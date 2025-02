Venerdì 21 febbraio alle ore 21.00

Venerdì 21 febbraio alle ore 21.00 inizia la rassegna di teatro contemporaneo TIT, “Il Teatro Intorno a Te”, seconda edizione, presso il Teatro Camillo De Nardis di Orsogna nell’ambito della stagione di prosa per la direzione artistica di Zenone Benedetto in collaborazione con il Comune di Orsogna. Il primo appuntamento è con “A.L.D.I.L.À.”, un viaggio intenso tra emozione e mistero,

sul destino e le seconde possibilità, uno spettacolo pluripremiato e di tutto rilievo, a cura della Compagnia Controspot, scritto a 4 mani da Giuseppe Di Simone e Francesca Giardiello e diretto dallo stesso Di Simone. Ambientato nel giugno del 2021, lo spettacolo narra di Marco, un ragazzo come tanti, che improvvisamente si risveglia in un luogo non conosciuto e scopre di essere morto. Aiutato da uno strano e misterioso soggetto, il Demiurgo, Marco dovrà affrontare una sfida difficile per potersi salvare e non precipitare nel vuoto eterno e un percorso emotivo e avventuroso per accettare la sua condizione e vincere i propri demoni interiori e che lo porterà a confrontarsi, per coincidenza o provvidenza, con la sua ex ragazza, Anna, che ha perso la vita in un incidente d’auto sei anni prima e di cui porta una cicatrice molto profonda, fatta di tradimenti e violenze. “A.L.D.I.L.À.”, un po’ commedia un po’ dramma, è un viaggio intenso su temi molto profondi come la morte, l’esistenza di una vita ultraterrena, la possibilità di redenzione, di riscatto, ma anche di perdono, il destino, la lotta contro i propri demoni interiori e l’aura di mistero di cui sono avvolti. Lo spettacolo ha già riportato premi importanti come la vittoria alla quinta edizione dell’In_Visibile Festival di Trento, dove ha ottenuto anche il riconoscimento come miglior spettacolo, quello per il miglior interprete (Sergio Dainese) da parte della Giuria Giovani e quello per il miglior allestimento scenico (Beatrice Coppetti). Un fiore all’occhiello, un’opera nuova e originale per la compagnia Controspot, nata nel 2021 grazie all’iniziativa di Giuseppe Di Simone e Jenny Nespoli e che da sempre si contraddistingue per l’amore e la passione per il teatro e soprattutto per l’opera di inclusione sociale e culturale verso l’esterno, senza limiti di età, genere e attitudine, attraverso le loro attività.

Vi aspettiamo numerosi!

Cast: Sergio Dainese, Gianluca Caruso e Serena Piccione;

Testi: Francesca Giardiello;

Luce Audio: Giuseppe Di Simone;

Musiche: Marco di Maura e Ruggero Di Maura;

Costumi e Scene: Beatrice Coppetti.

BIGLIETTI SINGOLI:

PLATEA INTERO € 12.00

PLATEA RIDOTTO UNDER 12 € 10.00

GALLERIA POSTO UNICO € 10.00

Per info e prenotazioni (si può prenotare anche via whatsapp) cell. 3346652279

I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria del Teatro Comunale di Orsogna e on line sul

circuito ciaotickets www.ciaotickets.com.

ORARI BIGLIETTERIA:

Da lunedì a venerdì 10.00 – 12.00

Mercoledì 16.00 – 18.00

E da 1H prima dello spettacolo