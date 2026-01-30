Un’esistenza votata alla musica dove ogni scelta è un atto d’amore, perfino le fratture, per colmare un’infanzia solitaria e per il bisogno di sognare un mondo migliore, migliore per tutti.Sarà presentato in anteprima nazionale martedì 10 febbraio al Teatro di Fiesole (ore 18) “Andando dove non so. Mauro Pagani, una vita da fuggiasco” il film dedicato a Mauro Pagani, tra i maggiori talenti della musica italiana dagli anni Settanta a oggi. Alla proiezione parteciperanno lo stesso Mauro Pagani e la regista Cristiana Mainardi, che ha diretto il film. L’evento è organizzato in collaborazione con Fondazione culturale Niels Stensen.

Presentato alla XX Festa del Cinema di Roma nella sezione Proiezioni Speciali, “Andando dove non so. Mauro Pagani, una vita da fuggiasco” sarà nelle sale italiane il 16, 17 e 18 febbraio. A Firenze sarà in programmazione al Cinema Astra.

Il film ripercorre la straordinaria carriera dell’artista partendo da un evento traumatico: Mauro Pagani ha subito una perdita temporanea della memoria. All’improvviso, tutto quello che ha incarnato, nella sua mente non esiste più. Ma sa di essere un musicista, e ricorda i suoi strumenti. È salvo.

Il Maestro, per ricostruire la sua vita, riascolta dischi e chiama amici, artisti e colleghi. L’esito è una biografia schietta e poetica, profonda e divertente, svincolata dal filo cronologico, dove si leva insieme a quella di Mauro Pagani anche la voce del Fuggiasco, immaginario compagno di una vita. E, senza meta, si apre un nuovo viaggio nel profondo dell’anima e attraverso decenni di musica straordinaria, tra successi e impegno sociale. Con la gratitudine e la saggezza di chi è ‘vivo per caso’, e ha uno sguardo sull’oggi denso di desiderio, oltre a nuova musica da creare.

Manuel Agnelli, Giuliano Sangiorgi, Marco Mengoni, Badara Seck, Mahmood, Dori Ghezzi, Ligabue, Arisa, Ornella Vanoni, e la compagna di vita e lavoro Silvia Posa sono voci che insieme a Mauro Pagani intessono la trama di una memoria condivisa, che si fa testimonianza artistica e umana.

Il film è prodotto da Lumière & Co. e Luce Cinecittà, in collaborazione con Rai Documentari, è distribuito da Fandango Distribuzione.

I biglietti (7 euro intero, 6 euro ridotto) sono disponibili sul sito del teatro www.teatrodifiesole.it, su www.ticketone.it (tel. 892 101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/ punti-vendita – tel. 055 210804).

La stagione 2026 del Teatro di Fiesole è realizzata con il contributo di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Fiesole e Fondazione CR Firenze. Info, programma e prevendite sul sito www.teatrodifiesole.it.


