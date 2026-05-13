Estate Veronese, al via la 78ª edizione – (H) EARTH OF GLASS

Tradizione e sperimentazione in dialogo aperto al mondo nel nuovo corso artistico di Fabrizio Arcuri
La 78ª edizione dell’Estate Teatrale Veronese inaugura un nuovo corso sotto la direzione artistica di Fabrizio Arcuri,
nel segno di una visione che intreccia tradizione, innovazione e apertura internazionale. Il festival, il più longevo in Italia, si configura sempre più come piattaforma di incontro tra linguaggi, discipline e prospettive globali, riaffermando il teatro come spazio di comunità e confronto.
La programmazione riunisce protagonisti della scena nazionale e internazionale accanto a proposte innovative che interrogano e superano i formati tradizionali, consolidando l’identità della rassegna come luogo di convergenza artistica e culturale.
Questa traiettoria si riflette anche nell’immagine guida firmata da Matteo Basilè, artista visivo di respiro internazionale. La sua opera, sospesa tra fotografia, pittura e digitale, restituisce un immaginario che tiene insieme memoria e visione contemporanea, traducendo visivamente la complessità dell’esperienza teatrale.
Il Teatro Romano resta il cuore del festival, centro simbolico e operativo da cui si diramano interventi e progettualità diffuse nella città, trasformando Verona in uno spazio performativo aperto e dinamico.
L’edizione 2026 prosegue il percorso sugli stati della materia avviato nel 2025, dedicato all’acqua, scegliendo la Terra come fulcro tematico. (H)Earth of Glass evoca una materia al tempo stesso solida e fragile: paesaggio culturale, radice identitaria e figura simbolica legata a Gea, archetipo di generazione e trasformazione.
L’Assessora alla Cultura Marta Ugolini sottolinea l’avvio di una fase orientata al futuro, capace di rafforzare il profilo internazionale del festival e la sua centralità nel panorama dello spettacolo dal vivo. Fabrizio Arcuri evidenzia invece l’equilibrio tra rispetto della tradizione — in particolare shakespeariana — e apertura alla contemporaneità, con un’attenzione specifica alle nuove generazioni e alle forme ibride.
Accanto al Comune di Verona, confermano il proprio sostegno Arteven, Banco BPM e Gruppo Magis, cui si aggiunge la collaborazione di Pasqua Vini, a testimonianza di un sistema condiviso che riconosce nella cultura un motore di crescita e coesione.
ETV26 – (H)EARTH OF GLASS
Un ecosistema artistico tra teatro, corpo e immagine
L’edizione 2026 si sviluppa come un progetto articolato sui classici della scena occidentale, con un focus su Shakespeare inteso come materia viva capace di dialogare con il presente.
Il cartellone si struttura in sezioni tematiche:
il Festival Shakespeariano, fulcro della riflessione drammaturgica;
le Grand Soirée, eventi di forte impatto collettivo;
il Classico, spazio di reinvenzione della tradizione;
la Danza Internazionale, linguaggio universale del corpo;
Nuove Orbite, dedicata alle nuove generazioni;
le Contaminazioni Musicali;
e le Costellazioni, percorsi diffusi che trasformano la città in un paesaggio culturale.
Le sezioni si intrecciano in modo trasversale, costruendo un’esperienza immersiva in cui ogni spettacolo diventa parte di un sistema dinamico.
Il tema della Terra organizza questa struttura come una costellazione simbolica: un ecosistema culturale in cui ogni elemento contribuisce all’equilibrio complessivo del festival, restituendo l’immagine di un organismo vivo, in continua trasformazione.
Il 78° Festival Shakespeariano, primo sotto la direzione artistica di Fabrizio Arcuri, si inaugura con Los dos hidalgos de Verona / I due gentiluomini di Verona, per la regia di Declan Donnellan, tra i più autorevoli interpreti contemporanei di Shakespeare. Prodotto in Spagna e presentato in prima italiana in lingua originale con sottotitoli, lo spettacolo imprime fin dall’apertura una chiara direzione internazionale (25–26 giugno).
Segue Tito Andronico, nella riscrittura di Davide Sacco, prima nazionale con Francesco Montanari, che affronta il tema della violenza sistemica interrogando il corpo, in particolare quello femminile (9–10 luglio). Con Ofelia, rilettura di Luca Giacomoni, il festival accoglie una nuova creazione in prima italiana affidata alla danzatrice Giulia Quaccheri (5–6 settembre).
