“Sei mia”: alla Sala Sole uno dei maggiori successi del Teatro Blu di VareseQuesto sabato, nella Sala della Rua Catalana l’imperdibile spettacolo di Silvia PrioriSabato 8 novembre alle ore 21.00 la Sala Sole – Spazio di Teatro, in Vico Freddo alla Rua Catalana 4 (zona Municipio – metro Linea 1), ospita Sei mia, spettacolo tragicomico e poetico scritto, diretto e interpretato da Silvia Priori, attrice e regista del Teatro Blu, da anni impegnata in una ricerca teatrale che intreccia poesia, femminile e ironia.Silvia Priori porta a Napoli un suo personalissimo personaggio, nato da uno studio sui testi di Dario Fo e Franca Rame, in uno spettacolo che alterna momenti di irresistibile comicità a passaggi di intensa riflessione. Sullo sfondo delle videoproiezioni di Maha Lorenz, prende forma il racconto di Roberta: una donna sposata, madre di due figli, costretta in casa dal marito, che confida alla vicina appena conosciuta la sua vita piena di contraddizioni, desideri e sogni inascoltati.Tra le richieste insistenti del cognato, le avances di un maniaco telefonico, gli sguardi di un voyeur e l’insistenza di un giovane amante, Sei mia disegna un vortice di emozioni che alterna ironia e amarezza, leggerezza e profondità. È un omaggio alla bellezza, alla forza e alla resilienza delle donne, un viaggio nel mistero dell’universo femminile e nella continua ricerca di libertà e riconoscimento. Silvia Priori è attrice, autrice e regista teatrale. Fondatrice e direttrice artistica del Teatro Blu di Cadegliano Viconago (VA), è protagonista di una lunga attività internazionale che intreccia teatro, danza e musica, con spettacoli dedicati in particolare all’universo femminile (Butterfly, Carmen, Giselle, Sei mia). La sua poetica unisce sensibilità, forza scenica e una costante ricerca di linguaggi espressivi capaci di emozionare e far riflettere.Sala Sole – Spazio di Teatro è un luogo dedicato alla creazione e alla diffusione del teatro contemporaneo nel cuore di Napoli, diretto da Sarasole Notarbartolo e dalla compagnia Taverna Est Teatro. Nato come spazio indipendente di incontro tra artisti e pubblico, promuove spettacoli, laboratori, rassegne e progetti culturali aperti alla città, con un’attenzione speciale alla ricerca e alla relazione umana. Biglietti: 12 € intero, 10 € ridotto, 5 € ridotto studenti di teatro under 25.Prenotazione consigliata al 351 803 7957 o via email a tavernaest@yahoo.it