Atelier musicale, domani di scena il jazz dell’Aphorism collective

Alla Camera del lavoro il terzo appuntamento stagionale della rassegna organizzata dall’associazione culturale Secondo Maggio sarà di scena il quintetto formato da Domenic Landolf (sax tenore, clarinetto basso), Michael Beck (pianoforte), Jorge Rossy (vibrafono), Arne Huber (contrabbasso) e Iago Fernandez (batteria)
L’Atelier Musicale, la rassegna in bilico tra jazz, classica e contemporanea organizzata dall’associazione culturale Secondo Maggio, ospita anche quest’anno un gruppo internazionale di alto profilo progettuale e artistico, che riunisce musicisti svizzeri, spagnoli e tedeschi di grande livello in un quintetto che sviluppa ulteriormente la storia del progetto Aphorism, nato come trio (Beck, Landolf, Rossy) nel 2013, ampliatosi nel 2020 con l’arrivo di Huber e oggi approdato alla formula del quintetto grazie all’ingresso nella formazione di Iago Fernandez. Questo collettivo, che propone un jazz davvero contemporaneo, sarà in scena sabato 17 ottobre alla Camera del Lavoro di Milano (inizio live ore 17.30; ingresso 10 euro con tessera associativa).
Il nome della proposta, il cui ultimo disco è Portrait, registrato nel 2021 in quartetto, evidenzia uno degli aspetti della sua poetica: concisione, pensiero fulmineo e illuminante, che si realizza in un dialogo collettivo in cui i ruoli tradizionali degli strumenti vengono superati dal modo in cui la musica circola liberamente tra i musicisti, attentissimi a cogliere ogni suggestione sonora per sviluppare un discorso cangiante e creativo. Tutto ciò avviene in un territorio non segnato da improvvisazione radicale, bensì governato da strutture coerenti, per quanto “aperte”, e dall’amore per la melodia, per il racconto musicale chiaro e conciso da realizzare in un contesto cameristico.
Le composizioni, in parte provenienti dall’ultimo album e in parte scritte per l’occasione, sono tutte dei membri del gruppo, artisti rilevanti della scena continentale del jazz, a cominciare da Jorge Rossy, musicista catalano per dieci anni batterista del trio di Brad Mehldau (ha collaborato ampiamente anche con Chick Corea, Carla Bley e Wayne Shorter), dedicatosi poi al pianoforte e infine al vibrafono, vera punta di diamante del jazz spagnolo contemporaneo. Spagnolo (galiziano) e ultimo arrivo del collettivo è anche Iago Fernandez, definito “il poeta della batteria” dallo stesso Rossy, che vanta una lunga carriera internazionale. Catalizzatore del gruppo è il pianista svizzero Michael Beck, eccellente strumentista, didatta, autore di musica per film, musicista progettuale che ha collaborato con jazzisti europei e americani di grande sensibilità. Svizzero è pure il sassofonista e clarinettista Domenic Landolf, dall’eccezionale padronanza strumentale, già al fianco di nomi del calibro di Bill Holman, Joe Lovano e Bill Carrothers. Infine, c’è il bassista tedesco Arne Huber, musicista di grande competenza e completezza, presente in molti gruppi della scena europea, tra cui quelli di Nils Petter Molvær e Julien Lourau.
ATELIER MUSICALE – XXXII EDIZIONE
SABATO 17 OTTOBRE 2026, ORE 17.30
Aphorism Collective
Domenic Landolf (sax tenore, clarinetto basso), Michael Beck (pianoforte), Jorge Rossy (vibrafono), Arne Huber (contrabbasso), Iago Fernandez (batteria).
Programma: composizioni originali dei musicisti del gruppo.
Prima esecuzione italiana.
Introduce Maurizio Franco.
Dove: Auditorium Di Vittorio della Camera del Lavoro, corso di Porta Vittoria 43, 20122 Milano.
Inizio concerto: ore 17.30.
Ingresso: 10 euro con tessera ordinaria (5 euro) o di sostegno (10 euro).
Abbonamento per l’intera stagione: 80 euro.
On line: www.secondomaggio.org
Per informazioni: 3483591215; email: secondomaggio@alice.it; eury@iol.it
Direzione e coordinamento artistico: Giuseppe Garbarino e Maurizio Franco.
Organizzazione: associazione culturale Secondo Maggio.
Presidente: Gianni Bombaci; vicepresidente: Enrico Intra.