Brain Storm – Tempesta in testa, diretto da Frank Heuel su adattamento di Marta Dalla Via, utilizza Shakespeare per esplorare il disagio psichico contemporaneo (12 settembre, Teatro Camploy). Midsummer. Sogno di un gioco di mezza estate, di Casa Shakespeare, rafforza il legame con il territorio (16–19 luglio). Chiude il percorso Carta Carbone di Roberto Latini, esperienza intima dedicata ai Sonetti, per uno spettatore alla volta (6–16 luglio, Piazza Bra).
Accanto al nucleo shakespeariano, la sezione Grand Soirées – Evento Speciale propone quattro serate uniche. Si apre con la prima assoluta di Padre Cicogna di Eduardo De Filippo, con Toni Servillo e musiche di Nicola Piovani, in collaborazione con Ravenna Festival (28 giugno).
Seguono tre riletture contemporanee di Shakespeare: Otello, di precise parole si vive di Gabriele Vacis con Lella Costa (3 luglio); Romeo e Giulietta in the war di Stefano Massini, in prima nazionale con Orchestra Multietnica di Arezzo (1° settembre); Rex Destruens, Re Lear di e con Massimo Cacciari, riflessione filosofica su autorità e crisi (3 settembre).
Tra le riprese, Amleto² di Filippo Timi e Marina Rocco (10–11 settembre).
Il rapporto con il classico si sviluppa in dialogo diretto con il Teatro Romano, cuore della manifestazione. Oltre a Padre Cicogna, torna la collaborazione con la Fondazione INDA con Alcesti di Euripide diretta da Filippo Dini (17–18 settembre).
Il confronto si amplia con Incendi di Wajdi Mouawad (26 e 28 giugno) e con progetti rivolti alle nuove generazioni, tra cui Mine Vaganti / Spazio Teatro Giovani ed Ecuba. La guerra sulle madri (29 giugno – 2 luglio, Teatro Scientifico).
La danza contemporanea internazionale occupa un asse centrale del festival. I MOMIX presentano Botanica – Season 2, creazione visionaria tra corpo e illusione (27 luglio – 8 agosto). I Peeping Tom portano Diptych, lavoro tra danza e teatro (14–15 luglio). Completa il programma Yoann Bourgeois con The Infinite Approach, ricerca su equilibrio e gravità (20–21 luglio).
Costellazioni apre il festival al dialogo con la città attraverso interventi diffusi e partecipativi. Fulcro è l’installazione di OHT, da cui si sviluppano progetti come Overtourism (6 luglio), The Walks / Verona dei Rimini Protokoll (7–12 luglio) e Attraversamenti di Chiara Frigo e Silvia Gribaudi (13 luglio). Torna anche Carta Carbone, esperienza sonora individuale dedicata ai Sonetti.
La sezione Contaminazioni musicali conferma la vocazione multidisciplinare del festival, intrecciando generi e generazioni. Tra gli artisti: Paolo Fresu con il P.A.F. Trio (27 giugno), Nicolò Fabi (4 luglio), Simona Molinari e Raphael Gualazzi (6 luglio), Daniele Silvestri (25 luglio), Coez (5 settembre), Joan Thiele (29 agosto), insieme a ospiti internazionali come White Lies (29 giugno), Johnny Marr (16 luglio), Dulce Pontes (5 luglio) e il Quintetto Astor Piazzolla (13 settembre).
Ampio spazio è dedicato alle nuove drammaturgie under 40, in un progetto che unisce ricerca, formazione e dialogo europeo, coinvolgendo giovani artiste e artisti, studenti e professionisti. Tra i titoli: Hijo de Buddha di Nicolò Sordo (7 settembre), Infinita bellezza di Claudia Manuelli (13 settembre), L’isola dei ciccioni felici di Andrea Mattei (14 settembre), Dad or Alive (15 settembre), Digital Odyssey di BlueCheese con Roberto Latini (16 settembre), oltre a Ofelia.
Prime, riletture, danza, musica e performance compongono un progetto unitario che non conserva i classici, ma li attiva nel presente, mettendo in relazione parola, corpo e spazio. L’Estate Teatrale Veronese 2026 si afferma così come un festival capace di coniugare tradizione e ricerca, radicamento territoriale e visione internazionale.
