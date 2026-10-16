Atelier musicale, domani di scena il jazz dell’Aphorism collective

Il nome della proposta, il cui ultimo disco è Portrait, registrato nel 2021 in quartetto, evidenzia uno degli aspetti della sua poetica: concisione, pensiero fulmineo e illuminante, che si realizza in un dialogo collettivo in cui i ruoli tradizionali degli strumenti vengono superati dal modo in cui la musica circola liberamente tra i musicisti, attentissimi a cogliere ogni suggestione sonora per sviluppare un discorso cangiante e creativo. Tutto ciò avviene in un territorio non segnato da improvvisazione radicale, bensì governato da strutture coerenti, per quanto “aperte”, e dall’amore per la melodia, per il racconto musicale chiaro e conciso da realizzare in un contesto cameristico.

Le composizioni, in parte provenienti dall’ultimo album e in parte scritte per l’occasione, sono tutte dei membri del gruppo, artisti rilevanti della scena continentale del jazz, a cominciare da Jorge Rossy, musicista catalano per dieci anni batterista del trio di Brad Mehldau (ha collaborato ampiamente anche con Chick Corea, Carla Bley e Wayne Shorter), dedicatosi poi al pianoforte e infine al vibrafono, vera punta di diamante del jazz spagnolo contemporaneo. Spagnolo (galiziano) e ultimo arrivo del collettivo è anche Iago Fernandez, definito “il poeta della batteria” dallo stesso Rossy, che vanta una lunga carriera internazionale. Catalizzatore del gruppo è il pianista svizzero Michael Beck, eccellente strumentista, didatta, autore di musica per film, musicista progettuale che ha collaborato con jazzisti europei e americani di grande sensibilità. Svizzero è pure il sassofonista e clarinettista Domenic Landolf, dall’eccezionale padronanza strumentale, già al fianco di nomi del calibro di Bill Holman, Joe Lovano e Bill Carrothers. Infine, c’è il bassista tedesco Arne Huber, musicista di grande competenza e completezza, presente in molti gruppi della scena europea, tra cui quelli di Nils Petter Molvær e Julien Lourau.

L’, la rassegna in bilico tra jazz, classica e contemporanea organizzata dall’associazione culturale Secondo Maggio, ospita anche quest’anno un gruppo internazionale di alto profilo progettuale e artistico, che riunisce musicisti svizzeri, spagnoli e tedeschi di grande livello in un quintetto che sviluppa ulteriormente la storia del progetto, nato come trio (Beck, Landolf, Rossy) nel 2013, ampliatosi nel 2020 con l’arrivo di Huber e oggi approdato alla formula del quintetto grazie all’ingresso nella formazione di Iago Fernandez. Questo collettivo, che propone un jazz davvero contemporaneo, sarà in scenae alladi

ATELIER MUSICALE – XXXII EDIZIONE

SABATO 17 OTTOBRE 2026, ORE 17.30

Aphorism Collective

Domenic Landolf (sax tenore, clarinetto basso), Michael Beck (pianoforte), Jorge Rossy (vibrafono), Arne Huber (contrabbasso), Iago Fernandez (batteria).

Programma: composizioni originali dei musicisti del gruppo.

Prima esecuzione italiana.

Introduce Maurizio Franco.

Inizio concerto: ore 17.30.

Ingresso: 10 euro con tessera ordinaria (5 euro) o di sostegno (10 euro).

Abbonamento per l’intera stagione: 80 euro.

Direzione e coordinamento artistico: Giuseppe Garbarino e Maurizio Franco.

Organizzazione: associazione culturale Secondo Maggio.

Presidente: Gianni Bombaci; vicepresidente: Enrico Intra.