Centro Commerciale Aura, La Fabbrica degli Eco Giocattoli

Fino al 24 gennaio al Centro Commerciale Aura

Babbo Natale Green? Arriva per i più piccoli con lo scopo di sensibilizzarli sull’importanza di uno stile di vita sostenibile per coinvolgere anche mamma e papà.

Un messaggio importante quello lanciato dal Centro Commerciale Aura, situato a Valle Aurelia, che per le festività 2024 scende in campo con La Fabbrica degli Eco Giocattoli, un evento attivo fino al 24 dicembre che permetterà a tutti i bambini di partecipare ad una serie di laboratori eco sostenibili per giocare insieme e ricevere anche simpatici gadget di legno come dono speciale per la partecipazione. Numerose le altre iniziative previste in galleria, come ad esempio il mercatino costituito da artigiani provenienti dal quartiere Aurelio e non solo. Fare i regali di Natale è sempre un momento importane ma ricevere dei regali realizzati a mano può essere ancora più emozionate.

I mercatini sono aperti tutti i giorni dalle 09.30 alle 21.00 e fino all’08 gennaio. E per far divertire tutti senza limiti di età è stata allestita una pista di ghiaccio presso la piazza della Fornace Veschi. La pista sarà aperta fino all’08 gennaio ed è pronta ad accogliere le famiglie per trascorrere momenti di gioia ed allegria. Dal 4 gennaio arrivano poi i super saldi per trasformare lo shopping in una festa formato famiglia.