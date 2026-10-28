DANZA IN LEVARE. danza, circo e acrobatica aerea trasformano i palazzi della periferia di Roma in palcoscenici verticali

La periferia diventa centro: un luogo da cui capovolgere la prospettiva e imparare a guardare verso l’alto, Dal 30 ottobre al 5 dicembre nell’ambito di Biennale MArteLive Plus

È Danza in Levare, un progetto dedicato alle discipline aeree avviato il 17 novembre, pronto a entrare nel vivo dal 30 ottobre al 5 dicembre nei quartieri di edilizia popolare di Roma. Ideato e diretto da Giuseppe Casa, in collaborazione con Francesca Ciaralli e il coordinamento tecnico e artistico di Anton De Guglielmo, l’iniziativa è nata nell’ambito della Biennale MArteLive Plus, come uno dei principali progetti speciali di questa edizione.

Casal de’ Pazzi, Corviale e Spinaceto diventano palcoscenico per alcune delle compagnie più rappresentative di danza verticale e circo contemporaneo: Uscite di Emergenza, Il Posto, Materiaviva, Lodi Circus e Collettivo Flaan. Saranno loro a ribaltare lo sguardo sulla città, portando la danza a staccarsi dal terreno per abitare l’aria.

Un viaggio sospeso in cui i corpi dialogano con le architetture, convertendo facciate e pareti in terrazze aeree e superfici drammaturgiche. Palcoscenici orizzontali che diventano verticali: il patrimonio abitativo pubblico smette così di essere un semplice sfondo e si trasforma nel cuore pulsante del racconto.

Dopo l’anteprima del 17 ottobre con Uscite di Emergenza a Corviale, si inizia venerdì 30 ottobre (ore 21) con Il Posto, la prima compagnia in Italia specializzata in performance site specific su piani verticali. Nati a Venezia dal sodalizio fra la coreografa Wanda Moretti e il musicista Marco Castelli, arrivano a Casal De’ Pazzi pronti ad animare le superfici della Casa del Municipio “Ipazia di Alessandria”. L’edificio è già di per sé un potente simbolo di rinascita: ex residenza di un gerarca fascista, è stato recentemente ristrutturato e restituito alla comunità, dedicato a una straordinaria figura dell’antica Grecia, icona universale di cultura e libertà. In scena va “Fuoribordo”, una performance che fonde danza, architettura e musica dal vivo. I danzatori percorrono pareti e facciate trasformandole in orizzonti abitabili. Una coreografia sospesa tra equilibrio e gravità, dove le pareti dell’edificio si convertono in ballatoi aerei e partiture spaziali. Il corpo rivela così modi inattesi di abitare il cemento, ribaltando lo sguardo del pubblico e trasformando lo spazio urbano in un’esperienza visiva e profondamente poetica.

La programmazione alla Casa del Municipio “Ipazia di Alessandria” prosegue con due appuntamenti firmati da Materiaviva: domenica 8 novembre e sabato 5 dicembre, sempre alle ore 21. Giocoleria, equilibrismo, trampoli e acrobatica aerea si fanno strumenti di narrazione nello spettacolo “La città sospesa”, il racconto di un’umanità fragile che chiede di essere coltivata e curata. Al centro della scena due individui isolati, imprigionati negli automatismi alienanti della quotidianità metropolitana. Sarà solo il loro incontro a spezzare questa catena, rivelando la connessione tra le persone come l’unica vera forma di resistenza all’isolamento.

Sabato 14 e domenica 15 novembre (ore 19) il pubblico è invitato al Teatro della Dodicesima (Spinaceto) per un week end di laboratori e spettacoli con Lodi Circus, realtà romana delle arti circensi. “Aka” è uno spettacolo di circo contemporaneo e acrobatica aerea che attraversa il mistero degli incontri e dei legami invisibili. In una dimensione sospesa tra cielo, desiderio e memoria, corpi, traiettorie e apparizioni danno vita a una trama fatta di attese, vicinanze, perdite e riconoscimenti. Ispirato all’immaginario del filo rosso del destino, “Aka” costruisce un universo poetico e visionario in cui ogni incontro lascia un segno, ogni assenza genera movimento e ogni vita sembra rispondere a una forza segreta che la chiama verso l’altra.

“In musica il levare è il tempo debole, quello che precede l’accento forte del battere. È lo slancio, il respiro che sale, l’energia che si accumula un attimo prima dell’azione”: spiega il direttore artistico della Biennale MArteLive Giuseppe Casa. “Danza in Levare rispecchia questa immagine, per noi è una dichiarazione poetica. È il tempo delle periferie, che custodiscono un potenziale ancora inespresso e chiedono di essere guardate da un’altra prospettiva. Portiamo la danza sulle architetture popolari non per decorarle, ma perché chi le abita si riconosca protagonista vero e audace del racconto della città”.

Il cartellone comprende complessivamente cinque appuntamenti, una residenza artistica e un programma di laboratori specializzati, tutti gratuiti. La proposta formativa coinvolge artisti e professionisti di diverse discipline: dalla danza contemporanea con Davide Romeo (Uscite d’Emergenza) ai trampoli con Miriam Abutori, dall’acrodanza e danza contemporanea con Chiara Lucisano (Lodi Circus) alla ruota Cyr con Leonardo Varriale (Collettivo Flaan), fino al verticalismo con Cristiano Fondelli. Le attività si svolgono in diverse sedi del territorio, tra cui il Centro Culturale G. Ferri (Tiburtina), il Teatro del Lido di Ostia e Villa Ipazia d’Alessandria. Il programma prosegue sabato 7 novembre con il workshop di acrodanza a cura di Alice Svenka Bellini (Collettivo Flaan) e il 14 e 15 novembre con il laboratorio di tessuto aereo condotto da Chiara Lucisano (Lodi Circus).

Tutti gli eventi del progetto sono interamente gratuiti. Per i laboratori la prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata sul sito ufficiale www.danzainlevare.it.

Il progetto – ideato e curato da Giuseppe Casa e Francesca Ciaralli, con il coordinamento tecnico e artistico di Anton De Guglielmo – è organizzato da Scuderie MArteLive ed è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo ed è vincitore dell’Avviso Pubblico Lo spettacolo dal vivo fuori dal Centro – Anno 2026 promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, in collaborazione con SIAE.

SCARICA IL COMUNICATO STAMPA IN WORD

SCARICA LE FOTO

SCARICA LA CARTELLA STAMPA COMPLETA

IL PROGRAMMA COMPLETO

Venerdì 30 ottobre – ore 21

Villa Ipazia d’Alessandria (Municipio IV)

Fuoribordo | Compagnia Il Posto

Sabato 7 novembre – ore 15 –18

Mitreo Iside Arte Contemporanea (Municipio XI)

Laboratorio di Acrodanza con Alice Svenka Bellini/Collettivo Flaan

Domenica 8 novembre e Sabato 5 dicembre – ore 21

Villa Ipazia d’Alessandria (Municipio IV)

La città sospesa | Compagnia Materiaviva

Sabato 14 novembre e Domenica 15 novembre – ore 15 –18

Parco dei Caduti, Spinaceto (Municipio IX)

Laboratorio di tessuto aereo con Chiara Lucisano/Lodi Circus

Sabato 14 novembre e Domenica 15 novembre – ore 19

Parco dei Caduti, Spinaceto (Municipio IX)

Aka | Lodi Circus