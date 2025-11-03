ConcertoRoma

"Ravel + 150"

domenica 9 novembre ore 18:30

“Ravel + 150”

 

Sala dei Lecci del Bioparco di Roma

domenica 9 novembre ore 18:30

Esegue:

La Bottega Sonora Ensemble

 

Angelo Mordente, flauto

Paolo Capanna viola

Jacopo Petrucci pianoforte

Alfonso Bentivoglio, Alessandro Gizzi, percussioni, rullante

Gabriele Boccio elettronica

 

Nel 150° anniversario dalla nascita di Ravel la Camera Musicale Romana e I concerti nel Parco presentano la Bottega Sonora Ensemble in un concerto dedicato alla magia del suo mondo musicale e ai legami che lo unirono a figure come Gershwin e Copland.

Un viaggio tra jazz, fiaba e ritmo, dove la musica si fa incontro tra culture e tempi diversi:

dal fascino infantile di Ma mère l’oye alle atmosfere americane dei Three Preludes di Gershwin e dei Four Blues di Copland, fino al travolgente crescendo del Bolero.

Un’esperienza sonora sospesa tra meraviglia e modernità.

 

PROGRAMMA

  1. Gershwin:3 Preludi per pianoforte
  2. Ravel:Ma mère l’oye trascrizione per flauto, viola e pianoforte

Copland: 4 Blues per pianoforte

  1. Ravel Bolero:trascrizione per flauto, viola, pianoforte, percussioni ed elettronica

A cura di Camera Musicale Romana Project, Associazione Camera Musicale Romana ETS, Luogo Arte Accademia Musicale APS, Associazione I Concerti nel Parco

Direttore Artistico: Elvira Maria Iannuzzi

in collaborazione con Fondazione Bioparco di Roma, “Luogo Arte Accademia Musicale” e CMR Project

Indicazioni per raggiungerci:

Sala dei Lecci – Bioparco di Roma

Tram: n° 19 – fermata ‘Bioparco’ – Bus: n° 3, 52, 53, 926, 217, 360, 910*

Metropolitana: linea rossa, stazione ‘Flaminio’ e ‘Spagna’

Chi viene in macchina può usufruire dell’ampio parcheggio lungo il viale del giardino zoologico n.1

Per Informazioni e prenotazioni:

+ 39 3334571245 – cameramusicaleromana@gmail.com

www.cameramusicaleromana.it

La prenotazione è vivamente consigliata

BIGLIETTERIA IN LOCO

I biglietti si acquistano esclusivamente in loco al botteghino allestito dall’organizzazione e aperto al pubblico a partire da 90 minuti prima di ogni evento fino all’inizio delle performance.

 

COSTI BIGLIETTI

Intero € 18,00. – Ridotto € 12,00 (riservato ai soci, ai minori di anni 18, agli over 65 e agli studenti universitari e di conservatorio).

