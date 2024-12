CONCERTO DI CAPODANNO 2025

Mercoledì 1 gennaio 2025, ore 17.00 Teatro Verdi di Padova

Il Concerto di Capodanno al Teatro Verdi saluta il nuovo anno in musica

Ultimo evento della Stagione Lirica di Padova 2024, il tradizionale Concerto di Capodanno al Teatro Verdi rappresenta un momento unico per accogliere il nuovo anno con le emozioni e la bellezza senza tempo della grande musica. Organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova, l’appuntamento si terrà lunedì 1 gennaio alle ore 17.00, trasformando la prestigiosa sala del Teatro Verdi in un luogo di festa e arte condivisa.Sul podio il Maestro Francesco Ivan Ciampa, uno dei più apprezzati direttori della scena internazionale, che torna a Padova dopo il grande successo ottenuto accanto a Riccardo Muti nel concerto celebrativo per il centenario dell’Arena di Verona. La sua direzione guiderà l’Orchestra di Padova e del Veneto in un programma di straordinaria varietà, ricco di emozioni e suggestioni pensato per trasmettere un messaggio di speranza, rinascita e gioia.Protagonisti del concerto un cast vocale di assoluto rilievo a partire dal soprano Carolina López Moreno, artista boliviano-albanese di fama internazionale, che sta vivendo una stagione di grandi successi. La sua voce luminosa e il suo stile interpretativo, intenso e autentico, riflettono un’appassionata umanità che la rende unica. Carolina trova ispirazione nella grande Ermonela Jaho, sua connazionale e modello artistico, condividendone la visione della musica come una missione: una strada fatta di sacrifici immensi, dove l’amore per il canto illumina ogni passo, rendendo possibile l’impossibile.

Insieme a lei sul palcoscenico del Teatro Verdi il mezzosoprano Aleksandra Meteleva, vincitrice del secondo premio al 31° Concorso Internazionale Iris Adami Corradetti e della prestigiosa borsa di studio dedicata a Lucia Valentini Terrani; il tenore Galeano Salas, interprete dotato di una vocalità intensa e di straordinaria versatilità, porta in scena il meglio della tradizione operistica internazionale.

Il programma del concerto attraverserà le pagine più amate del repertorio lirico e sinfonico. Tra i momenti più attesi, la vivacità teatrale di Rossini con la celebre Cavatina di Rosina da Il barbiere di Siviglia, l’intensità lirica di Puccini con arie e duetti indimenticabili come O soave fanciulla da La Bohème, e l’eleganza di Offenbach con la sognante Barcarolle da I racconti di Hoffmann. Non mancheranno momenti di grande intensità orchestrale, come il maestoso Valzer dei Fiori di Tchaikovsky o il travolgente Kaiser-Walzer di Strauss. A rendere il programma ancora più affascinante, alcune sorprese musicali pensate per celebrare il nuovo anno con gioia, stupore e un tocco di magia senza tempo.

L’appuntamento al Teatro Verdi si conferma come una delle tradizioni più amate della città, un’occasione imperdibile per iniziare il 2025 con l’eleganza e il fascino della grande musica, arte capace di unire e ispirare nel segno della gioia e della festa.

LOCANDINA

CONCERTO DI CAPODANNO 2025



Mercoledì 1 gennaio 2025, ore 17.00

Teatro Verdi di Padova

ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO

Maestro Concertatore e Direttore d’orchestra: Francesco Ivan Ciampa

Carolina López Moreno, soprano

Aleksandra Meteleva, mezzosoprano

Galeano Salas, tenore

Musiche di Bizet, Donizetti, Offenbach, Puccini, Rossini, Tchaikovsky e Verdi

PROFILI



CAROLINA LÓPEZ MORENO, SOPRANO

“Carolina López Moreno, una bella presenza scenica con un timbro altrettanto bello, ha ottenuto un successo nel ruolo di Mariuccia. Il suo suono ha una voce superiore espressiva e un medio vellutato; il suo canto forte, specialmente nei duetti, è stato mozzafiato“. (Opera News)

