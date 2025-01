DAL 31 GENNAIO AL 23 FEBBRAIO

RAGUSA – La Compagnia G.o.D.o.T. di Ragusa porta in scena la nuova produzione “Danza macabra” di August Strindberg, un capolavoro del teatro moderno che indaga le profondità dell’animo umano e delle relazioni, in particolare di come il matrimonio possa trasformarsi in un inferno coniugale. Debutterà il prossimo 31 gennaio alla Maison GoDoT, e verrà rappresentata in tutti i fine settimana di febbraio (venerdì alle ore 20.30, sabato alle ore 19.30 e domenica alle ore 18.00). Questa nuova produzione, tragicommedia in due atti, riprende una delle opere più intense e simboliche del drammaturgo svedese, ed esprime una profonda metafora della vita e dello stare al mondo. La G.o.D.o.T. non è nuova a sfide di tale calibro. Guidata dall’attrice Federica Bisegna e dal regista Vittorio Bonaccorso, la compagnia teatrale ragusana ha negli anni saputo portare in scena opere di straordinaria complessità con una professionalità e una maestria che ne fanno una delle realtà teatrali più apprezzate del territorio siciliano. “Danza macabra”, ambientata in una torre rotonda di una fortezza di pietra, ex prigione dalle pareti intrise di veleno, esplora le dinamiche di un matrimonio ormai logorato. Il rapporto tra i protagonisti, fatto di rancori e frustrazioni, si trasformerà in un gioco al massacro senza tregua. La regia, come sempre firmata da Vittorio Bonaccorso, catturerà l’essenza oscura e inquietante del testo di Strindberg, ricreando atmosfere paradossali e grottesche che, nelle loro sfumature, non mancheranno di far divertire e al contempo riflettere gli spettatori. Protagonisti di questa nuova e intensa prova artistica, oltre a Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso, anche Benedetta D’Amato, Cristiano Marzio Penna, Lorenzo Pluchino, Rossella Colucci e Alessandra Lelii. Costumi a cura di Federica Bisegna. “È la prima volta che affrontiamo August Strindberg, uno degli indiscussi fondatori del teatro moderno – spiegano i direttori artistici della compagnia – Strindberg è stato un autore visionario. La sua produzione è immensa e profondamente poliedrica: dal dramma alla filosofia, dall’occultismo alla psicologia. Con quest’opera vogliamo rendere omaggio alla sua figura straordinaria, esplorando le profondità del suo pensiero e della sua arte. La terra, per Strindberg, è un inferno, e quest’opera ne è una testimonianza potente e senza tempo”.

Per info e prenotazioni degli spettacoli della 19esima stagione di “Palchi Diversi” della Compagnia G.o.D.o.T. è possibile contattare, anche su whatsapp, i numeri 3282553313, 3393130315, 3291421719, 3393234452, 3384920769 o scrivere a info@compagniagodot.it. Prenotazioni e prevendita online sul sito www.compagniagodot.it o presso la Maison GoDoT in Via G. Carducci, 265 a Ragusa. Solo prevendita presso Beddamatri, in Via M. Coffa n. 12, sempre a Ragusa. È possibile usufruire della Carta del Docente e delle Carte della Cultura. È attiva una convenzione per gli studenti iscritti all’Università di Catania.