Teatro dell’Opera di Roma, la modernità del Falstaff di Verdi secondo Mariotti/Gürbaca

Luca Salsi è il Sir John Falstaff in un allestimento dal tocco moderno. Fino al 1 novembre a Roma

Sublime, ultimo capolavoro di Verdi, Falstaff è una strepitosa commedia (tratta da due commedie del Bardo, Le allegri comari di Windsor ed Enrico IV) su raffinatissimo libretto di Boito che guarda già al Novecento musicale e che il Teatro dell’Opera di Roma porta in scena (repliche fino al 1 novembre in diretta alle ore 20.15 su RaiTre) in un nuovo allestimento con la regia di Tatjana Gürbaca e la direzione musicale di Michele Mariotti.

Composta nel 1893, rappresenta un ulteriore tassello del “repertorio operistico di Verdi, un’enorme catena di montaggio dove ogni opera è dipendente dall’altra” secondo Mariotti: un’opera che guarda già alla modernità del Novecento, ma senza dimenticare mai la tradizione. Sul podio dell’orchestra capitolina, Mariotti (che si era distinto già con successo nelle partiture di Britten o Poulenc) ha proposto un’orchestrazione certamente sofisticata, sempre accurata e bilanciata, attenta soprattutto all’alternanza di tempi comici (con tempi veloci e suoni fragorosi) o più drammatici, ma che a volte sembra non riuscire pienamente a cogliere l’intrinseca modernità della partitura e della sua vivacità nell’ ampiezza di sfumature e colori.

In Falstaff Verdi offre una ricchezza musicale tale da unire indissolubilmente il valore di ogni parola alla musica e il cast, di notevole valore, lavora soprattutto sull’importanza della parola in ogni sua sfumatura, assecondandola con notevoli doti attoriali.

Nel ruolo di Falstaff (già allo Staatsoper di Vienna e al Liceu di Barcellona) si distingue Luca Salsi, baritono verdiano di riferimento internazionale celebre per i ruoli drammatici, ma altrettanto convincente nel delineare un Falstaff vanaglorioso ed edonista per l’ampiezza vocale e l’accuratezza di ogni accento su ogni singola parola. Altrettanto riuscito il Ford del baritono George Petean, molto vivace la Alice di Maria Agresta, incantevole la Nannetta di Marina Monzò in perfetta sintonia con il Fenton di Dave Monaco, protagonisti di deliziosi duetti, briosa la Meg di Carmen Artaza, sarcastica la Quickly di Violeta Urmana. Completano il cast il Cajus di Carlo Bosi il Bardolfo di Paolo Antognetti, il Pistola di Gabriele Sagona accanto al sempre sontuoso coro diretto da Ciro Visco.

L’allestimento della regista tedesca Tatjana Gürbaca che ha segnato anche il suo debutto italiano non ha convinto del tutto: la regista spiega di non voler proteggere la tradizione, ma di ravvivarla, parla di commedia degli inganni stupendamente trasformata in teatro filosofico di Verdi e Boito, spiega che Falstaff è un filosofo della vita, edonista. Spiega, ancora nelle note di sala, che Windsor è paesaggio mentale dove vigono le regole di una società in cui contano la posizione sociale, la ricchezza e la reputazione e dove tutti giudicano tutti: lo scontro tra Falstaff e questa società è inevitabile perché lui appare ad essere estraneo rappresentando invece la fantasia, l’immaginazione la vita godereccia, l’edonismo che la società ha bandito.

Concretamente la regista pensa allora a un’ambientazione onirica presso il dismesso e ormai fatiscente Grand Hotel di Milano che ospita la vicenda di Falstaff, ma lascia emergere soprattutto gli aspetti più amari e malinconici dell’opera privandola (anche visivamente) della vivacità musicale nell’allestimento salvo qualche scena (Falstaff nascosto nella cesta del secondo atto, Fenton e Nannetta diretto il paravento) prendendosi di qualche libertà registica discutibile come Fontana travestito da giocatore di tennis. Appaiono poche le idee registiche che si traducono efficacemente come quella scontata (ma chiara) dell’inizio del terzo atto con tutti i personaggi che deridono Falstaff, solo e derelitto al centro del mondo.

La dimensione onirica fra passato e presente si risolve in una scenografia cpolverosa con scene girevoli (di Henrik Ahr), in legno e in simil cemento (sparisce naturalmente ogni tipo di allusione al bosco con tutta la sua fascinazione che lascia spazio a due piccoli rami rinsecchiti): tutto appare piuttosto grigio e un po’ dimesso, così come i costumi (di Silke Willrett con le luci di Stefan Bolliger) che mescolano svariati periodi storici, dall’Ottocento alla metà del Novecento.

Finale filosofico (che non brilla troppo per vivacità) con Tutto il mondo è burla dove Falstaff appare il personaggio più moderno, l’uomo saggio consapevole che tutti siamo ridicoli e vulnerabili che raccoglie l’apprezzamento del pubblico.

Repliche ancora giovedì15 ore 18.00, domenica 18 ore 16.30, martedì 20 ore 20.00, domenica 1° novembre ore 20.15 e in diretta TV in prima serata su Rai 3. Info e biglietti su operaroma.it

Fabiana Raponi