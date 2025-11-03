domenica 9 novembre ore 18:30
CAMERA MUSICALE ROMANA
LUOGO ART EVENT
Bioparco di Roma
CRM project
Presentano
“Ravel + 150”
Sala dei Lecci del Bioparco di Roma
Esegue:
La Bottega Sonora Ensemble
Angelo Mordente, flauto
Paolo Capanna viola
Jacopo Petrucci pianoforte
Alfonso Bentivoglio, Alessandro Gizzi, percussioni, rullante
Gabriele Boccio elettronica
Nel 150° anniversario dalla nascita di Ravel la Camera Musicale Romana e I concerti nel Parco presentano la Bottega Sonora Ensemble in un concerto dedicato alla magia del suo mondo musicale e ai legami che lo unirono a figure come Gershwin e Copland.
Un viaggio tra jazz, fiaba e ritmo, dove la musica si fa incontro tra culture e tempi diversi:
dal fascino infantile di Ma mère l’oye alle atmosfere americane dei Three Preludes di Gershwin e dei Four Blues di Copland, fino al travolgente crescendo del Bolero.
Un’esperienza sonora sospesa tra meraviglia e modernità.
PROGRAMMA
- Gershwin:3 Preludi per pianoforte
- Ravel:Ma mère l’oye trascrizione per flauto, viola e pianoforte
Copland: 4 Blues per pianoforte
- Ravel Bolero:trascrizione per flauto, viola, pianoforte, percussioni ed elettronica
A cura di Camera Musicale Romana Project, Associazione Camera Musicale Romana ETS, Luogo Arte Accademia Musicale APS, Associazione I Concerti nel Parco
Direttore Artistico: Elvira Maria Iannuzzi
in collaborazione con Fondazione Bioparco di Roma, “Luogo Arte Accademia Musicale” e CMR Project
Indicazioni per raggiungerci:
Sala dei Lecci – Bioparco di Roma
Tram: n° 19 – fermata ‘Bioparco’ – Bus: n° 3, 52, 53, 926, 217, 360, 910*
Metropolitana: linea rossa, stazione ‘Flaminio’ e ‘Spagna’
Chi viene in macchina può usufruire dell’ampio parcheggio lungo il viale del giardino zoologico n.1
Per Informazioni e prenotazioni:
+ 39 3334571245 – cameramusicaleromana@gmail.com
La prenotazione è vivamente consigliata
BIGLIETTERIA IN LOCO
I biglietti si acquistano esclusivamente in loco al botteghino allestito dall’organizzazione e aperto al pubblico a partire da 90 minuti prima di ogni evento fino all’inizio delle performance.
COSTI BIGLIETTI
Intero € 18,00. – Ridotto € 12,00 (riservato ai soci, ai minori di anni 18, agli over 65 e agli studenti universitari e di conservatorio).