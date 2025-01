Accademia di Santa Cecilia, Joshua Bell e Manfred Honeck in concerto

Spazio agli appuntamenti della settimana dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia con il violino di Joshua Bell (Sala Sinopoli, mercoledì 22 gennaio ore 20.30) e Manfred Honeck sul podio giovedì 23 gennaio ore 19.30, venerdì 24 gennaio ore 20.30, sabato 25 gennaio ore 18 in Sala Santa Cecilia.

Il primo concerto dell’artista in residenza Joshua Bell, che in questa stagione si esibirà ben tre volte all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, è previsto mercoledì 22 gennaio, alle ore 20.30. Bell eseguirà in Sala Sinopoli (Auditorium Parco della Musica) musiche di Schubert, Fauré, Mozart e Ysaÿe, accanto al pianista israeliano Shai Wosner, a sua volta nominato New Generation Artist dalla BBC Radio 3 nel 2007. Il programma musicale, che vedrà i due artisti spaziare tra musiche di epoche diverse, non si esaurisce qui: Bell aggiungerà, a sorpresa, anche altri brani che annuncerà durante il concerto stesso, conferendo alla serata un aspetto quasi da happening.

Joshua Bell, che con l’Orchestra di Santa Cecilia ha debuttato nel 1988, ha spesso cercato nelle sue esibizioni l’effetto sorpresa: l’esempio più lampante è senza dubbio l’esperimento organizzato con il Washington Post nel 2007, che l’ha visto esibirsi durante l’ora di punta nella metropolitana di Washington. L’obiettivo era osservare quanti si sarebbero fermati ad ascoltarlo e quanti l’avrebbero riconosciuto, per capire se la bellezza della musica possa essere in grado di trascendere la frenesia della quotidianità.

Annoverato tra i violinisti più apprezzati della sua epoca, Bell è solo il terzo artista a cui l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, ha conferito il titolo di “Artist in Residence”, aggiungendo questo importante tassello a una carriera poliedrica, che l’ha visto esibito da solista, come musicista da camera, produttore discografico, direttore d’orchestra e regista. In quanto artista in residenza, Bell tornerà a Santa Cecilia anche a marzo per la stagione cameristica, ad aprile per la stagione sinfonica accanto al direttore musicale ceciliano Daniel Harding e, sempre con Harding, lo vedremo in un tour europeo a maggio.

Al fianco di Bell in questa occasione,, Shai Wosner darà prova della sua solida tecnica pianistica e del tocco raffinato che lo hanno reso uno dei pianisti più rispettati della scena internazionale. Wosner avrà inoltre modo di sfoggiare le sue doti da solista nella Fantasia per pianoforte K 396 di Mozart, un’importante pagina musicale rimasta inizialmente incompiuta, e portata a termine da altri compositori.

Per questioni di salute, Mischa Maisky ha dovuto cancellare la sua presenza. Al suo posto si esibirà il giovane Andrei Ioniță, al suo debutto a Santa Cecilia.

Torna sul podio di Santa Cecilia Manfred Honeck, giovedì 23 gennaio alle ore 19.30, con un programma variegato, che va dai balli viennesi di Johann Strauss figlio, alla travagliata Quinta Sinfonia del russo Šostakovič, passando per il brillante Concerto per violoncello di Saint-Saëns. Il direttore austriaco, ex viola dei Wiener Philharmoniker e assistente di Claudio Abbado, dividerà il palco della Sala Santa Cecilia (Auditorium Parco della Musica) con Andrei Ioniță, il giovane violoncellista rumeno al suo debutto ceciliano, che sostituirà Mischa Maisky. Ioniță ha già alle spalle una straordinaria vittoria al Concorso Čajkovskij del 2015 ed è stato definito dal Times come “uno dei violoncellisti più entusiasmanti emersi nell’ultimo decennio”, oltre ad essere stato insignito dal 2016 al 2018 del titolo di “New Generation Artist” da parte della BBC.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française, e le repliche del concerto sono previste venerdì 24 gennaio alle ore 20.30 e sabato 25 gennaio alle ore 18.

La prima parte del concerto vedrà l’esecuzione di una selezione di tre estratti desunti da due operette e una polka di Johann Strauss figlio, di cui quest’anno si celebra il bicentenario dalla nascita. Figlio d’arte, a Strauss e alla sua famiglia, che per quasi un secolo dominò il panorama musicale viennese, è dedicato il noto concerto di Capodanno offerto annualmente dai Wiener Philharmoniker nella capitale austriaca.

A seguire, il Concerto per violoncello n. 1 di Saint-Saëns, la cui parte solistica è affidata al magistrale archetto di Ioniță. Il concerto, scritto nel 1873, fu considerato fin da subito una delle opere più affascinanti della letteratura per il violoncello.

Nella seconda parte del concerto, l’Orchestra guidata da Honeck eseguirà una delle più apprezzate sinfonie di Šostakovič: la Sinfonia n. 5, scritta in un periodo in cui la musica del compositore russo iniziava a non essere più ben vista dal regime. Con questa sinfonia, il compositore tentò di riabilitare la sua figura dinnanzi allo Stato, ottenendo un grande successo. Per curiosa coincidenza, anche la figura di Šostakovič è legata ad un anniversario, quest’anno si celebra infatti il cinquantenario della morte.

Giovedì 23 gennaio ore 19.30, venerdì 24 gennaio ore 20.30, sabato 25 gennaio ore 18

Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Sala Santa Cecilia

Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

direttore Manfred Honeck

violoncello Andrei Ioniță

Johann Strauss (figlio)*

Una notte a Venezia ouverture

Una gita in treno polka veloce

Voci di Primavera valzer

Saint-Saëns Concerto per violoncello n. 1

Šostakovič** Sinfonia n. 5

* nel bicentenario della nascita

** nel cinquantenario della morte