L’Estate Teatrale Veronese è promossa dal Comune di Verona in collaborazione con Arteven, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Veneto, e con Banco BPM, Magis e Pasqua Vini.
• PLANET SHAKESPEARE | PIANETA SHAKESPEARE
FESTIVAL SHAKESPEARIANO
PRIMA NAZIONALE
25-26 giugno | Teatro Romano
LOS DOS HIDALGOS DE VERONA | I DUE GENTILUOMINI DI VERONA
Di William Shakespeare, Regia Declan Donnellan, adattamento Declan Donnellan and Nick Ormerod (SPAGNA – REGNO UNITO)
PRIMA NAZIONALE
09-10 luglio | Teatro Romano
TITO ANDRONICO |
Dal Tito Andronico di William Shakespeare – Regia Davide Sacco, con Francesco Montanari
PRIMA NAZIONALE – Creazione per Etv
01 settembre | Teatro Romano
ROMEO E GIULIETTA IN THE WAR
Da William Shakespeare – Di e con Stefano Massini con l’Orchestra Multietnica di Arezzo
PRIMA NAZIONALE – Creazione per Etv
03 settembre | Teatro Romano
REX DESTRUENS, RE LEAR
Da Re Lear di William Shakespeare – Di e con Massimo Cacciari, regia Leonardo Tosini
10-11 settembre | Teatro Romano
AMLETO²
Da Amleto di William Shakespeare – di e con Filippo Timi
03 luglio | Teatro Romano
OTELLO, DI PRECISE PAROLE SI VIVE
Da Otello di William Shakespeare – Regia Gabriele Vacis, con Lella Costa
PRIMA NAZIONALE
06-16 luglio | Piazza Bra
CARTA CARBONE
Da I sonetti di William Shakespeare – Roberto Latini
PRIMA NAZIONALE
5-6 settembre | Teatro Camploy
OFELIA
Da Amleto di William Shakespeare – Di Luca Giacomoni (FRANCIA) con Giulia Quacqueri
PRIMA NAZIONALE
16 – 19 luglio | Museo Cavalcaselle – Tomba di Giulietta
MIDSUMMER. Sogno di un gioco di mezza estate
Da Sogno di una notte di mezza estate di William Shakespeare (parti in inglese)
Riscrittura originale di Andrea de Manincor, regia Solimano Pontarollo
PRIMA NAZIONALE – Creazione per Etv
12 settembre | Teatro Camploy
BRAIN STORM Tempesta in testa
Frank Heuel, Marta Dalla Via
• GALAXIES | GALASSIE
GRAND SOIRÉES | EVENTO SPECIALE
PRIMA NAZIONALE – Creazione per Etv
28 giugno | Teatro Romano
PADRE CICOGNA
di Eduardo De Filippo – Diretto da Nicola Piovani, con Toni Servillo e l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini
03 luglio | Teatro Romano
OTELLO, DI PRECISE PAROLE SI VIVE
Da Otello di William Shakespeare – Regia Gabriele Vacis con Lella Costa
PRIMA NAZIONALE – Creazione per Etv
01 settembre | Teatro Romano
ROMEO E GIULIETTA IN THE WAR
Da William Shakespeare – Di e con Stefano Massini con l’Orchestra Multietnica di Arezzo
PRIMA NAZIONALE – Creazione per Etv
03 settembre | Teatro Romano
REX DESTRUENS, RE LEAR
Da Re Lear di William Shakespeare – Di e con Massimo Cacciari, regia Leonardo Tosini
• POLARIS | POLARIS
CLASSICI
PRIMA NAZIONALE – Creazione per Etv
28 giugno | Teatro Romano
PADRE CICOGNA
Di Eduardo De Filippo – Diretto da Nicola Piovani, con Toni Servillo e l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini
17-18 settembre | Teatro Romano
ALCESTI
Di Euripide – Regia Filippo Dini, musiche Paolo Fresu
PRIMA NAZIONALE
26 e 28 giugno | Parco Santa Toscana
INCENDI
da Wajdi Mouawad – Regia Silvia Masotti e Camilla Zorzi
PRIMA NAZIONALE
