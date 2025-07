VISITA GUIDATA AD ELFOLANDIA (Compagnia degli Sbuffi)

In scena il 24 luglio 2025, Parco dell'Auditorium Flaiano, Pescara

Secondo Appuntamento a Pescara con gli Sbuffi, a compimento di una intensa due giorni che la compagnia campana ha vissuto nel cuore della rassegna UN’ESTATE DA FAVOLA, prodotta da Florian Metateatro ed Ente Manifestazioni Pescaresi.

Questa volta noi spettatori siamo ospiti di una “Visita guidata ad Elfolandia”: proprio così si intitola questa recente produzione degli Sbuffi, a comunicare sin da subito una crasi tra mondo degli adulti e dei bambini, una fusione tra un’esperienza rigorosa ed un’immersione a briglie sciolte nell’universo della fantasia.

La formula prescelta per la messinscena è quella dello spettacolo itinerante, già sperimentata per “Alice in Wonderland”, andato in scena il giorno prima, sempre nell’area-parco circostante l’Auditorium Flaiano.

Formula che presuppone una struttura piuttosto precisa e regolamentata. Innanzi tutto, c’è bisogno di un “conduttore”, figura poco ingombrante ma fondamentale, che deve incarnare qualcosa di più di un mero narratore. Deve essere un personaggio presente almeno strutturalmente dentro la storia, ma deve sapersi collocare sul margine, sulla linea invisibile che demarca l’incontro tra scena e pubblico.

In Alice questo ruolo era distribuito in soluzione molteplice: inizialmente era il medesimo Lewis Carrol a condurci in quella che si presentava come una ricerca dei personaggi ribaldamente fuggiti dal corpo del suo libro. Successivamente, con l’alternarsi dei singoli episodi, erano ora Il Cappellaio Matto ora la stessa Alice a guidarci nei meandri di Wonderland.

Qui ad Elfolandia la funzione è affidata ad un interprete unico, il professor Ubaldo Maria Della Porta, accademico appassionato e vagamente fanatico, che ha dedicato un’intera vita alla ricerca scientifica di elfi e creature affini. Porta con sé un ponderoso tomo di cui va fierissimo e che racchiude il volume dei suoi studi, eppure è ancora impegnato nella sua indefessa ricerca, perché esistono aspetti del mondo elfico tuttora da scoprire e avvistamenti tutti ancora da realizzare.

Se quello di Alice si sviluppava come una sorta di road movie imperniato sui bizzarri incontri vissuti dalla protagonista, qui ad Elfolandia siamo all’interno di una visita guidata, come trasparentemente informa il titolo dello spettacolo. Ecco allora che la nostra autorevole guida ci conduce in visita alle diverse tipologie elfiche, tutte creature estremamente laboriose (oltre che sorprendentemente longeve!): dagli inventori ai i contadini ai cuochi. Ne veniamo a conoscere le usanze e le strambe ricette, tramite le interviste che il professor Ubaldo conduce per noi, interagendo spesso con le curiosità subitanee suscitate dai singoli spettatori. E non mancano i siparietti musicali, conditi da canzoni originali, come accadeva già in Alice.

E se in Alice, gli enigmi della lingua e gli incontri enigmatici erano rappresentazione pedagogica del fascino verso l’ignoto, le scoperte di Elfolandia stanno forse a rappresentare la lazione dello stupore. Una figura mastodontica e poco aggraziata come il troll non genera timore nel mondo elfico. Mostra anzi insospettabili fragilità che richiedono premure speciali.

Un ribaltamento dei canoni tradizionali dove il riso non toglie spazio ai ricami eterei delle fate. Dove il desiderio non va esaurito nell’appagamento immediato, va anzi centellinato, lungamente protetto. Come un’apparizione promessa, che accadrà solo per chi saprà attenderla, al di là dei confini del tempo.

Paolo Verlengia

CREDITS:

“Visita guidata a Elfolandia”

spettacolo itinerante per bambini e famiglie

scritto e diretto da Aldo de Martino

con Camilla Bruno, Matteo Biccari, Maddalena Esposito, Aniello Mallardo, Luca Gaeta e Serena Mazzei

Realizzazione pupi e costumi di Carla Accorambono e Barbara Veloce

Musiche originali composte da Salvatore Torregrossa

Cura: Violetta Ercolano

Produzione: Compagnia degli Sbuffi