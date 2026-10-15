Nicolini in Jazz, Tre giorni di concerti, masterclass, jam session e incontri con Enrico Rava, Attilio Zanchi, Robert Bonisolo e olte 40 studenti coinvolti

Dal 22 al 24 ottobre, Conservatorio Nicolini di Piacenza

Dal 22 al 24 ottobre il Conservatorio Nicolini ospita la seconda edizione del Nicolini in Jazz Festival, manifestazione organizzata dal Dipartimento Jazz dell’università musicale piacentina in collaborazione con il Piacenza Jazz Club.“Time to Learn, Time to Perform” è il titolo scelto per un appuntamento che mette in dialogo formazione e spettacolo, trasformando il lavoro didattico in produzioni originali da condividere con il pubblico.

Diretto artisticamente e coordinato sul piano didattico da Massimiliano Rolff e Lucio Ferrara, il Festival coinvolgerà oltre 40 studenti insieme ai docenti del Dipartimento Jazz – Andrea Rea, Serena Ferrara e Tony Arco – e a tre ospiti di rilievo della scena nazionale e internazionale: Enrico Rava, Attilio Zanchi e Robert Bonisolo.

In programma tre masterclass, tre concerti, tre jam session, incontri aperti e un progetto speciale dedicato a Sheila Jordan.

L’inaugurazione è fissata per giovedì 22 ottobre. Alle 10.30, nell’Auditorium Mennella del Conservatorio, il contrabbassista Attilio Zanchi terrà la prima masterclass. In serata, alle 21 nel Salone del Conservatorio, il trombettista di fama internazionale Enrico Rava sarà protagonista di una formazione inedita con Lucio Ferrara alla chitarra, Massimiliano Rolff al contrabbasso e Tony Arco alla batteria. Il concerto, a ingresso libero, nasce appositamente per il festival e punta su ascolto, improvvisazione e interplay. Alle 22.30 spazio alla jam session, aperta a studenti, ospiti e musicisti del territorio.

Venerdì 23 ottobre, alle 10, sarà Enrico Rava a condurre la masterclass nell’Auditorium Mennella. La serata proporrà invece “Omaggio a Elvin Jones”, concerto in programma alle 21 nel Salone del Conservatorio, sempre a ingresso libero. Il celebre sassofonista Robert Bonisolo, con Andrea Rea, Massimiliano Rolff e Tony Arco rileggeranno la musica di John Coltrane e l’eredità del grande batterista, tra energia ritmica, libertà e interazione. La jam session delle 22.30 completerà la giornata.

La terza masterclass, sabato 24 ottobre alle 10, sarà affidata al sassofonista Robert Bonisolo. Alle 21 il festival si sposterà al Milestone per “The Crossing – The Music of Sheila Jordan”, progetto guidato da Attilio Zanchi e Serena Ferrara con gli studenti del Dipartimento Jazz. Il concerto nasce dallo studio delle partiture originali della cantante e compositrice americana e restituisce sul palco un percorso di arrangiamento, confronto e produzione condiviso tra docenti e allievi. A seguire, alle 22.30, l’ultima jam session al Milestone.

«Con questa seconda edizione confermiamo la vocazione del Conservatorio a essere luogo di formazione e di scena, dove lo studio si trasforma in esperienza condivisa», ha affermato il direttore del Conservatorio Roberto Solci. «Il Festival rappresenta un laboratorio vivo in cui gli studenti confrontano la propria crescita con artisti di livello internazionale», ha sottolineato il presidente Massimo Trespidi. «Abbiamo costruito un percorso che unisce ascolto, improvvisazione e produzione, perché il jazz si impara facendolo», hanno aggiunto i direttori artistici e coordinatori del Festival Massimiliano Rolff e Lucio Ferrara. «Siamo felici di affiancare il Conservatorio Nicolini in questo progetto, che rafforza il legame tra formazione, produzione musicale e territorio. Il jazz cresce proprio attraverso l’incontro tra generazioni, musicisti e pubblico” ha concluso Angelica Dadomo, rappresentante del Piacenza Jazz Club.