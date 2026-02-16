‘ODEC – A cross-border experience’, evento conclusivo di

ODEC One Dance European City

un progetto di

ArtistiAssociati – Centro di Produzione Teatrale

e

Teatro Nazionale Sloveno di Nova Gorica

in collaborazione con

Centro Coreografico Nazionale / Aterballetto

Sarà presentato ufficialmente agli operatori e al pubblico il docufilm ODEC A cross-border experience, evento conclusivo del progetto europeo ODEC One Dance European City: l’evento è fissato per giovedì 19 febbraio, alle 18, nella Sala 2 del Kinemax di Gorizia, in piazza Vittoria 51, con ingresso gratuito (è gradita la prenotazione a info@artistiassociatigorizia.it).

One Dance European City (ODEC) è un progetto internazionale che utilizza la danza e le arti performative come strumento di attraversamento e rilettura della conurbazione transfrontaliera di Nova Gorica e Gorizia.

Dal 9 al 19 ottobre 2025, nove performance site-specific, firmate da alcuni tra i più significativi coreografi della scena contemporanea, hanno animato luoghi di alto valore storico, trasformandoli in spazi di incontro, movimento e relazione. Le azioni performative hanno dato forma a un percorso a tappe tra i due nuclei urbani, invitando il pubblico a vivere il territorio come un corpo in movimento, in un’esperienza fluida, dinamica e sorprendente. Una passeggiata di circa due ore, con piccoli spostamente con lo shuttle bus, dove la danza si è incastonata in alcuni fra i luoghi più significativi delle città gemelle.

Gli spazi del territorio interessati sono stati BorGo Live Academy (ITA), Palazzo de Grazia (ITA), Fondazione CaRiGo (ITA), Istituto Madri Orsoline (ITA), Piazza Transalpina/Europe Square, Eda Center (SLO), Municipio di Nova Gorica, Biblioteca pubblica “France Bevk” (SLO), Teatro Nazionale Sloveno Nova Gorica.

Queste le perfomance ospitate: Near life experience (Aterballetto), A Gig (Aterballetto), Platform 02 (Aterballetto), KUXAPHE (Associazione House of IVONA), Eppur si muove (Aterballetto), De Gratiis, SHE walks up the stairs three times (Studio za svobodni ples Ljubljana), NLOCC – Nexus Luminoso Oltre i Confini del Corpo (Compagnia Arearea), Afterimage (Aterballetto), Dira Libido (Compagnia Bellanda).

Inserendosi nella strategia di GO! 2025, ODEC, progetto finanziato dall’Unione europea nell’ambito del Fondo per piccoli progetti, Small Project Fund, GO! 2025 del Programma Interreg VI-A Italia-Slovenia 2021-2027, gestito dal GECT GO www.ita-slo.eu / www.euro-go.eu/spf, ha contribuito a immaginare e rendere visibile l’idea di un’unica città aperta, in cui il confine si dissolve e lascia spazio alla connessione.

I video artisti Michele Pupo e Ruben Vuaran hanno raccolto e restituito questa esperienza nel docufilm ODEC A cross-border experience che intreccia immagini originali e voci dei protagonisti, offrendo uno sguardo intimo e coinvolgente sul progetto.

Si ringrazia per la collaborazione:

Comune di Gorizia, Comune di Nova Gorica, Biblioteca pubblica “France Bevk” di Nova Gorica, Fondazione CaRiGo, EPIC Center, Scuola Primaria Paritaria “Sant’ Angela Merici” – Cooperativa Abimis, Eda centre, Educandato “Uccellis” di Udine, Associazione Danza e Balletto