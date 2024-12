Gli appuntamenti di gennaio I Concerti 2024/2025 Armonia James Conlon debutta sul podio dell’Orchestra e del Coro del Teatro Regio Martedì 14 gennaio 2025 Per il secondo appuntamento con la Stagione de I Concerti 2024-2025 del Teatro Regio – martedì 14 gennaio 2025 – il Regio si affida alla bacchetta del direttore d’orchestra americano James Conlon, tra i più importanti protagonisti della vita musicale internazionale, che debutta sul podio dell’Orchestra e del Coro del Teatro Regio, quest’ultimo istruito da Ulisse Trabacchin. Conlon ha coltivato un vasto repertorio sinfonico, operistico e corale ed è uno dei direttori d’orchestra più versatili e stimati. In programma due capolavori intrisi di umanità e speranza, lo struggente Stabat Mater per soprano, coro e orchestra di Francis Poulenc, soprano solista Masabane Cecilia Rangwanasha, e la monumentale Sinfonia in re minore di César Franck. ACQUISTA I BIGLIETTI SCOPRI GLI APPUNTAMENTI

Stagione d'Opera e di Balletto 2024/2025 L'elisir d'amore Il capolavoro di Donizetti: romanticismo, umorismo e poesia, da non perdere Da martedì 28 gennaio a mercoledì 5 febbraio 2025 Foto Roberto Ricci Al Teatro Regio, dal 28 gennaio al 5 febbraio 2025, va in scena L'elisir d'amore, melodramma giocoso in due atti di Gaetano Donizetti su libretto di Felice Romani. L'opera è presentata nel nuovo allestimento firmato da Daniele Menghini in coproduzione con il Teatro Regio di Parma. Sul podio dell'Orchestra e del Coro del Teatro Regio sale il maestro Fabrizio Maria Carminati, Ulisse Trabacchin istruisce il Coro. Protagonisti sono: Federica Guida (Adina), René Barbera (Nemorino), Paolo Bordogna (Dulcamara), Davide Luciano (Belcore) e Albina Tonkikh (Giannetta). L'elisir d'amore di Gaetano Donizetti esplora il tema della gioventù attraverso i suoi protagonisti e le loro esperienze di amore, ambizione e crescita personale. Nella visione di Daniele Menghini, Nemorino, fragile e puro, si rifugia in un mondo di marionette. L'allestimento, unendo tradizione e raffinata inventiva, trasforma il percorso di Nemorino in un racconto di formazione universale e il racconto d'amore in una fiaba onirica, popolata da burattini e marionette, reinventando il mondo di Nemorino come un "mondo di legno" in cui il protagonista scolpisce con la sua fantasia i personaggi della storia. Appuntamenti – Mercoledì 22 gennaio ore 18 – Conferenza-Concerto La musicologa Liana Püschel presenta l'opera in un colloquio con gli artisti della produzione e con l'esecuzione di alcuni brani dal vivo; l'ingresso è libero. – Sabato 25 gennaio ore 20 – Anteprima Giovani Rappresentazione dedicata al pubblico under 30. I biglietti saranno in vendita a partire da venerdì 10 gennaio ore 11. – Martedì 28 gennaio ore 10 – Prima rappresentazione Seguono 7 recite fino a mercoledì 5 febbraio.

IN FAMIGLIA 2024/2025 Brundibár Dal ghetto di Terezín al palcoscenico: l'opera simbolo di speranza, con le giovani voci del Teatro Regio Piccolo Regio Puccini, da venerdì 24 gennaia lunedì 27 gennaio 2025 Foto Ramella & Giannese Il Teatro Regio, che da anni partecipa alle iniziative legate al Giorno della Memoria, propone Brundibár, opera per bambini in due atti di Hans Krása, su libretto di Adolf Hoffmeister. Brundibár è una fiaba a lieto fine, esile e delicata come le vite di quei bambini sterminati nei campi di concentramento nazisti insieme a milioni di altri innocenti – tra cui il suo compositore, Hans Krása, morto ad Auschwitz nel 1944. Due fratellini, Aninka e Pepíček, sono alla ricerca di cibo per la madre malata; incontreranno indifferenza e malvagità, ma anche solidarietà e affetto, le uniche armi in grado di infondere il coraggio di sconfiggere il male. Brundibár – nuova produzione del Teatro Regio – va in scena al Piccolo Regio Puccini, nell'ambito della Stagione Al Regio in famiglia, venerdì 24 gennaio alle ore 20 (con repliche sabato 25, ore 16 e lunedì 27, ore 20). La regia dello spettacolo è di Matteo Anselmi, i costumi di Laura Viglione. Il genere dell'opera per bambini è rivolto a un pubblico di giovanissimi, e prevede anche dei giovanissimi interpreti nelle parti cantate, tutte scritte per voci bianche. Il Maestro Claudio Fenoglio dirige i Solisti del Coro di voci bianche del Regio e il Coro di voci bianche del Teatro. Al pianoforte c'è Luca Brancaleon. L'opera, della durata di un'ora circa, è rivolta al pubblico dei ragazzi a partire dai 10 anni.

