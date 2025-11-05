ProsaVarese

Sei mia

Redazione
Redazione
43

alla Sala Sole uno dei maggiori successi del Teatro Blu di Varese

“Sei mia”: alla Sala Sole uno dei maggiori successi del Teatro Blu di VareseQuesto sabato, nella Sala della Rua Catalana l’imperdibile spettacolo di Silvia PrioriSabato 8 novembre alle ore 21.00 la Sala Sole – Spazio di Teatro, in Vico Freddo alla Rua Catalana 4 (zona Municipio – metro Linea 1), ospita Sei mia, spettacolo tragicomico e poetico scritto, diretto e interpretato da Silvia Priori, attrice e regista del Teatro Blu, da anni impegnata in una ricerca teatrale che intreccia poesia, femminile e ironia.Silvia Priori porta a Napoli un suo personalissimo personaggio, nato da uno studio sui testi di Dario Fo e Franca Rame, in uno spettacolo che alterna momenti di irresistibile comicità a passaggi di intensa riflessione. Sullo sfondo delle videoproiezioni di Maha Lorenz, prende forma il racconto di Roberta: una donna sposata, madre di due figli, costretta in casa dal marito, che confida alla vicina appena conosciuta la sua vita piena di contraddizioni, desideri e sogni inascoltati.Tra le richieste insistenti del cognato, le avances di un maniaco telefonico, gli sguardi di un voyeur e l’insistenza di un giovane amante, Sei mia disegna un vortice di emozioni che alterna ironia e amarezza, leggerezza e profondità. È un omaggio alla bellezza, alla forza e alla resilienza delle donne, un viaggio nel mistero dell’universo femminile e nella continua ricerca di libertà e riconoscimento.Silvia Priori copia.jpegSilvia Priori è attrice, autrice e regista teatrale. Fondatrice e direttrice artistica del Teatro Blu di Cadegliano Viconago (VA), è protagonista di una lunga attività internazionale che intreccia teatro, danza e musica, con spettacoli dedicati in particolare all’universo femminile (ButterflyCarmenGiselleSei mia). La sua poetica unisce sensibilità, forza scenica e una costante ricerca di linguaggi espressivi capaci di emozionare e far riflettere.Sala Sole – Spazio di Teatro è un luogo dedicato alla creazione e alla diffusione del teatro contemporaneo nel cuore di Napoli, diretto da Sarasole Notarbartolo e dalla compagnia Taverna Est Teatro. Nato come spazio indipendente di incontro tra artisti e pubblico, promuove spettacoli, laboratori, rassegne e progetti culturali aperti alla città, con un’attenzione speciale alla ricerca e alla relazione umana. Biglietti: 12 € intero, 10 € ridotto, 5 € ridotto studenti di teatro under 25.Prenotazione consigliata al 351 803 7957 o via email a tavernaest@yahoo.it

Ti Potrebbero Interessare Anche

Solo per oggi
“La Ballata del Carcere di Reading” da Oscar Wilde
All Out
Lezione da Sarah
Some Girls(s)
Condividi questo articolo
Articolo precedente Battiti, rassegna internazionale di circo – teatro
Articolo successivo “Un magico Natale con Carolina”

Social

Sostieni Teatrionline

spot_img

News

MAMMUT FILM COMPIE VENT’ANNI
Bologna Cinema
Toscana Classica tra Grieg e Beethoven
Concerto Firenze
RAID FESTIVAL 2025: LA DANZA A PALAZZO DUCALE ORSINI
Danza/Balletto
Italia Green Film Festival, L’Ecospititualità per un Futuro Sostenibile
Evento Roma