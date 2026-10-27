Discovering Morricone al Politeama Pratese

Teatro Politeama Pratese

Discovering Morricone

Alla scoperta di Morricone. Parte 3

Ensemble Symphony Orchestra

diretta dal M° Giacomo Loprieno

L’unico e straordinario omaggio alla musica del grande compositore italiano Ennio Morricone si arricchisce di nuove opere, anche alcune meno conosciute ma di grande bellezza e grandi classici, tratte dall’infinito repertorio del Maestro. Nasce così il nuovo programma “Discovering Morricone”.

Non si tratta solo di un concerto, ma di un viaggio fatto di parole, suggestioni ed esecuzioni solistiche, che accompagna il pubblico attraverso i decenni che hanno segnato il cinema e la musica italiana e internazionale. Il percorso inizia con melodie rimaste impresse nella memoria collettiva di intere generazioni, tratte da film come The Mission, La leggenda del pianista sull’oceano, C’era una volta il West, Cinema Paradiso, The Hateful Eight, C’era una volta in America, Per qualche dollaro in più e Malèna. Il programma, che ha caratterizzato l’attività dell’Ensemble Symphony Orchestra nelle passate stagioni, prosegue con altre opere come The Untouchables, La Califfa, Making Love e Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, dedicando inoltre ampio spazio ai grandi brani scritti per artiste come Dulce Pontes, Amii Stewart, Joan Baez e Mina, riproposti in nuove versioni sinfoniche.

Con oltre 500 colonne sonore, più di 70 milioni di dischi venduti nel mondo, sei nomination e due Premi Oscar vinti, tre Grammy Awards, quattro Golden Globe e un Leone d’Oro, Ennio Morricone è considerato uno dei più grandi compositori di musica per film. Da qui nasce l’idea dell’Ensemble Symphony Orchestra di rendere omaggio al Maestro.

L’ensemble ha già collaborato con numerosi artisti nazionali e internazionali, tra cui Mario Biondi, Max Gazzè, Franco Battiato, Giovanni Allevi, Renato Zero, Francesco Renga, Pooh, Baustelle, PFM, Andrea Bocelli, Sting, Kylie Minogue, Robbie Williams, Nile Rodgers, Sam Smith e Luis Bacalov.

Con oltre seicento concerti in Italia, Svizzera, Germania, Spagna, Paesi Bassi, Francia, Austria, Regno Unito e Belgio, l’orchestra dimostra grande versatilità, muovendosi con sicurezza tra generi diversi: dalle più celebri arie d’opera fino alle colonne sonore di film di fama mondiale come Frozen e Harry Potter.

A questa omaggio prenderanno parte solisti provenienti da importanti teatri e istituzioni sinfoniche italiane, tra cui il violoncellista Ferdinando Vietti e il trombettista Stefano Benedetti. Ospiti speciali saranno il soprano Anna Delfino e il violinista Attila Simon del Cirque du Soleil.

I biglietti sono disponibili presso la cassa del teatro e su www.ticketone.it