29 giugno – 2 luglio | Teatro Scientifico
ECUBA. LA GUERRA SULLE MADRI
Di Euripide – Di e con Isabella Caserta, musiche Valerio Mauro
• BODIES IN REVOLUTION | CORPI IN RIVOLUZIONE
DANZA CONTEMPORANEA INTERNAZIONALE
14-15 luglio | Teatro Romano
DIPTYCH
Peeping Tom (BELGIO)
presentato in collaborazione fra L’Estate Veronese e Bolzano Danza (17 luglio a Bolzano)
20-21 luglio | Teatro Romano
THE INFINITE APPROACH
Yoann Bourgeois Art Company (FRANCIA)
27 luglio-08 agosto | Teatro Romano
BOTANICA – Season 2
Momix (USA)
• STELLAR FREQUENCIES | FREQUENZE STELLARI
CONTAMINAZIONI MUSICALI
27 giugno | Teatro Romano
P.A.F. TRIO | Paolo Fresu, Antonello Salis, Furio Di Castri
29 giugno | Teatro Romano
WHITE LIES (REGNO UNITO)
04 luglio | Teatro Romano
NICCOLO’ FABI in concerto
05 luglio | Teatro Romano
35 Anos Tour | DULCE PONTES (PORTOGALLO)
06 luglio | Teatro Romano
Kairos Tour | SIMONA MOLINARI special guest Raphael Gualazzi
16 luglio | Teatro Romano
JOHNNY MARR (The Smith) (REGNO UNITO)
25 luglio | Teatro Romano
DANIELE SILVESTRI in Concerto
29 agosto | Teatro Romano
JOAN THIELE
05 settembre | Teatro Romano
From The Rooftop – Live 2026 | COEZ
13 settembre | Teatro Romano
QUINTETO ASTOR PIAZZOLLA (ARGENTINA)
• CONSTELLATIONS | COSTELLAZIONI
06-16 luglio | Piazza Bra
LITTLE FUN PALACE / VERONA
Di Filippo Andreatta
PRIMA NAZIONALE
07-12 luglio | Piazza Bra
THE WALKS / VERONA
Di Rimini Protokoll (GERMANIA) con Antonio Tagliarini
PRIMA NAZIONALE – Creazione per Etv
06 luglio | Piazza Bra
OVERTOURISM
Idea e progetto: Babilonia Teatri
PRIMA NAZIONALE – Creazione per Etv
13 luglio | Piazza Bra
ATTRAVERSAMENTI
Di e con Chiara Frigo e Silvia Gribaudi
PRIMA NAZIONALE – Creazione per Etv
06-16 luglio | Piazza Bra
CARTA CARBONE
Da I sonetti di William Shakespeare – Di Roberto Latini
7. NUOVE ORBITE
GIOVANI AGITATORI DI LANCE CRESCONO
PRIMA NAZIONALE
5 e 6 settembre | Teatro Camploy
OFELIA
Da Amleto di William Shakespeare – Di Luca Giacomoni con Giulia Quacqueri
7 settembre | Teatro Camploy
HIJO DE BUDDHA
Di e con Nicolò Sordo
PRIMA NAZIONALE – Creazione per Etv
12 settembre | Teatro Camploy
BRAIN STORM Tempesta in testa
Di Frank Heuel (GERMANIA), Marta Dalla Via
13 settembre | Teatro Camploy
INFINITA BELLEZZA |
regia e drammaturgia Claudia Manuelli | PREMIO SCENARIO 2025
14 settembre | Teatro Camploy
L’ISOLA DEI CICCIONI FELICI
Di e con Andrea Mattei | PREMIO SCENARIO PERIFERIE 2025
15 settembre | Teatro Camploy
DAD OR ALIVE
Di BumBumFritz, Con Giovanni Frison, Michele Tonicello | PREMIO SCENARIO (DISPOSITIVI STEFANO CIPICIANI) 2025
INFORMAZIONI. Programma completo sul sito www.estateteatraleveronese.it, sulla pagina
Facebook Estate Teatrale Veronese-Comune di Verona, sul profilo Instagram estateteatraleveronese e sul canale YouTube Estate Teatrale Veronese.
BIGLIETTI DISPONIBILI DA LUNEDì 13 APRILE alle ore 10
• DA BOX OFFICE VERONA – via Pallone 16 – tel. 045 80 11 154 e
• ONLINE disponibili sui circuiti: www.boxol.it/BoxofficeLive/it, www.boxofficelive.it.
Fino al 24 giugno promozione esclusiva EARLY BIRD per un’estate di emozioni.