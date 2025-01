“Giselle” andrà in scena

E' previsto per venerdì prossimo al teatro comunale la danza romantica in due atti con il Russian classical ballet

Romanticismo e danza si fondono per un ritorno a teatro sulle punte. “Giselle”, balletto romantico in due atti considerato un capolavoro della danza classica, sarà in scena venerdì 17 gennaio, alle ore 21:00, al teatro comunale di Catanzaro. Sarà il Russian classical ballet a raccontare, attraverso le eleganti evoluzioni, una storia che attinge ad un mondo fatto di leggende e fantasia. Questo imperdibile appuntamento segnerà la ripartenza della stagione teatrale di Ama Calabria dopo le vacanze natalizie. L’evento, è sostenuto dall’Assessorato alla Cultura della Regione Calabria – Settore Teatro.

«Dopo il grande successo di pubblico riscontrato con MusicAMA Calabria, siamo pronti ad accogliere i nostri spettatori con una programmazione all’insegna della qualità e della varietà presenti negli spettacoli in cartellone», queste le parole del direttore artistico, il Maestro Francescantonio Pollice, che continua: «Il balletto classico è un immancabile evento della nostra programmazione e siamo lieti di accogliere nella nostra terra una Compagnia di tutto rispetto e con ampio respiro internazionale».

Saranno le celebri musiche di Adolphe-Charles Adam ad accompagnare le originali coreografie di Jean Coralli, il primo maestro di balletto dell’Opéra di Parigi. Spettacolo moderno e attuale, “Giselle” riesce ancora oggi a incantare l’immaginario collettivo, così come successe nella sua prima messa in scena nel 1841, grazie alle fragilità umane e ai difetti mostrati dai protagonisti.

L’amore illimitato e puro dell’ingenua ragazza che presta il titolo all’intero balletto, è capace di entrare nei cuori degli spettatori, facendoli emozionare ed empatizzare con le vicende che la vedono protagonista. Giselle altri non è che una contadina innamorata di un uomo che in realtà non è la persona che dice di essere.

La dolce storia tra i due, seppur fondata su una bugia, è il preludio per entrare in un mondo di fantasia, fatto di romanticismo animato solo da buoni sentimenti. L’idillio sarà poi bruscamente interrotto da un cacciatore che donerà alla vicenda una piega inaspettata e dolorosa. “Giselle”, da sempre considerato come uno dei più grandi balletti classici mai rappresentati, ci condurrà nel mondo fantastico in cui, come racconta la direttrice artistica del Russian Classical Ballet, Evgeniya Bespalova, «l’amore nato dall’inganno riporta al più intimo coinvolgimento».

Ballerini dal grande talento andranno a comporre il cast del Russian Classical Ballet, che da molto tempo ha come missione principale, quella di preservare la tradizione del balletto e farla conoscere a più persone possibili. Sarà un audace pas de deux ad esaltare le doti tecniche dei primi ballerini Lilia Zanigabdinova e Ilnur Gaifullin, la cui preparazione accademica e il carattere espressivo, unito all’impronta più tradizionale del balletto classico, culmina in momenti di forte intensità.

“Giselle” è solo il primo spettacolo che contraddistingue la programmazione ricca e diversificata del mese di gennaio. Sabato 18 gennaio, al Teatro Grandinetti Comunale di Lamezia Terme, “Pensaci, Giacomino”, una delle commedie più caratteristiche di Luigi Pirandello, avrà protagonista il bravissimo Pippo Pattavina.

Le acrobazie che lasciano col fiato sospeso, saranno al centro dello spettacolo dei “Black Blues Brothers”. In un’atmosfera da Cotton Club degli Anni Venti e le musiche del film cult di John Landis “The Blues Brothers”, acrobati ed equilibristi, saranno i punti cardine di uno show stupefacente che venerdì 31 gennaio sarà in scena al Teatro Grandinetti Comunale di Lamezia Terme, e sabato 1 febbraio al Teatro Comunale di Catanzaro.

I biglietti per “Giselle” potranno essere acquistati rispettivamente presso la biglietteria del Teatro Comunale di Catanzaro, oppure s’invita a consultare il sito www.amaeventi.org , per l’acquisto on line. Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere alla segreteria al numero telefonico 0961.741241 e 389.0670191, o contattandoci alla mail info@amacalabria.org .

Facebook: https://www.facebook.com/amacalabria.org

Instagram: https://www.instagram.com/amacalabria

X: https://twitter.com/amacalabria

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCE0t7k3Cxftaa6pEQ6F5pHA

Ufficio Stampa:

Giuseppe Panella

cell.: +39 338 495 7319

mail: ufficiostampa@amacalabria.org

Claudia Fisciletti

cell.: +39 388 870 6970

mail: ufficiostampa2@amacalabria.org