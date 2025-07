deSidera Bergamo Festival – LÀ DOVE FINISCE IL BUIO

Sabato 2 agosto, ore 21.15

deSidera Bergamo Festival

XXIII Edizione – 2025

Sabato 2 agosto, ore 21.15

Osio Sotto, Piazza Papa Giovanni XXIII

In caso di maltempo Sala della comunità Mons. Vincenzo Savio, via S. Alessandro, 3

Replica

Sabato 30 agosto, ore 21.15

Premolo, Sagrato chiesa parrocchiale S. Andrea Apostolo

Via Ranica, 38

In caso di maltempo Chiesa parrocchiale S. Andrea Apostolo, via Ranica 38

LÀ DOVE FINISCE IL BUIO

Due uomini di fede al tempo della Resistenza

Debutto nazionale

Di Marialuisa Miraglia

Con Stefano Panzeri

Regia Stefano Panzeri

Musiche originali dal vivo di Simone Riva

Con il patrocinio della Diocesi di Bergamo

Produzione deSidera/Teatro de Gli Incamminati

Co-produzione Fondazione Adriano Bernareggi

Con il sostegno del Comune di Osio Sotto

Si ringraziano Mons. Tarcisio Tironi, Mons. Arturo Bellini e don Luciano Ravasio per la consulenza storica

Dicembre 1943, Bergamo. Nella cella di un carcere un uomo prega in ginocchio. È Don Bepo, al secolo Giuseppe Vavassori. Fino a poco tempo prima, di quella prigione era cappellano. Ora, invece, si trova dall’altra parte delle sbarre. Tra quelle mura umide e scrostate, nasce un monologo che è insieme confessione, diario e preghiera. I ricordi si affollano: l’infanzia a Osio Sotto, la Grande Guerra, l’incontro con il

poeta e soldato Giuseppe Ungaretti, la nascita del Patronato San Vincenzo, punto di riferimento per migliaia di ragazzi, fino ai giorni drammatici dell’occupazione nazista e alla rete clandestina di sostegno a rifugiati e partigiani. In una cella vicina, la numero 14, è rinchiuso Don Antonio Seghezzi, amico fraterno, arrestato per aver prestato aiuto ai giovani renitenti alla leva. Non lo vediamo mai, ma la sua presenza è costante. Una storia di fede, amicizia e Resistenza, che si intreccia con le testimonianze di altre figure straordinarie del Novecento bergamasco, come la partigiana Betty Ambiveri e il sacerdote e giornalista Don Andrea Spada. Donne e uomini che hanno creduto, anche nei

tempi più bui, in un’umanità possibile.

DICHIARAZIONE STAMPA

Don Davide Rota Conti – Direttore dell’Ufficio di Pastorale della Cultura della Diocesi di Bergamo «Fare memoria è un atto di responsabilità e di gratitudine verso il passato, che diventa luce per leggere il presente e costruire il futuro. In occasione dell’80° e del 50°

anniversario della morte di don Antonio Seghezzi (1945) e di don Bepo Vavassori (1975), la Diocesi di Bergamo ha voluto promuovere una produzione teatrale che sapesse restituire la profondità e la forza di due figure sacerdotali che, nella drammaticità del loro tempo, seppero testimoniare il Vangelo con coraggio, intelligenza e dedizione. Don Antonio e don Bepo sono stati innanzitutto due preti bergamaschi che hanno vissuto la propria vocazione nel cuore della storia, dentro le sfide complesse della Resistenza, dell’esercizio generoso della carità, della passione per la formazione dei giovani, della difesa coraggiosa della dignità umana. Il loro esempio ci interpella ancora oggi. Questo spettacolo teatrale, che prende forma grazie a un attento lavoro di ricerca storica, rappresenta per noi non solo un momento di alto valore culturale, ma anche un’occasione di annuncio del Vangelo attraverso i linguaggi dell’arte e del teatro. Ringrazio Teatro deSidera per la sensibilità e la disponibilità, e tutti coloro che stanno collaborando a questo progetto. Il nostro auspicio è che questa produzione possa

contribuire a far conoscere a un pubblico ampio e trasversale due figure luminose del nostro presbiterio, e possa restituire un'immagine viva e credibile di una Chiesa che, anche nei momenti più oscuri, ha saputo essere prossima, solidale, libera».

