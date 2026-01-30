10|12 febbraio 2026 ore 21
TEATRO BELLI, ROMA
BENG!
Lo strano caso del caso risolto per caso
DRAMMATURGIA: Leonardo Carducci, Alessandro Apostoli, Vittorio Allegra, Claudio Totino, Matteo Pascarella, Giacomo De Cataldo, Nicolò Gaetani
REGIA: Giacomo De Cataldo
CONSULENZA DRAMMATURGICA: Nicolò Gaetani
COLONNE SONORE: Marco Sinopoli
SCENOGRAFIA: Alessandro Chiti
COSTUMI: Camilla Grappelli
INTERPRETI E RUOLI:
Leonardo Carducci (Commissario/Agatha)
Alessandro Apostoli (McCallaghan/McRotten)
Vittorio Allegra (Wongherjog)
Claudio Totino (Matthew Polroy)
Matteo Pascarella (Uomo della scientifica/Bob)
In occasione della Rassegna di drammaturgia italiana contemporanea EXPO- Teatro Italiano Contemporaneo, torna in scena dal 10 al 12 febbraio, questa volta al Teatro Belli di Roma, lo spettacolo BENG! – Lo strano caso del caso risolto per caso, scritto da Leonardo Carducci, Alessandro Apostoli, Vittorio Allegra, Claudio Totino, Matteo Pascarella, Nicolò Gaetani e Giacomo De Cataldo, che firma anche la regia.
Ci sono storie talmente assurde e grottesche da sembrare vere. E quando il noir incontra la comicità più tagliente, nasce un congegno narrativo spietato e irresistibile, capace di ribaltare ogni certezza.
Crimine, passione, speranza, desiderio, torbide riflessioni sulla vita che spesso fluiscono in altre riflessioni che non sempre sono necessariamente utili, tutto questo avvolto insieme a formare la trama della vicenda che il tenente McCallaghan, tra un sorso di whisky e una boccata di sigaretta, si trascina dietro le spalle ormai da lungo tempo.
C’è chi la definirebbe: una storia avvincente e piena di colpi di scena che si presenta al pubblico come parodia stessa di quel mondo tipico del poliziesco americano anni 70, 80 e pure 90, con sfumature giallo-noir.
C’è chi direbbe che il tutto è anche mostrato attraverso una comicità pungente ed eccentrica, immagini accattivanti, effetti visivi e sonori affascinanti e divertenti. Tutto vero, si…ma questa storia è molto di più. E in un mondo dominato dal caos e dal putridume, quando un efferato caso di omicidio praticamente impossibile da risolvere comincia ad attanagliare i già fragili equilibri dei nostri stereotipati protagonisti, solo uno potrà salvarli. La domanda è: sei pronto a scoprire come?