Il soprano boliviano-albanese Carolina López Moreno, nata e cresciuta in Germania, è un’artista versatile e pluripremiata, protagonista a livello internazionale come soprano principale in: Les contes d’Hoffmann di Jacques Offenbach (Antonia), Zanetto di Pietro Mascagni (Silvia), Mese Mariano di Umberto Giordano (Carmela), Il trovatore di Giuseppe Verdi (Leonora), Turandot (Liù) e Suor Angelica (Suor Angelica) di Giacomo Puccini, Pagliacci (Nedda) di Ruggero Leoncavallo, La traviata (Violetta) di Giuseppe Verdi, I due Figaro di Saverio Mercadate (Susanna), I due timidi di Nino Rota (Mariuccia), Street scene (Rose Maurrant), Dialogues des Carmélites (Blanche) e Die Zauberflöte (Pamina). Si è esibita come solista in opere importanti come il Te Deum di Bizet e i Carmina Burana di Orff. Inoltre, ha tenuto recital in prestigiose sedi concertistiche come il Festival Pucciniano Torre del Lago, la Carnegie Hall, il Metropolitan Club, la Berliner Philharmonie, la Jugendstil-Festhalle Landau, l’Università di Cambridge in Inghilterra e varie sedi concertistiche in Italia.

La signora López è la vincitrice dell’8° Concorso Internazionale di Canto Elizabeth Connell Prize e ha vinto il Primo Premio del 18° Intern. Festival of Operatic Singers “Marie Kraja” presso il Teatro Nazionale dell’Opera di Tirana in Albania. Nel 2021 ha ricevuto il Premio Rapallo Opera Festival del “7° Concorso Lirico Portofino” ed è stata finalista del 58° CONCURSO INTERNATIONAL Tenor Viñas al Gran Teatre del Liceu. È vincitrice del Gerda Lissner Foundation Prize 2019 e vincitrice delle finali distrettuali di New York della stagione 2018/19 del Metropolitan Opera National Council Competition. È stata premiata con un Premio Speciale alla produzione televisiva tedesca SWR Young Opera Stars 2018 e ha pubblicato nello stesso anno con la superba pianista Doriana Tchakarova l’album di debutto in recital “Il bel sogno” con ARS- Production Records. I recenti impegni includono il debutto nel ruolo di Santuzza in una versione in prima mondiale di Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni al Festspielhaus Baden Baden sotto la direzione di Thomas Hengelbrock, Olga in Fedora di Giordano all’Opera Las Palmas de Gran Canaria sotto la direzione di Francesco Ivan Ciampa, il debutto come Cio-cio-San al Festival Puccini di Torre del Lago nella nuova produzione di Madama Butterfly di Pier Luigi Pizzi, il ruolo del titolo di Adriana Lecouvreur di Francesco Cilea all’Opéra Royal de Wallonie di Liegi sotto la direzione di Christopher Franklin, La bohème al Teatro di San Carlo di Napoli e La Rondine al Teatro Regio di Torino, entrambe dirette dal M° Francesco Lanzillotta, Falstaff all’Opéra Royal de Wallonie – Liège, La bohème al Festival Pucciniano di Torre del Lago, Il trovatore a Ljubliana assieme al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino.In questa stagione: Madama Butterfly e La traviata al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Dialogues des Carmélites al Palau de les Arts di Valencia, Ein deutsches Requiem al Teatro dell’Opera di Roma, Don Giovanni a Las Palmas, Le nozze di Figaro all’Opéra Royal de Wallonie – Liège, Iphigénie En Tauride all’Elbphilharmonie di Amburgo.

Aleksandra Meteleva, mezzosoprano

Alessandra Meteleva, ha studiato alla Rimsky-Korsakov Music School a San Pietroburgo, al conservatorio Rossini e alla Rossini Opera Academy a Pesaro e nel Programma giovani artisti del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino Ha vinto numerosi concorsi tra cui il 4 Concorso Isola Vasilievsky, il 12concorso «Citta di Pesaro», il 18Concorso Internazionale di canto lirico “L. Zanuccoli”, il 12 Concorso Lirico Internazionale «Anita Cerquetti».

