IUC, Alexander Gadjiev in concerto

Martedì 10 febbraio . ore 20.30 , Aula Magna della Sapienza, Roma

Spicca tra le star del pianoforte, che abitualmente permeano le stagioni dell’Istituzione Universitaria dei Concerti, Alexander Gadjiev, artista di esperienza musicale e cultura mitteleuropea, che deve da un lato alla sua famiglia – entrambi i genitori sono insegnanti di pianoforte e musicisti – e dall’altro alla sua città natale, Gorizia, crocevia naturale di popoli, culture e lingue. Entrambi i fattori hanno influito in modo decisivo sulla sua naturale capacità di assorbire ed elaborare stili e linguaggi musicali diversi e di rimodellarli secondo il proprio gusto. La rivista Grammophone ha scritto di lui: “[…] il suo istinto improvvisativo e i suoi formidabili poteri analitici animano tutto ciò che tocca, coadiuvati da una tecnica che non conosce difficoltà e da un orecchio acuto per le sfumature e il colore dei toni”.

In Aula Magna, Alexander Gadjiev, martedì 10 febbraio alle 20.30, propone un programma che passa da Chopin a Debussy, da Ravel a Messiaen. Il pianista sarà impegnato anche in Chopin: compositore polacco o francese? secondo appuntamento di Musica PourParler, matinée per gli studenti, martedì 10 febbraio alle 11.00. L’incontro, che verte su un’investigazione all’interno del mondo culturale dell’800 e le sue influenze sull’arte musicale francese del secolo breve, sarà introdotto dal prof. Franco Piperno.

Esperienza musicale e cultura mitteleuropea: Alexander Gadjiev lo deve da un lato alla sua famiglia (entrambi i genitori sono insegnanti di pianoforte e musicisti) e dall’altro alla sua città natale, Gorizia, crocevia naturale di popoli, culture e lingue. Entrambi i fattori hanno influito in modo decisivo sulla sua naturale capacità di assorbire ed elaborare stili e linguaggi musicali diversi e di rimodellarli secondo il proprio gusto.

Alexander è ambasciatore culturale della sua città natale “Gorizia – Nova Gorica, Capitale Europea della Cultura 2025”.

Nel febbraio 2023 ha ricevuto dal Presidente della Slovenia il Premio Prešeren, il più alto riconoscimento per gli artisti in Slovenia.

Nell’estate del 2024, la prima edizione del festival transfrontaliero “Prečkanja – Sconfinamenti” si è svolta nella città natale di Alexander, Gorizia-Nova Gorica, sotto la sua direzione artistica. Nel 2025, il festival sarà ampliato per includere la cooperazione con Go!2025.

Gadjiev ha vinto il 1° premio al Concorso internazionale di Sydney nel 2021 e il 2° premio e il Premio speciale Krystian Zimerman per la sua interpretazione di una sonata di Chopin al Concorso Chopin di Varsavia. Ha, inoltre, vinto il 1° premio e il “Premio del pubblico” al Concorso Hamamatsu. È 1° premio al “World Piano Masters” di Montecarlo.

Dal 2019 al 2021, Gadjiev è stato “BBC New Generation Artist”, il che gli ha permesso di esibirsi in rinomati festival e sale da concerto britanniche, come la Wigmore Hall di Londra, e di collaborare con varie orchestre. Tutti i suoi concerti sono stati registrati e trasmessi dalla BBC. Nel 2022 è anche vincitore del Terence Judd Award, che gli ha permesso di ottenere ulteriori ingaggi con l’Orchestra Hallé fino al 2023.

Le residenze per diverse stagioni hanno portato Alexander Gadjiev all’Unione Musicale di Torino e alla Wigmore Hall di Londra. Giugno 2024 vede il suo debutto al Maggio Musicale Fiorentino con Zubin Mehta e un immediato re-invito, così come al Musikverein di Vienna con l’Orchestra Filarmonica Slovena.

Alexander accetta regolarmente inviti da Europa, Asia, Stati Uniti e Australia, tra cui: Festival di Verbier, MiTo di Torino, Festival “Chopin” di Duszniki, Festival pianistico Rafael Orozco di Cordoba, Festival di Lubiana, Festival di Bologna, Settimane Musicali al Teatro Olimpico di Vicenza, Festival di Salisburgo, Festival International de Piano de La Roque d’Anthéron, Kioi Hall e Bunka Kaikan di Tokyo, Kitara Concert Hall di Sapporo, Hyogo Performing Arts Center di Osaka, Salle Cortot di Parigi, Conservatorio di Mosca, Aldeburgh Festival, e a Salt Lake City, Istanbul, Barcellona, Roma, Milano.

Come solista, Alexander Gadjiev si esibisce con numerose orchestre, come la Filarmonica di Varsavia, la SWR Symphonieorchester, la BBC Concert Orchestra, l’Hallé Orchestra di Manchester, la Filarmonica George Enescu, l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, l’Orchestra di Padova e del Veneto, l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, l’Orchestra del Teatro La Fenice, la SWR di Stoccarda, l’Orchestra del Konzerthaus di Berlino, l’Orchestra Sinfonica NHK, la Filarmonica di Nagoya, la Sinfonica di Kyoto, di Praga e di Gerusalemme.

Sono numerose le sue registrazioni per radio e televisione. Nel 2018 è uscito il suo album di debutto “Literary Fantasies” con brani di Liszt e Schumann per l’etichetta Acousense, e la registrazione live dell’International Piano Competition di Sydney su DECCA nel 2021.

Il suo ultimo album, acclamato dalla critica, è del maggio 2022 per CAvi-music, con opere di Alexander e Nikolai Tcherepnin e Prokofiev.

Il suo ultimo album da solista per Outhere Music, Fuga Libera, è uscito nel 2025.

È Premio Abbiati come miglior solista per l’anno 2022.

Media Partner

Per la stagione 2025|2026 la IUC ha rinnovato l’accordo di media partnership con Radio Vaticana, che si ringrazia.

Le attività della IUC sono realizzate con il contributo del Ministero della Cultura

La IUC desidera ringraziare Sapienza Università di Roma, il Ministero della Cultura, i sostenitori e tutto il pubblico

_____________________________________

Per informazioni e biglietteria

Tel. 06.3610051-52

www.concertiiuc.it

botteghino@istituzioneuniversitariadeiconcerti.it

Biglietti: € 25 – 20 – 15

Under 30 € 8

__________________________