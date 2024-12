Teatro Parioli, Riccardo Rossi in Volevo fare il musicista!

Dal 26 dicembre al 12 gennaio a Roma

Sarà in scena al Teatro Parioli Costanzo dal 26 dicembre 2024 al 12 gennaio 2025, Riccardo Rossi in “Volevo fare il musicista”.

Il nuovo show di Riccardo Rossi mette al centro il suo grande amore per la musica, come è entrata nella sua vita e come ha sempre accompagnato nel tempo le sue esperienze professionali e non. Con il suo stile inconfondibile, ironico ed al tempo stesso competente, racconterà i suoi incontri veri e virtuali con i miti della musica. Lo farà suonando il pianoforte, accompagnato da una band di 10 elementi per far ricordare, cantare e anche ballare il pubblico con i più grandi successi di sempre!

Suoneranno brani dei Bee Gees, David Bowie, Earth Wind & Fire, Stevie Wonder, Michael Jackson, Burt Bacharach e tanti altri!

La Band:

Riccardo Rossi – Piano Stefano Sastro – Tastiere e Arrangiamenti Max Bottini – Basso Marco Iacobini – Chitarra Fabrizio Fratepietro – Batteria Claudio Graziano e Gianluca Ciminelli – Tromba Ambrogio Frigerio – Trombone

Riccardo Rinaudo – Voce

CAPODANNO A TEATRO!

Passa un Capodanno all’insegna della musica e del divertimento al Teatro Parioli Costanzo con Riccardo Rossi e la sua band. Riccardo Rossi e suoi musicisti, con i più grandi successi di sempre, ci condurranno fino alla mezzanotte per ballare e brindare insieme al nuovo anno!

ore 21.00 il Teatro offrirà un aperitivo a buffet

ore 22.15 inizio spettacolo

brindisi di mezzanotte in sala

musica in sala

lenticchie, cotechino, panettone e pandoro

Teatro Parioli Costanzo

biglietteria Via Giosuè Borsi, 20 TELEFONO 06 5434851 E-MAIL: biglietteria@ilparioli.it Servizio Whatsapp 3517211283

ORARIO DI APERTURA BIGLIETTERIA

Dal martedì al venerdì 10.30 – 13.30 e 14.30 – 19.00 sabato e domenica 14.30 – 19.00 – lunedì chiuso.

La biglietteria nei giorni di spettacolo resterà aperta dalle 19.30 alle 21.30 solo per le operazioni riguardanti lo spettacolo in corso

ORARIO SPETTACOLI

mercoledì, giovedì, venerdì, sabato ore 21.00 domenica ore 17.00

lunedì e martedì riposo ad eccezione delle serate evento

Prezzi

PLATEA: Interi € 30,00 – Ridotti € 27,00 GALLERIA: Interi € 22,00 – Ridotti € 20,00