite qualunque, tre donne qualunque, che tremano, temono, celano e mentono. Mentono con il mondo intero, con se stesse fino ad arrivare all’istante in cui la menzogna è talmente forte da prendere il sopravvento: il rischio più grande è quello di cadere nell’oblio di se stesse. Un espediente anestetico per sfuggire alla sofferenza. Solo il dolore torna prepotentemente a ricordarti che esisti. Ma c’è un luogo nel quale ogni maschera cade e ogni menzogna viene smentita, ci sarà sempre uno specchio ad attenderti, se avrai il coraggio di rifletterti in esso.

L’oblio di se stessi diviene quasi un dolce richiamo, un anestetico espediente per sfuggire alla sofferenza. In mezzo a questo nulla, potrebbe quasi consumarsi tutto il tempo, se non fosse per quel dolore, che prepotentemente ritorna a ricordarti che esisti. Esisti e dunque ricominci a muoverti, in quell’intricato labirinto di bugie con indosso la maschera che ti sei costruita… ora fatichi a trovare un varco, ora inciampi. Le tue gambe divengono più pesanti ad ogni passo, i tuoi passi divengono corsa straziante, ma non puoi più fermarti, ora non puoi più… ora sai che esiste un luogo nel quale ogni maschera cade e ogni menzogna viene smentita, ti mostrerà chi eri prima di smarrirti e al tempo stesso la persona che sei diventata, ti permetterà di leggerti dentro senza giudizi e senza riserve… ora sai che ci sarà sempre uno specchio ad attenderti, se solo, in esso, tu avrai il coraggio di rifletterti”.