Al via un percorso di Residenza Artistica gratuito per giovani dai 18 ai 35 anni compiuti

UN BANDO PER SOSTENERE IL PASSAGGIO DEI GIOVANI ARTISTI VERSO IL PROFESSIONISMO

Al via la open call di TAP | Transito Artistico Professionale, un percorso di Residenza Artistica gratuito per giovani dai 18 ai 35 anni compiuti promosso da quattro diverse realtà toscane dello spettacolo dal vivo.

L’ingresso nel mercato del lavoro rappresenta il momento più critico per chi vuole affermarsi nel mondo dell’arte scenica. In un panorama culturale sempre più complesso ed esigente nasce T.A.P. – Transito Artistico Professionale, un progetto gratuito di accompagnamento che mette a sistema l’esperienza di quattro storiche realtà del territorio toscano: Atto Due, Teatri d’Imbarco, Archetipo e Catalyst.

Il progetto, finanziato dalla Regione Toscana nell’ambito del PR FSE+ 2021-2027, si propone di colmare la distanza tra l’intuizione creativa e la sostenibilità professionale dotando i partecipanti di tutte quelle competenze trasversali necessarie a valorizzare il proprio talento. Attraverso 70 giorni di seminari intensivi, il percorso va oltre la pratica scenica e affronta la complessità della produzione contemporanea, fornendo strumenti di scrittura, management e gestione dell’identità artistica.

Il “Transito” è quindi l’invito a evolversi e diventare un soggetto consapevole dei meccanismi che regolano l’industria dello spettacolo. La sopravvivenza della visione artistica oggi è infatti inscindibile dalla sua capacità di gestione.

La struttura del percorso

Dal 4 maggio al 15 ottobre 2026, i partecipanti saranno coinvolti in cinque moduli operativi distribuiti tra Sesto Fiorentino, Bagno a Ripoli, Firenze e Barberino di Mugello. Il percorso toccherà i pilastri del mestiere: dalla scrittura per la scena alla direzione attoriale, fino alla cura dei prodotti d’arte e alla comprensione delle dinamiche di distribuzione. I lavori saranno presentati in forma pubblica al PARC, spazio gestito da Fabbrica Europa, in un contesto di visibilità e confronto con il sistema produttivo nazionale.

Modalità di partecipazione

Il bando è rivolto ad artiste e artisti di età compresa tra i 18 e i 35 anni compiuti residenti o domiciliati in Toscana, che desiderano strutturare la propria ricerca individuale all’interno di un confronto collettivo e guidato. La partecipazione è interamente gratuita.

Oltre alla formazione in presenza, T.A.P. produrrà una serie di materiali digitali e documentali (Vodcast, quaderni di lavoro e un videodocumentario) volti a mappare e raccontare questo processo di crescita professionale.

L’avviso è finanziato con le risorse del PR FSE + Toscana 2021/27 e rientra nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani. I Partner del progetto sono Atto Due (Sesto Fiorentino), Teatri d’Imbarco (Firenze), Archetipo (Bagno a Ripoli), Catalyst (Barberino di Mugello), in collaborazione con Fondazione Fabbrica Europa.

Martedì 17 marzo alle ore 12.30 i partner del progetto terranno un webinar informativo in cui approfondiranno gli aspetti logistici, la struttura dei 5 moduli e le finalità della residenza. Sarà l’occasione per ricevere chiarimenti diretti e preparare al meglio la candidatura. Per partecipare basta inviare una mail a info.bandotap@gmail.com

Il bando è disponibile online a questo link.

E-mail: bandotap@gmail.com

Tel: 055 4206021