Ha lavorato com direttori importanti tra cui: Daniele Gatti, Diego Matheuz, Riccardo Frizza. Ha cantato già in teatri importanti tra cui: Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, ROF a Pesaro,

GALEANO SALAS, TENORE

Il tenore messicano-americano Galeano Salas si laurea presso l’Università di Houston, la Yale University e consegue un Diploma d’Artista presso l’Academy of Vocal Arts. Inoltre, completa due anni come membro della Bayerische Staatsoper Opernstudio ed è apprendista presso la Santa Fe Opera, la Central City Opera e la Wolf Trap Opera Company negli Stati Uniti.

Ottiene numerosi premi, tra cui il Grand Prix e il Premio del Pubblico al III Concorso Internazionale di Canto Éva Marton a Budapest, i primi premi allo Stella Maris International Voice Competition, al 28ème Concours de Chant de Marmande, al VI Concurso Internacional de Canto, Alfredo Kraus e il Top Prize al Gerda Lissner Foundation International Voice Competition 2016.

I momenti salienti delle passate stagioni sono stati il suo debutto come Chevalier des Grieux in Manon di Massenet al Teatro Municipal de Santiago di Cile, come Alfredo in Die Fledermaus alla Bayerische Staatsoper e alla Semperoper di Dresda. Ha debuttato Alfredo ne La traviata alla Volksoper di Vienna, Don José in Carmen al Teatro Municipal de Santiago, Camille de Rosillon ne la Vedova allegra al Teatro Colón e Ruggero in una produzione della Rondine di Puccini al Filarmonico di Verona. E’ Rodolfo ne La bohème al Teatro Colón, a Verona, al Teatro Regio di Torino, al Maggio Musicale Fiorentino, a Dresda e in una produzione di Robert Carsen con l’Opera Ballet Vlaanderen ad Anversa e Ghent.

Come membro della Bayerische Staatsoper di Monaco ha interpretato ruoli tra cui Nemorino in L’elisir d’amore, Rinuccio ne Gianni Schicchi di Puccini, Fenton in Falstaff, Alfredo in Die Fledermaus, il cantante italiano sia in Capriccio che in Der Rosenkavalier di Strauss, e ha debuttato cinematograficamente nel film acclamato dalla critica di Axel Ranisch, Orphea in Love. Tra gli impegni nella stagione 2024/25: La Traviata a Detroit, La Rondine al Teatro Coccia di Novara, Maria Stuarda a Copenhagen, Der Rosenkavalier alla Bayerische Staatsoper di Monaco, nonché concerti sinfonici a Liegi, Mumbai e Bangkok.

FRANCESCO IVAN CIAMPA, DIRETTORE D’ORCHESTRA

Nato ad Avellino, diplomato in Direzione d’orchestra, Composizione e Strumentazione per banda presso il Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” di Roma, si è poi perfezionato nelle più importanti Accademie e Scuole Nazionali ed Internazionali sotto la guida autorevole di Maestri quali Carlo Maria Giulini e Bruno Aprea. Ha collaborato come Assistente del Maestro Antonio Pappano e del Maestro Daniel Oren. Ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti tra cui il primo Premio Nazionale delle Arti edizione 2010/2011 e il primo premio assoluto del I Concorso Nazionale per Direzione d’orchestra dal M.I.U.R

Ha diretto ed è regolarmente invitato a dirigere presso i teatri più importanti del mondo come Royal Opera House Covent Garden, Bayerische Staatsoper di Monaco, Deutsche Oper di Berlino, Arena di Verona, Staatsoper di Hamburg, Teatro di San Carlo, Teatro Regio di Parma, Teatro alla Fenice di Venezia, Teatro Regio di Torino e Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e molti altri.

Tra le orchestre dirette ricordiamo la Munich Philharmonic Orchestra, Orchestra del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Orchestra del Teatro di San Carlo di Napoli, Orchestra del Teatro La Fenice, Orchestra del Teatro Regio di Torino, Orchestra del Teatro Massimo di Palermo, l’Orchestra Filarmonica “A. Toscanini” di Parma, l’Orchestra Giovanile Italiana, l’orchestra dell’Opéra national de Paris, la Deutsche Oper Berlin Orchestra, l’Orchestra Sinfonica di Valencia e l’Orchestra Sinfonica di Barcellona.